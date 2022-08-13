Изнанка Казани: заросший пустырь за железнодорожным вокзалом

Фото: Максим Кокунин

Железнодорожный вокзал Казани — крупный транспортный узел, врата Казани для тех многочисленных гостей, что приезжают в наш город поездом. За год пассажиропоток достигает 8,1—8,5 млн человек. Вокзальный комплекс станции «Казань-Пассажирская» расположен в самом центре города, а его главное здание — памятник архитектуры XIX века. Оно, как и вся привокзальная площадь, — одна из достопримечательностей татарстанской столицы. Однако задворки вокзала скорее отпугнут туристов. Обветшавшие фасады местных построек, большая неухоженная территория, дикие заросли и мусор — такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

Вокзал был построен после того, как в 1893 году в город была проложена Московско-Казанская железная дорога. Проект главного здания принадлежит казанскому архитектору Генриху Бернардовичу Рушу, который известен тем, что руководил строительством Александровского пассажа (1886), участвовал в возведении павильона на Всероссийской промышленной и художественной выставке (1896), с его именем связаны Чернояровский пассаж (1901), дом Шамиля (1903) и дом Кекина (1905).

Фото: Максим Кокунин

До появления этого вокзала железнодорожного сообщения с городом не было. Изначально поезда доезжали лишь до Свияжска, а после появления моста через Волгу был открыт и участок дороги до Казани.

Фото: Максим Кокунин

В советское время вокзал перешел в ведение Казанского отделения Горьковской железной дороги. В настоящее время он находится под управлением Горьковской региональной Дирекции железнодорожных вокзалов — структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД».

Фото: Максим Кокунин

В 1992 году в главном здании произошел сильный пожар, а восстановлено оно было лишь к 1997 году. Кроме того, к празднованию тысячелетия города в 2005 году планировалась большая реконструкция вокзала с сооружением над путями остекленных зала ожидания и спусков, но обновили только пригородный вокзал и площадь.

Фото: Максим Кокунин

После реконструкции 90-х годов существенно увеличилась вместительность вокзала — более 750 пассажиров. Сейчас в нем расположены три зала ожидания, информационное бюро, туалеты, точки общественного питания, а также банкоматы и множество служебных помещений. Привокзальная площадь оборудована парковкой, а напротив вокзала разбит городской сквер.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что еще в 1967 году для обеспечения пригородного сообщения вокзала Казани был возведен специализированный павильон обеспечения, который к настоящему моменту практически полностью перестроен. Изначально данную постройку проектировал Мунир Хасьянович Агишев, а проект перестройки выполнил Виталий Павлович Логинов.

Фото: Максим Кокунин

От вокзала в аэропорт ведет железнодорожная радиальная 21-километровая линия, которая обслуживает южные поселки, а ранее это была ветка аэроэкспресса, построенная к Универсиаде 2013 года. Также к Всемирным студенческим играм в другой части города был построен мультимодальный транспортно-пересадочный узел «Казань-2».

Фото: Максим Кокунин

Казанский вокзал обслуживает 36 пар поездов дальнего следования, в том числе 13 — местного формирования. Вместе с этим он работает с пригородными электропоездами и дизель-поездами, отправляемыми с соответствующих тупиковых платформ в западном и восточном направлениях. Всего за год вокзал обслуживает более 8 миллионов пассажиров.

Фото: Максим Кокунин

Вокзал имеет 15 путей, несколько низких платформ и крытый надземный переход-конкорс над путями с лифтами, работающими на всех основных платформах. Его территория огорожена, а вход на нее контролируется и доступен лишь имеющим билеты и сопровождающим. Для охраны в зданиях используются турникетные системы, камеры видеонаблюдения, а площадь патрулирует полиция.

Фото: Максим Кокунин

Если перейти по надземному пешеходному переходу над путями, можно увидеть оборотную и не самую приятную сторону объекта. За 15-м путем картина резко меняется.

Фото: Максим Кокунин

С этой стороны стены одного из строений прикрыты защитной сеткой, поскольку штукатурка с фасада осыпается, оголяя кирпичную кладку, но к РЖД, ГЖД и их структурным подразделениям это здание не относится. Переход, как и другие металлические элементы инфраструктуры, не только в пятнах ржавчины — они исписаны граффити.

Фото: Максим Кокунин

На той стороне вокзала тоже немало людей, по пешеходному мосту они направляются в сторону пляжа «Локомотив» — место отдыха по соседству с вокзалом. Впрочем территория за бетонным забором вокзала также не принадлежит РЖД — это земля муниципалитета.

Фото: Максим Кокунин

«Локомотив» и вокзал разделяет узкая длинная дорога — улица Альфреда Халикова. Так как пляж расположен в черте города, он пользуется популярностью. Однако не все отдыхающие убирают мусор за собой.

Фото: Максим Кокунин

Двигаясь по улице Альфреда Халикова в любом из двух направлений, можно хорошо рассмотреть как и территорию вокзала, так и его пути. Бетонный забор переходит в металлическую решетку, а дальше все заросло бурьяном.

Фото: Максим Кокунин

Участок, на котором расположен переход на противоположную сторону, также покрыт густыми зарослями, среди которых линии электропередачи.

Фото: Максим Кокунин

Дорога между вокзалом и улицей Альфреда Халикова — обычная грунтовка. Проезжающие УАЗы железнодорожников, прыгая на кочках и ухабах, поднимают облака пыли и исчезают в них.

Фото: Максим Кокунин

Здесь же заброшенная остановка общественного транспорта. Верхняя часть конструкции — в форме ласточкиного хвоста, сооружение украшает мозаика советского периода. По одной из версий, железнодорожники использовали остановку как курилку.

Фото: Максим Кокунин

Вокзал от этого места отделяет разрисованный бетонный забор. С одной его стороны кипит жизнь транспортного узла, прибывают десятки поездов и сотни пассажиров, с другой — пустырь и одичалая растительность.

Фото: Максим Кокунин

Здесь же горы одноразовой посуды и пивных бутылок, которые оставляют после себя казанцы. Местами разбросан строительный мусор, который, возможно, остался после ремонтных работ на вокзале: арматура, плитка, кирпичи.

Фото: Максим Кокунин

Таким образом, казанский вокзал — это место, где город не только берет свое начало, но и где заканчивается. По одну его сторону шумный мегаполис, по другую — почти сельский пейзаж.

Фото: Максим Кокунин

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