День в истории: перестроить Казань, отправить всех в школу, купить песни The Beatles

Чем примечательна дата 14 августа?

Фото: Пожар на пороховом заводе (archive.gov.tatarstan.ru)

Сегодня, 14 августа, в Бразилии отмечают день муниципалитетов. 14 августа начали строить по плану Василия Кафтырева, разрешили возведение речного училища, произошел пожар на пороховом заводе, решено возводить «КамАЗ» в Набережных Челнах, в СССР введен всеобуч, началась приватизация, в Канаде введено двуязычие, Майкл Джексон купил права на песни The Beatles. Родились: композитор Луиза Батыр-Булгари, писатель Денис Осокин, архитектор Василий Глинка. Умерли: художник Исаак Бродский, дирижер Карл Бём, папа Пий II. Подробнее — в обзоре «Реального времени»

Подвиг Лукницкого

14 августа 1768 года на месте пожара трехлетней давности были заложены основания двух казанских домов, так начал исполняться генеральный план застройки города, придуманный сначала Алексеем Квасовым, а потом существенно измененный Василием Кафтыревым. Прямые улицы нынешней Казани — его заслуга.

14 августа 1904 года Министерство путей сообщения России разрешило построить и открыть Казанское речное училище, что и было сделано 18 октября. Деревянное здание располагалось рядом с нынешним «Садом рыбака», на углу улиц Урицкого и Клары Цеткин. В 1932-м училище было преобразовано в речной техникум.

Фото: wikimedia.org

14 августа 1917 года из-за возгорания французских фугасных снарядов начался пожар на Казанском пороховом заводе. Его жертвой стал директор завода Всеволод Лукницкий, который, будучи тяжело ранен, смог запустить аварийную систему затопления завода. Он умер от ран и потери крови. В результате пожара и взрывов боеприпасов погибли восемь человек, 20 тяжело ранено, 60 контужено.

14 августа 1953 года родилась композитор Луиза Батыр-Булгари. После окончания консерватории она работала музыкальным редактором в Татарском книжном издательстве. Автор таких популярных песен, как «Кайту» (Хайдар Бигичев), «Мин сине шундый сагындым», «Су буеннан әнкәй кайтып килә» (Айдар Файзрахманов), «Зәңгәр томан», «Яратыгыз» (Венера Ганиева), также пишет музыку к мюзиклам и комедиям.

Фото: kamaz.ru

Только не Красноярск!



14 августа 1969 года в Набережных Челнах решено строить «КамАЗ». ЦК КПСС и Совет Министров СССР отказались от таких вариантов, как поселок Камень-на-Оби, город Белая Церковь на Украине и Красноярск, последний вариант уже был в постановлении, но в последний момент решение переиграли.

14 августа 1977 года родился писатель и сценарист Денис Осокин. Выпускник факультета психологии Варшавского университета и филфака КГУ, он снимал для телевидения фильмы о традиционной культуре народов Поволжья и руководил казанским Центром русского фольклора. Известность ему принесла повесть «Овсянки», ставшая основой для одноименного фильма, после появилась картина «Небесные жены луговых мари». В 2020-м Осокин стал лауреатом премии имени Габдуллы Тукая.

Писатель и сценарист Денис Осокин. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

14 августа 2021 года «Реальное время» рассказывало про онлайн-форум «100% Татарстан. Образование. Наука. Технологии. Рынок труда». На пленарной дискуссии «Жизнь — лучший учитель?» обсудили вопросы образования. Свое мнение по этому вопросу высказали звездные гости дискуссии — Татьяна Черниговская, Анатолий Вассерман, академик Алексей Семенов.

Учиться — всем!



14 августа 1930 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении»: «Ввести с 1930—1931 гг. повсеместно в Союзе ССP всеобщее обязательное, обучение детей (мальчиков и девочек) в возрасте 8, 9 и 10 лет в объеме не менее четырехлетнего курса начальной школы. В соответствии с этим принять осенью 1930 г. в трудовую школу всех детей этих возрастов, которые до настоящего времени не обучаются в школе». Для детей постарше появились ускоренные курсы, также развертывались сети фабрично-заводских школ-семилеток.

Фото: wikipedia.org

14 августа 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации». Каждый россиянин получил ваучер номинальной стоимостью 10 тысяч рублей. Он мог обменять его на акции своего предприятия, принять участие в чековом аукционе или купить акции чековых инвестиционных фондов. Многие тогда просто продали свой ваучер.

14 августа 1848 года в Канаде английский язык перестает быть единственным государственным языком. Такое решение приняла Ассамблея провинции Канада. С тех пор в этой стране два главных языка — английский и французский.

14 августа 1985 года Майкл Джексон купил за 47,5 миллиона долларов у компании ATV Music Publishing права на песни The Beatles. Причем посоветовал ему вложиться в издательский бизнес Пол Маккартни в 1981-м, который сам не сумел договориться с ATV. После права купила компания Sony. Джексон из этих песен исполнял только одну — Come Together.