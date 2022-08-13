Изнанка Казани: заросший пустырь за железнодорожным вокзалом
Железнодорожный вокзал Казани — крупный транспортный узел, врата Казани для тех многочисленных гостей, что приезжают в наш город поездом. За год пассажиропоток достигает 8,1—8,5 млн человек. Вокзальный комплекс станции «Казань-Пассажирская» расположен в самом центре города, а его главное здание — памятник архитектуры XIX века. Оно, как и вся привокзальная площадь, — одна из достопримечательностей татарстанской столицы. Однако задворки вокзала скорее отпугнут туристов. Обветшавшие фасады местных построек, большая неухоженная территория, дикие заросли и мусор — такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».
Вокзал был построен после того, как в 1893 году в город была проложена Московско-Казанская железная дорога. Проект главного здания принадлежит казанскому архитектору Генриху Бернардовичу Рушу, который известен тем, что руководил строительством Александровского пассажа (1886), участвовал в возведении павильона на Всероссийской промышленной и художественной выставке (1896), с его именем связаны Чернояровский пассаж (1901), дом Шамиля (1903) и дом Кекина (1905).
До появления этого вокзала железнодорожного сообщения с городом не было. Изначально поезда доезжали лишь до Свияжска, а после появления моста через Волгу был открыт и участок дороги до Казани.
В советское время вокзал перешел в ведение Казанского отделения Горьковской железной дороги. В настоящее время он находится под управлением Горьковской региональной Дирекции железнодорожных вокзалов — структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД».
В 1992 году в главном здании произошел сильный пожар, а восстановлено оно было лишь к 1997 году. Кроме того, к празднованию тысячелетия города в 2005 году планировалась большая реконструкция вокзала с сооружением над путями остекленных зала ожидания и спусков, но обновили только пригородный вокзал и площадь.
После реконструкции 90-х годов существенно увеличилась вместительность вокзала — более 750 пассажиров. Сейчас в нем расположены три зала ожидания, информационное бюро, туалеты, точки общественного питания, а также банкоматы и множество служебных помещений. Привокзальная площадь оборудована парковкой, а напротив вокзала разбит городской сквер.
Стоит отметить, что еще в 1967 году для обеспечения пригородного сообщения вокзала Казани был возведен специализированный павильон обеспечения, который к настоящему моменту практически полностью перестроен. Изначально данную постройку проектировал Мунир Хасьянович Агишев, а проект перестройки выполнил Виталий Павлович Логинов.
От вокзала в аэропорт ведет железнодорожная радиальная 21-километровая линия, которая обслуживает южные поселки, а ранее это была ветка аэроэкспресса, построенная к Универсиаде 2013 года. Также к Всемирным студенческим играм в другой части города был построен мультимодальный транспортно-пересадочный узел «Казань-2».
Казанский вокзал обслуживает 36 пар поездов дальнего следования, в том числе 13 — местного формирования. Вместе с этим он работает с пригородными электропоездами и дизель-поездами, отправляемыми с соответствующих тупиковых платформ в западном и восточном направлениях. Всего за год вокзал обслуживает более 8 миллионов пассажиров.
Вокзал имеет 15 путей, несколько низких платформ и крытый надземный переход-конкорс над путями с лифтами, работающими на всех основных платформах. Его территория огорожена, а вход на нее контролируется и доступен лишь имеющим билеты и сопровождающим. Для охраны в зданиях используются турникетные системы, камеры видеонаблюдения, а площадь патрулирует полиция.
Если перейти по надземному пешеходному переходу над путями, можно увидеть оборотную и не самую приятную сторону объекта. За 15-м путем картина резко меняется.
С этой стороны стены одного из строений прикрыты защитной сеткой, поскольку штукатурка с фасада осыпается, оголяя кирпичную кладку, но к РЖД, ГЖД и их структурным подразделениям это здание не относится. Переход, как и другие металлические элементы инфраструктуры, не только в пятнах ржавчины — они исписаны граффити.
На той стороне вокзала тоже немало людей, по пешеходному мосту они направляются в сторону пляжа «Локомотив» — место отдыха по соседству с вокзалом. Впрочем территория за бетонным забором вокзала также не принадлежит РЖД — это земля муниципалитета.
«Локомотив» и вокзал разделяет узкая длинная дорога — улица Альфреда Халикова. Так как пляж расположен в черте города, он пользуется популярностью. Однако не все отдыхающие убирают мусор за собой.
Двигаясь по улице Альфреда Халикова в любом из двух направлений, можно хорошо рассмотреть как и территорию вокзала, так и его пути. Бетонный забор переходит в металлическую решетку, а дальше все заросло бурьяном.
Участок, на котором расположен переход на противоположную сторону, также покрыт густыми зарослями, среди которых линии электропередачи.
Дорога между вокзалом и улицей Альфреда Халикова — обычная грунтовка. Проезжающие УАЗы железнодорожников, прыгая на кочках и ухабах, поднимают облака пыли и исчезают в них.
Здесь же заброшенная остановка общественного транспорта. Верхняя часть конструкции — в форме ласточкиного хвоста, сооружение украшает мозаика советского периода. По одной из версий, железнодорожники использовали остановку как курилку.
Вокзал от этого места отделяет разрисованный бетонный забор. С одной его стороны кипит жизнь транспортного узла, прибывают десятки поездов и сотни пассажиров, с другой — пустырь и одичалая растительность.
Здесь же горы одноразовой посуды и пивных бутылок, которые оставляют после себя казанцы. Местами разбросан строительный мусор, который, возможно, остался после ремонтных работ на вокзале: арматура, плитка, кирпичи.
Таким образом, казанский вокзал — это место, где город не только берет свое начало, но и где заканчивается. По одну его сторону шумный мегаполис, по другую — почти сельский пейзаж.
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комментарии
Что хотели сказать?
Что любите Дарью?
И текст, и фото.
"Изнанки" есть у каждого города - и у Парижа, и у Иерусалима, и у Берлина, и у Нью-Йорка и др.
И в каждом доме и даже квартире есть "изнанка" - уголки куда "руки не доходят".
От гостей "изнанки" пытаются скрыть.
Но знать о них надо.
Спасибо за интересный рассказ.
пост модерн кончился.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/257970-iznanka-kazani-zarosshiy-pustyr-za-zheleznodorozhnym-vokzalom
там НИКОГД Ане ходил общественый транспорт.Это не остановка а навес для отдыхающий лавочка навес для тех кто с пляжа я помню этот пляж с 65 . та кчто вы просто не знаете остановки иные на повороте трассы н а боровые и н а бывшие обкомовские дачи стоит остановка вдизайне 70х с мозаикой про игры 80. скатайтесь посомотрите.
В 90-х годах за вокзалом размещался цыганский табор и было опасно приближаться к «чужой» территории. А нынче, в солнечные дни там не пустырь. Даже бывают пенсионеры в скандинавской ходьбе. Но, каждый второй казанец, а может и больше, был ли на 3-километровой волжской набережной (от причалов до Кировского моста) и далее до улицы. Клары Цеткин?
«Перспективы развития Казани в будущем – огромны. Составлен генеральный проект планировки Казани на 15 лет. К тому времени население в городе вырастит до 750 тысяч жителей. Планировка будущей Казани, прежде всего, обуславливается подъемом уровня Волги после постройки Куйбышевского гидроузла. Волга у Казани поднимется на 11 метров, подойдет вплотную к городу, затопит болотистые территории. Булак станет полноводным, соединит озеро Кабан с Волгой. Красивейшие и благоустроенные дворцы – жилые дома, клубы, учебные заведения, общественные здания, широкие залитые асфальтом площади, сады раскинутся над большой водной поверхностью двумя уступами – ярусами. В плане эта «ярустность» особо подчеркивается. Волжская набережная будут богато оформлены. С Волги будет видна не только набережная и ближние к ней улицы, но и верхняя часть города, - второй ярус, застроенный высокими и красивыми зданиями. Во избежание затопления отдельных частей города, на берегу Волги и по правой стороне Казанки намечается построить обваловывающую дамбу. Рядом с этой дамбой будет устроен туннель, в котором пройдет железная дорога. Водные пути опояшут всю Казань. Казанка, Булак, Кабан, Южный канал (соединяющий озеро Дальний Кабан с Волгой) будут судоходными. Речные трамваи, катера будут перевозить внутри города пассажиров и грузы. Общая длина этих водных путей составит, примерно, 40 километров». (до военный Справочник без титульного листа 1940 или 1941 года).
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/257970-iznanka-kazani-zarosshiy-pustyr-za-zheleznodorozhnym-vokzalom
во первых на 14 метров во вторых и 7 метров это очень много
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/257970-iznanka-kazani-zarosshiy-pustyr-za-zheleznodorozhnym-vokzalom это невозможно и привело бы к заилению волги рядом с казанью
А отзывчивый комментатор Тахир Давлетшин отметил: «Выход Казани к реке предполагает, что в городе активно функционирует речной транспорт, который интегрирован в транспортную систему города (что немыслимо без железной дороги). Роль пассажирского и грузового порта, пристаней в черте города неоценима для города на реке».
Для подхода к Волге можно ли соорудить торгово- пешеходный мост от пешеходной улицы Баумана (ст. метро «Кремлевская», Кремля) до перрона вокзала 900 м и плюс 100 м до берега – для 15-минутной ходьбы над протокой Булак и над улицами Право и Лево-Булачная, Московская, Коротченко, Саид-Галеева и над поездами? Возможно ли продлить вокзальный мост до берега (над перронами; с учетом безопасности)?
хватит уж вам. прожекты строить неграмотные
- исключить транзитные поезда со ст. Казань-1, направив их через ст. Казань-2, с сокращением пути на 10 км (до городов: Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Ижевск, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Владивосток, Волгоград, Круглое Поле, Челябинск, Кисловодск, Волгоград, Нижневартовск, Екатеринбург) уменьшив количество поездов с 36 до 18;
- оставить на ст. Казань1 поезда казанского формирования (до городов: Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Анапа, Новороссийск, Киров, Н. Уренгой);
- разместить часть путей на территорию порохового завода, которая в 6,0 км от ст. Казань-1 и 2, и в 7,0 км от Юдино – то есть в центре ж. д. хозяйства, а не где-то, на отшибе - в 20 км и более? Там, на заводе имеются ж. д. пути и здания для путевого хозяйства, место для отстоя городских электричек?
шлюз под кировским мостом невозможен. вернее так если цель понизить уровень казанки то держать уровень казанки низким относительно волги и построить для этого шлюз ЭТО НЕВОЗМОЖНО законы природы против. а если уровень казанки повысить и сделать выше уровня волги то можно. НО это ненужно ибо все затопит все набережные