Татарстан готов стартовать на Спартакиаде сильнейших

А Башкортостану не за кого будет болеть в игровых видах спорта

В Казани стартовал мужской волейбольный турнир в рамках Спартакиады сильнейших. Именно такие соревнования и заменят международные старты, на которые не пустят наших спортсменов. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает подробности о стартах августа.

Волейбол

Изначально столица Татарстана рассчитывала на шесть стартов Спартакиады, но их количество увеличили до 11. Это первый тур в мужском волейболе, прыжки в воду, пулевая и стендовая стрельба, хоккей на траве, дзюдо и самбо, борьба и брейкинг, гребной спорт и спортивная гимнастика. Соревнования гимнастов станут последними, их заключительным днем станет 2 октября. В общем количестве Татарстан делегирует на Спартакиаду порядка 400 спортсменов, которые будут выступать в 33 видах спорта.

В мужском волейбольном турнире принимают участие восемь сборных. В Казани стартовали сборная Татарстана, а также команды Москвы, Санкт-Петербурга и Белгородской области. В Новосибирске сыграют хозяева площадки, а также команды Кемеровской, Ленинградской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Но даже ХМАО — Югра изначально не может рассматриваться, как сборная клубов, поскольку там только игроки Нижневартовска.

Неучастие в турнире легионеров привело к тому, что Татарстану пришлось возмещать отсутствие американца Майки Кристенсона, пригласив из «Академии-Казань» Романа Романовского.

Сборная Татарстана: Александр Волков, Дмитрий Волков, Артем Вольвич, Валентин Голубев, Денис Земченок, Алексей Кононов, Михаил Лабинский, Максим Михайлов, Роман Порошин, Андрей Сурмачевский, Олег Терентьев, Илья Федоров, Дмитрий Щербинин, (все «Зенит-Казань»), Роман Романовский («Академия-Казань»).

Фото: zenit-kazan.com

Вместо Краснодара будет «Сириус»

В женском турнире сыграют Москва и Санкт-Петербург, Калининградская, Саратовская, Свердловская, Тульская области, плюс сборная Татарстана и федеральная территория «Сириус» из Сочи. Это сборная солянка из игроков сборной России, уехавших ранее за рубеж, и молодежной сборной. Ирина Воронкова, Анна Лазарева и Арина Федоровцева (все Турция), Виктория Кобзарь и Елизавета Кочурина (обе Франция) София Кузнецова (Италия) сыграют под руководством главного тренера сборной Зорана Терзича. Эта команда заменит сборную Краснодарской области.

И вот тут мы сталкиваемся с вопросом — почему, помимо Краснодара, не сыграют Башкортостан, Нижегородская, Оренбургская области, Красноярский край, а также сборная Ямало-Ненецкого округа, чьи команды выступали в Суперлиге прошлого года. Восемь сборных для мужского волейбольного турнира это очень мало, особенно если учесть, что именно мужской волейбол потерял самый главный турнир России 2022 года — чемпионат мира. Среди женщин мимо турнира пролетают Липецкая, Московская, Челябинские области, а также, как и в мужском турнире, — Красноярская край и Нижегородская область.

Сборная Татарстана: Евгения Баяндина, Дарья Заманская, Таисия Коновалова, Ирина Королева, Татьяна Костина, Екатерина Лазарева, Ангелина Лазаренко, Елизавета Лукьянова, Елизавета Попова, Милина Рахматуллина, Наталья Суворова, Ярослава Симоненко (все «Динамо-Ак Барс»). Полина Ковалева, Елизавета Павлова (обе «Динамо-Ак Барс-2»).

Фото: dinamo-kazan.com

Баскетбол

Женская сборная Татарстана не примет участия в турнире Спартакиады. Ответ на вопрос почему не смогли дать даже в клубе «Казаночка», скорее всего, это связано с тем, что Татарстан находится на 14-м месте в табели о рангах женского российского баскетбола. К примеру, выше нас — Ставропольский край и он вне игры, как и Татарстан. Москва — это команды МБА и «Динамо», Московская область — Видное и Ногинск, также среди участниц Спартакиады Республика Коми и Красноярский край плюс команды следующих областей: Вологодской, Курской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Самарской и Свердловской (девять легионерок).

Впрочем, сборная Свердловской области (она же баскетбольный клуб УГМК) в срочном порядке провела доукомплектацию состава. Легионерок стало меньше на одну, тут постарался следственный комитет, посадивший Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков. Менеджмент команды к четырем россиянкам прибавил в межсезонье еще пять, что позволит решить проблемы с недоукомплектованностью перед Спартакиадой.

Татарстанцев хотя бы может утешить тот факт, что за различные команды сыграют воспитанницы «Казаночки» Ксения Кунакова, Карина Низамова, Анастасия Шувагина.

А вот в мужском баскетболе многое выглядит странновато. Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский и Пермский края, Нижегородская область будут представлены игроками Единой лиги ВТБ, прекратившей существование. В следующем году турнир будет носить название Интернациональной лиги с участием только двух представителей из ближнего зарубежья — Беларуси и Казахстана. При этом среди участников Спартакиады почему-то нет сборных Красноярского края и Саратовской области, где также есть команды уровня лиги ВТБ.

Фото: unics.ru

Остальные сборные представлены игроками команд Суперлиги. Это Свердловская область («Уралмаш» и Темп-Сумз-УГМК»), Иркутская, Новосибирская и Самарская области, Удмуртия и ХМАО-Югра.

И вот тут вопрос: почему в волейболе будут стартовать только 15 сборных (8 мужских и 7 женских), а в баскетболе целых 24 сборных, при том что наш баскетбол уступает волейболу по всем параметрам, последний раз стартовав на Олимпиаде 2012 года. Да еще и составы стартующих вызывают откровенное недоумение. Если поглядеть на ростер УНИКСа, отбросив легионеров, не имеющих права играть на Спартакиаде, то россиян немного: Андрей Воронцевич, Евгений Жбанов, Вячеслав Зайцев и новички нынешнего межсезонья Артем Забелин, Станислав Ильницкий, Михаил Кулагин, Александр Разумов. Но никого из них не будет в составе сборной Татарстана. А там значатся Дмитрий Веденеев, Рамиль Гимаев, Дмитрий Кабанов, Станислав Пинчук, Сергей Полстянов, Сергей Томашевский, все УНИКС-2. Артем Лаханов, Ярослав Пришедько, Семен Шаронов, все УНИКС-Д. Плюс Илья Баранов, Артем Калашников, Артем Кизилов.

Впрочем, возможно, российскому баскетболу потребуется турнир Спартакиады, как шанс пересобраться перед новым сезоном, когда будут потеряны и сонмище легионеров, и целые команды. Зато в новом сезоне российского баскетбола стартует первый представитель Крыма в командном игровом виде спорта — «Грифоны» из Симферополя, имеющие опыт выступления на уровне студенческого чемпионата России. И это прорыв!

Фото: rushandball.ru

Гандбол



Гандбольный турнир Спартакиады среди мужчин будет включать дюжину команд Московской области и Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Пермской, Ростовской, Саратовской, Челябинской областей, все они представляют Суперлигу. И тут обнаруживается, что сразу три региона: Башкортостан, Волгоградская область и Краснодарский край почему-то не входят в число «сильнейших». Их заменили представители Высшей лиги — Воронежская и Омская области плюс Приморский край, самый дальний регион.

В женском турнире есть Москва и Московская область, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Самарская области, Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея и Удмуртия. Все они представляют Суперлигу российского женского гандбола, плюс Санкт-Петербург и минус — почему-то — в очередной раз Башкортостан. То есть мужской волейбольный клуб «Урал» не вошел в восьмерку сильнейших, из-за чего не сыграет на Спартакиаде, а гандбольные команды «Акбузат» и «Уфа-Алиса» по каким-то причинам отсутствуют. Как, собственно, и Татарстан, где нет команд мастеров по гандболу, хотя компания «Татнефть» входит в число генеральных спонсоров женской Суперлиги.

Фото: strelarugby.ru

Регби-7

Зато в регби-7 планируется задействовать аж 16 сборных. Тут, конечно, интересно откуда столько участников наберут, поскольку только одна Москва представлена в регби тремя командами — «Динамо», «Слава» и ЦСКА, плюс две команды из Красноярска.

Сборная Татарстана: Дамир Байбурин, Айдар Гафаров, Дмитрий Гриценко, Герман Давыдов, Дмитрий Денисов, Артем Карамышев, Сергей Мотов, Владислав Перестяк, Арсений Петрушинин, Павел Прищепин, Роман Рощин, Александр Тихонов, Денис Фомин, Гуга Хантадзе, Степан Хохлов.

Всероссийская спартакиада объединит 40 видов спорта из летней программы, включая выигрышные для Татарстана водное поло, хоккей на траве и загадочное регби. Отсутствие легионеров серьезно изменит расстановку сил в баскетболе, возможно, скажется в волейболе. Но, помимо них, надо надеяться на успехи в прыжках в воду, стендовой стрельбе, фехтовании и ожидать серьезную конкуренцию в бадминтоне, спортивной гимнастике, синхронном плавании, тяжелой атлетике.

Джаудат Абдуллин