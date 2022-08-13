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Изнанка Казани: заросший пустырь за железнодорожным вокзалом

15:00, 13.08.2022 38 Сюжет: Изнанка Казани
Изнанка Казани: заросший пустырь за железнодорожным вокзалом
Фото: Максим Кокунин

Железнодорожный вокзал Казани — крупный транспортный узел, врата Казани для тех многочисленных гостей, что приезжают в наш город поездом. За год пассажиропоток достигает 8,1—8,5 млн человек. Вокзальный комплекс станции «Казань-Пассажирская» расположен в самом центре города, а его главное здание — памятник архитектуры XIX века. Оно, как и вся привокзальная площадь, — одна из достопримечательностей татарстанской столицы. Однако задворки вокзала скорее отпугнут туристов. Обветшавшие фасады местных построек, большая неухоженная территория, дикие заросли и мусор — такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

Вокзал был построен после того, как в 1893 году в город была проложена Московско-Казанская железная дорога. Проект главного здания принадлежит казанскому архитектору Генриху Бернардовичу Рушу, который известен тем, что руководил строительством Александровского пассажа (1886), участвовал в возведении павильона на Всероссийской промышленной и художественной выставке (1896), с его именем связаны Чернояровский пассаж (1901), дом Шамиля (1903) и дом Кекина (1905).

Фото: Максим Кокунин

До появления этого вокзала железнодорожного сообщения с городом не было. Изначально поезда доезжали лишь до Свияжска, а после появления моста через Волгу был открыт и участок дороги до Казани.

Фото: Максим Кокунин

В советское время вокзал перешел в ведение Казанского отделения Горьковской железной дороги. В настоящее время он находится под управлением Горьковской региональной Дирекции железнодорожных вокзалов — структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД».

Фото: Максим Кокунин

В 1992 году в главном здании произошел сильный пожар, а восстановлено оно было лишь к 1997 году. Кроме того, к празднованию тысячелетия города в 2005 году планировалась большая реконструкция вокзала с сооружением над путями остекленных зала ожидания и спусков, но обновили только пригородный вокзал и площадь.

Фото: Максим Кокунин

После реконструкции 90-х годов существенно увеличилась вместительность вокзала — более 750 пассажиров. Сейчас в нем расположены три зала ожидания, информационное бюро, туалеты, точки общественного питания, а также банкоматы и множество служебных помещений. Привокзальная площадь оборудована парковкой, а напротив вокзала разбит городской сквер.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что еще в 1967 году для обеспечения пригородного сообщения вокзала Казани был возведен специализированный павильон обеспечения, который к настоящему моменту практически полностью перестроен. Изначально данную постройку проектировал Мунир Хасьянович Агишев, а проект перестройки выполнил Виталий Павлович Логинов.

Фото: Максим Кокунин

От вокзала в аэропорт ведет железнодорожная радиальная 21-километровая линия, которая обслуживает южные поселки, а ранее это была ветка аэроэкспресса, построенная к Универсиаде 2013 года. Также к Всемирным студенческим играм в другой части города был построен мультимодальный транспортно-пересадочный узел «Казань-2».

Фото: Максим Кокунин

Казанский вокзал обслуживает 36 пар поездов дальнего следования, в том числе 13 — местного формирования. Вместе с этим он работает с пригородными электропоездами и дизель-поездами, отправляемыми с соответствующих тупиковых платформ в западном и восточном направлениях. Всего за год вокзал обслуживает более 8 миллионов пассажиров.

Фото: Максим Кокунин

Вокзал имеет 15 путей, несколько низких платформ и крытый надземный переход-конкорс над путями с лифтами, работающими на всех основных платформах. Его территория огорожена, а вход на нее контролируется и доступен лишь имеющим билеты и сопровождающим. Для охраны в зданиях используются турникетные системы, камеры видеонаблюдения, а площадь патрулирует полиция.

Фото: Максим Кокунин

Если перейти по надземному пешеходному переходу над путями, можно увидеть оборотную и не самую приятную сторону объекта. За 15-м путем картина резко меняется.

Фото: Максим Кокунин

С этой стороны стены одного из строений прикрыты защитной сеткой, поскольку штукатурка с фасада осыпается, оголяя кирпичную кладку, но к РЖД, ГЖД и их структурным подразделениям это здание не относится. Переход, как и другие металлические элементы инфраструктуры, не только в пятнах ржавчины — они исписаны граффити.

Фото: Максим Кокунин

На той стороне вокзала тоже немало людей, по пешеходному мосту они направляются в сторону пляжа «Локомотив» — место отдыха по соседству с вокзалом. Впрочем территория за бетонным забором вокзала также не принадлежит РЖД — это земля муниципалитета.

Фото: Максим Кокунин

«Локомотив» и вокзал разделяет узкая длинная дорога — улица Альфреда Халикова. Так как пляж расположен в черте города, он пользуется популярностью. Однако не все отдыхающие убирают мусор за собой.

Фото: Максим Кокунин

Двигаясь по улице Альфреда Халикова в любом из двух направлений, можно хорошо рассмотреть как и территорию вокзала, так и его пути. Бетонный забор переходит в металлическую решетку, а дальше все заросло бурьяном.

Фото: Максим Кокунин

Участок, на котором расположен переход на противоположную сторону, также покрыт густыми зарослями, среди которых линии электропередачи.

Фото: Максим Кокунин

Дорога между вокзалом и улицей Альфреда Халикова — обычная грунтовка. Проезжающие УАЗы железнодорожников, прыгая на кочках и ухабах, поднимают облака пыли и исчезают в них.

Фото: Максим Кокунин

Здесь же заброшенная остановка общественного транспорта. Верхняя часть конструкции — в форме ласточкиного хвоста, сооружение украшает мозаика советского периода. По одной из версий, железнодорожники использовали остановку как курилку.

Фото: Максим Кокунин

Вокзал от этого места отделяет разрисованный бетонный забор. С одной его стороны кипит жизнь транспортного узла, прибывают десятки поездов и сотни пассажиров, с другой — пустырь и одичалая растительность.

Фото: Максим Кокунин

Здесь же горы одноразовой посуды и пивных бутылок, которые оставляют после себя казанцы. Местами разбросан строительный мусор, который, возможно, остался после ремонтных работ на вокзале: арматура, плитка, кирпичи.

Фото: Максим Кокунин

Таким образом, казанский вокзал — это место, где город не только берет свое начало, но и где заканчивается. По одну его сторону шумный мегаполис, по другую — почти сельский пейзаж.

Фото: Максим Кокунин

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Максим Кокунин
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 комментарии 38

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    о остановка еще цела. сегодня узнал что азинский лес и Нокса к акватории Казанки не относятся, привет Толовенковой Дарьев (надеюсь она все деревья старше 50 лет пересчитала), поэтому "зеленым крышам" в Казани не быть, а город будет развиваться только в направлении ООПТ Казанка (Казанская набережная, озеро Кабан). Только поверьте и Арск с молочкой на берегу Казанки, и Самосырово с его источниками и Вознесенский трак тракт с ливневыми стоками также несут свою морфологию и патоген в реку
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    Анонимно 13 авг
    Извините, но ваши мысли вы передали письменно очень "запутанно".
    Что хотели сказать?
    Что любите Дарью?
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    Анонимно 13 авг
    нет природу, а вы Дарья
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    Анонимно 14 авг
    Дарья тоже часть "природы".
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    Ой никогда там не была, так интересно
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  • Анонимно 13 авг
    Все верно, там страшные джунгли, тоже удивляет, почему так запустили набережную Волги от Речного порта до Казанки?
    Ответить
    Анонимно 13 авг
    Там асфальт обновили хорошо, удивился как увидел в этом году, ямы были ранее
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    Интересно.
    И текст, и фото.

    "Изнанки" есть у каждого города - и у Парижа, и у Иерусалима, и у Берлина, и у Нью-Йорка и др.
    И в каждом доме и даже квартире есть "изнанка" - уголки куда "руки не доходят".
    От гостей "изнанки" пытаются скрыть.
    Но знать о них надо.
    Спасибо за интересный рассказ.
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    Рядом с вокзалами везде примерно такие пейзажи, похоже
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    Ладно с вокзалом, а почему набережная Волги в таком запустении и в разрухе от Речного порта до Кировской дамбы, в каждом уважающем себя городе это "бродвей", променад, с ресторанчиками, кафешками с "шашлычком и коньячком", с прекрасным видом на речные или морские просторы???
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    Раньше наземгый переход с ул. Чернышевского прямо на пляж "Локомотив" на песок у воды спускался, с пацанами под ним проходили вдоль берега, раков собирали, думал прошел уже, резко приподнялся и пробил краем ступеньки голову в кровь, тут же из воды промыл рану, засохла, корочка образовалась на солнце, зажило как на собаке! А сейчас любая мелкая ранка, заусенец неделями у старого не проходят! И отец меня жестко учил там меня плавать, смеялся, бросал меня в Волгу, я малой тонул, барахтался, за шею его обнимал...
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    Есть же уже проект реновации зоны речного порта, как раз все эти территории и затронут.
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    проект это уже выброшен в мусорное ведро. вернулось время модерна
    пост модерн кончился.
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    Здесь же заброшенная остановка общественного транспорта. Верхняя часть конструкции — в форме ласточкиного хвоста, сооружение украшает мозаика советского периода. По одной из версий, железнодорожники использовали остановку как курилку.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/257970-iznanka-kazani-zarosshiy-pustyr-za-zheleznodorozhnym-vokzalom

    там НИКОГД Ане ходил общественый транспорт.Это не остановка а навес для отдыхающий лавочка навес для тех кто с пляжа я помню этот пляж с 65 . та кчто вы просто не знаете остановки иные на повороте трассы н а боровые и н а бывшие обкомовские дачи стоит остановка вдизайне 70х с мозаикой про игры 80. скатайтесь посомотрите.
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  • Анонимно 13 авг
    эта местность закрыта для транспорта. потому там нет ничего не проехать. и ехать то не зачем. вокзал то не при чем это не его земля
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  • Анонимно 13 авг
    В 70-ые там цыгане летом разбивали табор, остановочный павильон для кого транспорта был , это загадка ???
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    Анонимно 13 авг
    это е остановочный павильон..цыган там не было
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    Анонимно 14 авг
    Были. Помню цыган на Волге, на Локомотиве у ждвокзала, на берегу они всегда этих жирных больших двусворчатыз ракушек собирали, видимо, ведрами варили, мы пацаны их никогда не ели, а раков да, варили и ели.
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    Анонимно 14 авг
    ненадо врать там цыган не было никогда! Ракушки на волге никогда несобирали для еды. Вас память подводит мечты и вымыслы и легенды для вас стали реальностью
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    Анонимно 14 авг
    так и боксеры тоже были и с ними тоже особо никто не хотел связываться
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  • Анонимно 14 авг
    1. За Центральным вокзалом «пустырь», куда складывают снег с ж. д. путей. Да, Казань не Барселона, у нас снег и лед - либо в Волгу, либо до снегоплавильной станции. У защитной дамбы зеленый пояс – аллея улицы (набережной) Альберта Халикова с образцом антивандального железобетонного навеса 60-х годов.
    В 90-х годах за вокзалом размещался цыганский табор и было опасно приближаться к «чужой» территории. А нынче, в солнечные дни там не пустырь. Даже бывают пенсионеры в скандинавской ходьбе. Но, каждый второй казанец, а может и больше, был ли на 3-километровой волжской набережной (от причалов до Кировского моста) и далее до улицы. Клары Цеткин?
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    2. В соцсети (01.02.2021) вопрос для ответа под заголовком: «Это вещь исторического масштаба»: освободит ли Олег Белозеров (ген. директор ж. д. РФ) центр Казани от «ржавого пояса?» с пояснениями: Технический парк РЖД у вокзала «Казань-1» могут перенести ради 55 га ценных земель у Волги. Перенос хозяйства РЖД от Волги обсуждается в двух вариантах. Один - с сохранением «казанской прописки» технического парка. Второй - с выносом данной промзоны в район аэропорта. Сам вокзал «Казань-1» остается: пассажирские поезда по-прежнему будут прибывать в центр столицы РТ. В любом случае Казань получит озелененную набережную и земли под комплексное развитие территории.

    Ответить
    Анонимно 14 авг
    3. По генплау, утвержднному в 1941, за день до начала войны - мечты:
    «Перспективы развития Казани в будущем – огромны. Составлен генеральный проект планировки Казани на 15 лет. К тому времени население в городе вырастит до 750 тысяч жителей. Планировка будущей Казани, прежде всего, обуславливается подъемом уровня Волги после постройки Куйбышевского гидроузла. Волга у Казани поднимется на 11 метров, подойдет вплотную к городу, затопит болотистые территории. Булак станет полноводным, соединит озеро Кабан с Волгой. Красивейшие и благоустроенные дворцы – жилые дома, клубы, учебные заведения, общественные здания, широкие залитые асфальтом площади, сады раскинутся над большой водной поверхностью двумя уступами – ярусами. В плане эта «ярустность» особо подчеркивается. Волжская набережная будут богато оформлены. С Волги будет видна не только набережная и ближние к ней улицы, но и верхняя часть города, - второй ярус, застроенный высокими и красивыми зданиями. Во избежание затопления отдельных частей города, на берегу Волги и по правой стороне Казанки намечается построить обваловывающую дамбу. Рядом с этой дамбой будет устроен туннель, в котором пройдет железная дорога. Водные пути опояшут всю Казань. Казанка, Булак, Кабан, Южный канал (соединяющий озеро Дальний Кабан с Волгой) будут судоходными. Речные трамваи, катера будут перевозить внутри города пассажиров и грузы. Общая длина этих водных путей составит, примерно, 40 километров». (до военный Справочник без титульного листа 1940 или 1941 года).
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    4. «Мечты, мечты, где ваша сладость», каким же стал город через 80 лет – через 3-4 поколения, как реализовался генплан? Конечно, война помешала исполнению планов-громадье. Но Большая Волга в 1957 году подошла к железной дороге, но поднялась только на 7 метров. Казанка стала судоходной (лет на 15), а о судоходство по Кабану и Булаку осталось мечтой. Железную дорогу, которая тогда коптила, хотели заложить в защитную дамбу, которая была бы на 4-5 м выше дамб 50-х - без привокзального хозйства.

    Ответить
    Анонимно 14 авг
    поднялась только на 7 метров.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/257970-iznanka-kazani-zarosshiy-pustyr-za-zheleznodorozhnym-vokzalom

    во первых на 14 метров во вторых и 7 метров это очень много
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    хотели заложить в защитную дамбу, которая была бы на 4-5 м выше дамб 50-х
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/257970-iznanka-kazani-zarosshiy-pustyr-za-zheleznodorozhnym-vokzalom это невозможно и привело бы к заилению волги рядом с казанью
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    5. Да, есть полноводня Волга и Казанка, а речных трамвайчиков нет. Но, не раз обнажалось дно Казанки и какие могут при этом речные маршруты и набережные с мусором? Архитекторы не раз толковали о небходимости шлюзов под мостом Кировской дамбы. Под мостом должна быть и развязка Малого и Бльшдго кольца. Нужна ли протока в старое русло?
    А отзывчивый комментатор Тахир Давлетшин отметил: «Выход Казани к реке предполагает, что в городе активно функционирует речной транспорт, который интегрирован в транспортную систему города (что немыслимо без железной дороги). Роль пассажирского и грузового порта, пристаней в черте города неоценима для города на реке».
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    первый трамвайчик же появился - на днях писали
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    шлюзы под кировским мостом ФИЗИЧЕСКИ невозможны каждый кто говорит о шлюзах на казанке тот просто физически неграмотен и слушать таких людей нельзя. куда сток реки казанка будете девать? подумай. через шлюз всю воду казанки в волгу в ы не сбросите
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    протока в старое русло невозможна это приведет к масштабному разрушению близлежащих жилых домов
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    6. В конце 50-х на набережной были и киоски «Пиво-Воды» с «пломбиром», а у берега множество лодок, в том числе знаменитая дюралевая «Казанка» (М; МД; 2; 5; 5М), которые были и на всех реках страны, так как стоили всего 300 – 400 рублей при пенсии 120 руб. Но, с запретом лодок и разнообразия рыбалки, отвлечением на 6 соток и к Черному морю, загрязнением среды, берега Волги и Казанки опустели. Туристам там делать нечего, волжские просторы им видны с кремлевских стен, а на теплоходе они её уже видели. Зачем там быть, особенно зимой, если есть берега Казанки и Кабана в центре города с отражением разнообразия застройки на глади воды?
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    7. Доступна ли Волга из всех районов города? На привокзальной площади автобусы маршрутов: 2; 10; 30; 53; 63; 68; 72; 74; троллейбус и трамвай. Есть служебный мост над поездами с допуском горожан на берег. Надо ли его реконструировать с учетом маломобильных? А на площади За «ржавом поясом» у костра молодежь отмечает дни рождения, есть и лужайки для шашлыка. Некоторые семьи приходят, приезжают на автомобиле отдыхать в прибрежное озеленение.
    Для подхода к Волге можно ли соорудить торгово- пешеходный мост от пешеходной улицы Баумана (ст. метро «Кремлевская», Кремля) до перрона вокзала 900 м и плюс 100 м до берега – для 15-минутной ходьбы над протокой Булак и над улицами Право и Лево-Булачная, Московская, Коротченко, Саид-Галеева и над поездами? Возможно ли продлить вокзальный мост до берега (над перронами; с учетом безопасности)?
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    Это всё невозможно и более того НЕНУЖНО!
    хватит уж вам. прожекты строить неграмотные
    Ответить
    Анонимно 14 авг
    9. Для уменьшения путевого хозяйства, возможно ли:
    - исключить транзитные поезда со ст. Казань-1, направив их через ст. Казань-2, с сокращением пути на 10 км (до городов: Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Ижевск, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Владивосток, Волгоград, Круглое Поле, Челябинск, Кисловодск, Волгоград, Нижневартовск, Екатеринбург) уменьшив количество поездов с 36 до 18;
    - оставить на ст. Казань1 поезда казанского формирования (до городов: Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Анапа, Новороссийск, Киров, Н. Уренгой);
    - разместить часть путей на территорию порохового завода, которая в 6,0 км от ст. Казань-1 и 2, и в 7,0 км от Юдино – то есть в центре ж. д. хозяйства, а не где-то, на отшибе - в 20 км и более? Там, на заводе имеются ж. д. пути и здания для путевого хозяйства, место для отстоя городских электричек?
    Ответить
  • Анонимно 14 авг
    НЕнадо трогать вокзал ничего непереносить не надо.ненадо трггать речпорт.
    шлюз под кировским мостом невозможен. вернее так если цель понизить уровень казанки то держать уровень казанки низким относительно волги и построить для этого шлюз ЭТО НЕВОЗМОЖНО законы природы против. а если уровень казанки повысить и сделать выше уровня волги то можно. НО это ненужно ибо все затопит все набережные
    Ответить
  • Анонимно 15 авг
    Нужен надземный или подземный пешеавтопереход с ул. Альберта Халикова на ул. Кремлевская Набережная, а то сейчас как раз там забор с колючей проволокой жд вокзала, сразу Центр разгрузится от машин и шикарный променад будет от Речного плрта до моста с Компрессорного
    Ответить
    Анонимно 15 авг
    подземлей невозможно над землей зачем? променад ваш никому ненужен
    Ответить
  • Анонимно 15 авг
    Интересно, в этих джунглях живет, прячется до сих пор косуля или погибла от людей или бродячих собак, которая застряла в заборе на перроне жд вокзала Казани, ее освободили утром люди и она убежала по путям в сторону старой Восточной платформы, об этом удивительном случае писало РВ
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