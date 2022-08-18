Kastamonu увеличит выпуск клеев в «Алабуге»

Турки реанимируют проект пятого завода стоимостью 30 млрд рублей в Татарстане

Как стало известно «Реальному времени», турецкая Kastamonu возвращается к проекту строительства пятой очереди завода напольных древесных покрытий в ОЭЗ «Алабуга». Правда, делает это с большой, если не с чрезмерной, осторожностью, создавая под него дополнительный технологический задел. ООО «Кастамону Интегрейд Вуд Индастри» получило положительное заключение общественных слушаний на увеличение производства клеев на 80,3 тысячи тонн ежегодно. Расширить мощности планируется к началу 2024 года, но самое сложное для резидента — получить положительное заключение по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) от Росприроднадзора, так как продукция относится к самому высокому классу опасности.

Kastamonu вернулась к прежнему проекту

Один из крупных резидентов «Алабуги», турецкая компания Kastamonu, готовится возобновить реализацию инвестиционной программы стоимостью 30 млрд рублей, прерванную на самом старте, вскоре после начала спецоперации на Украине. Спустя полгода с момента утверждения программы Наблюдательным советом зоны ООО «Кастамону Интегрейд Вуд Индастри» решилось приступить к воплощению заявленных планов, рассеяв заодно и первоначальные сомнения в замораживании инвестиций.

На этой неделе стало известно, что «Кастамону Интегрейд Вуд Индастри» провело в Елабуге общественные слушания по проекту увеличения производства клеев на основе карбамидоформальдегидных смол, без чего невозможно расширить выпуск МДФ-плит. Общественные слушания проходили в связи с оценкой экологического воздействия на окружающую среду, так как по российской классификации оно относится к первой категории опасности. Речь идет о ежегодном дополнительном выпуске в 80,3 тысячи тонн клеевых материалов, сообщили «Реальному времени» организаторы публичных слушаний.

— Новое производство разместится на территории действующего, — рассказал представитель компании «Экополис», осуществляющей подготовку ОВОС по заказу ООО «Кастамону Интегрейд Вуд Индастри». — Никакие дополнительные изъятия земельных участков не потребуются. У них очень большая территория участка — около 470 гектаров. Она позволяет расширить [производство клеевых материалов] в пределах этого участка.

По словам представителя «Экополиса», расширение масштабов клеевого производства необходимо для запуска пятой линии по выпуску ДСП-плит. Фото: rpn.gov.ru

Новый производственный объект в документах скромно называется «участком». По сути, он является большим химическим комбинатом, который как минимум в 10 раз больше аналогичных российских производств. По словам представителя «Экополис», расширение масштабов клеевого производства необходимо для запуска пятой линии по выпуску ДСП-плит. Объем инвестиций не раскрывается, но по оценке ряда экспертов, затраты в подобные производства оцениваются в 1,2—1,5 млрд рублей.



В компании Kastamonu ничего не комментируют.

Начало стройки зависит от Росприроднадзора

По данным источников издания, производство планируется запустить в течение 2023—2024 годов. Точные сроки пока сложно определить, так как необходимо получить положительное заключение по материалам ОВОС от Росприроднадзора.

— На период строительства заложено 1,5 года — 18 месяцев. Начать стройку планируется, когда получат разрешение Росприроднадзора, — рассказал представитель «Экополиса».

Заявка пока не отправлена, документы готовят к подаче в Росприроднадзор на государственную экологическую экспертизу. В исполкоме Елабуги подтвердили «Реальному времени», что общественные слушания завершились с положительным результатом.

— В них приняли участие 58 жителей города, — сообщила главный специалист орготдела Ольга Ермоленко. По ее словам, на слушаниях прозвучали вопросы, связанные с безопасностью эксплуатации расширенного производства клеевых материалов.

— На слушаниях был вопрос от жительницы Елабуги — если будут какие-то аварии, по воде был вопрос — это в протоколе слушаний отражено. На него ответил инженер ООО «Кастамону Интегрейд Вуд Индастри». Он сообщил, что будет сооружен подземный железобетонный резервуар для аварийного сброса, — пояснила представитель «Экополиса».

По данным источников издания, производство планируется запустить в течение 2023—2024 годов. Фото: tatarstan.ru

Протокол об итогах публичных слушаний подписан заместителем главы исполкома Олегом Колпаковым, уточнили в орготделе муниципалитета.



За несколько дней до начала спецоперации России на Украине, 18 февраля, наблюдательный совет одобрил инвестиционный проект по открытию производства древесно-стружечных плит в Татарстане стоимостью 30 млрд рублей. Это пятый по счету завод компании.

— Для нашей компании ДСП — абсолютно новый материал в продуктовом портфеле на российском рынке, — говорил гендиректор Kastamonu Россия Али Кылыч. Открытие линии ДСП приблизит суммарные инвестиции компании в регион к отметке $1 млрд.

«Это большой проект и, несомненно, он очень важен для нас», — отмечал тогда президент Татарстана Рустам Минниханов, под председательством которого проходило заседание наблюдательного совета. После начала спецоперации последовала пауза в несколько месяцев, о проекте ничего не было слышно. Впрочем, федеральное законодательство допускает расторжение договорных отношений, но по мере укрепления отношений России и Турции резиденты решили продолжить работу. В настоящее время у Kastamonu работают две линии по производству МДФ-плит проектной мощностью в 1 млн кв. м и две линии по выпуску ламината — на 450 тыс. кв. м. Общий объем выпуска составляет 1,4 млн кв. м продукции в год, и по этому показателю компания входит в пятерку крупных производителей России.



Hayat обосновался в Калуге

Как уже рассказывало «Реальное время», новое производство Kastamonu пытались перехватить другие регионы. Среди них назывались Владимирская и Новгородская области, позднее Калужская область. Последний вариант мог реализоваться в ОЭЗ «Калуга», так как здесь базируется головной турецкий холдинг Hayat (материнская компания), чей первый завод по выпуску санитарно-гигиенических средств мощностью 70 тыс. тонн в год был открыт еще в декабре 2021 года. Здесь также планируется новое производство с объемом инвестиций около 9 млрд рублей.

«Хаят Россия» построила завод по выпуску гигиенических средств в Калуге. Фото: пресс-служба компании

— Сегодня для них открывается новое «окно возможностей», — считает председатель Российско-турецкой рабочей группы при Российском союзе промышленников и предпринимателей Арсен Аюпов. По его словам, с уходом европейских компаний их нишу начинает занимать турецкий бизнес, — Турецкие промышленные компании, которые инициировали свои проекты в России, их продолжают. Большую роль в этом сыграла позиция руководства регионов.



— Например, когда представители «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» на одной из первых встреч знакомились с Рустамом Миннихановым, то он подошел к одному из топ-менеджеров компании и спросил: что ему, как президенту республики, необходимо сделать для того, чтобы компания локализовала свое производство в Татарстане. Турецкие партнеры, безусловно, оценят такое отношение, так как для них очень важно доверие, которое формируется на таком уровне, — рассказал Аюпов.

Собеседник издания добавил, что есть «противоположные примеры», «когда власти региона демонстрировали некую индифферентность, и это практически всегда заканчивалось уходом турецкого инвестора на территорию другого региона».