День в истории: приняли «закон о трех колосках», «Кон-Тики» приплыл

Чем примечательна дата 7 августа?

Сегодня, 7 августа, в тихоокеанском государстве Кирибати празднуют День молодежи. В этот день Казанский университет получил оборудование для обсерватории, Крузенштерн и Лисянский отправились в кругосветную экспедицию, в СССР приняли «закон о трех колосках», «Кон-Тики» завершил путешествие, Филипп Пети прошел между башнями-близнецами по канату, Букингемский дворец частично открыли для туристов. Родились нефтяник Марс Залятов, депутат Госдумы Галиаскар Сыртланов, актриса Гульназ Юсупова. Умерли поэт Александр Блок, писательница Екатерина Габашвили, футболист Альмир Каюмов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Из Дрездена с любовью



7 августа 1875 года родился Галиаскар Сыртланов, дворянин, депутат Государственной думы III созыва от Уфимской губернии. Служил в лейб-гвардии Литовского полка, после — в Главном военно-судебном управлении Военного министерства. Был адвокатом в Санкт-Петербургском военном суде, помощником военного прокурора в Киеве, в отставке занялся частной практикой, к примеру, вел дело медресе «Иж-Буби» (Агрызский район). В Думе занимался проблемами паломничества мусульман и помогал женевской секции Комитета помощи политическим каторжанам. Трагически погиб от случайной пули брата своей жены

7 августа 1897 года Василий Павлович Энгельгардт передал Казанскому университету оборудование астрономической обсерватории в Дрездене, в котором жил с 1875 года. Сделал он это в связи с ухудшением состояния здоровья. Ректором университета через два года стал его друг Дмитрий Дубяго, в 1897-м он отправился в Дрезден и вручил Энгельгардту диплом почетного члена Казанского университета. Новая обсерватория была открыта в 1901 году.

Телескоп Энгельгардта. Фото: wikipedia.org

7 августа 1939 года в селе Нижняя Мактама Альметьевского района родился Марс Залятов. Выпускник татарского вечернего факультета Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, он с 1985 по 2004 год возглавлял нефтегазодобывающее управление «Альметьевнефть». Также Залятов — автор 37 изобретений, в начале 90-х — народный депутат Верховного Совета РТ.

7 августа 1997 года в селе Ключи-Сап Атнинского района родилась актриса Альметьевского театра Гульназ Юсупова. В театральном училище училась у Таслимы Файзуллиной, в Альметьевске — с 2017 года, начав с роли Перрен в «Лекаре поневоле» Мольера. Из ролей последних лет — мать Асефа в спектакле «Вслед за ветром», Лейсан в «Не той весне» Зифы Кадыровой, Гульчачак в «Доме мечты» Ильгиза Зайниева.



7 августа 2021 года «Реальное время» писало, что последние два месяца обнажили острую социальную проблему: совершенно неожиданно для всех обычный борщ постепенно перешел в разряд недешевых удовольствий. Взвинченные цены на свеклу, морковь и картофель заставляют нервничать чиновников и расстраивают хозяек. Но «Реальное время» предлагает не унывать и перейти на другой популярный суп, очень актуальный в период летней жары — испанский гаспачо. Аналитики нашего издания рассчитали тогда, как изменилась стоимость продуктов для его приготовления с прошлого лета и с марта нынешнего года.

Команда Крузенштерна в Авачинской губе (Фридрих Вейч. Около 1808). Фото: wikipedia.org

«Надежда» и «Нева»

7 августа 1803 года Иван Крузенштерн на шлюпе «Надежда» и Юрий Лисянский на шлюпе «Нева» отправились в первую российскую кругосветную экспедицию. Цели: исследование устья Амура и прилегающих областей для улучшения навигации русского Тихоокеанского флота, перевозка коммерческого груза на Аляску, установление торговых связей с Японией и с Кантоном (Гуанчжоу, Китай). Путешествие закончилось в августе 1806 года.

7 августа 1932 года принимается постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Его народные названия — «закон о трех колосках», закон «семь восьмых», «дедушкин указ» (по прозвищу Михаила Калинина, поставившего подпись). «Хищение социалистической собственности» приравнивается к «преступлению против государства и народа». Наказание — лишение свободы на 5—10 лет с конфискацией имущества, а при отягчающих обстоятельствах — расстрел с конфискацией имущества.

На атолл, как и планировали



7 августа 1947 года «Кон-Тики», плот из бальсовых бревен норвежского путешественника Тура Хейердала и пятерых его товарищей, на 101 день плавания выбросило на атолл Рароиа в архипелаге Туамоту. Позади было семь тысяч километров пути. На атолл путешественники и собирались попасть. Таким образом, Хейердал подтвердил свою гипотезу, что Полинезию заселяли с Американского континента, а не из Азии.

Фото: comp-pro.ru

7 августа 1974 года Филипп Пети восемь раз прошел между Северной и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке по натянутому канату на высоте больше 400 метров. Канатоходец использовал трос весом более 200 кг и балансировочный шест длиной около 8 метров и весом 25 килограммов. После его арестовала полиция, в качестве наказания Пети провел бесплатное представление для детей в Центральном парке.

7 августа 1993 года Букингемский дворец частично открыли для туристов. С 28 июля по 25 сентября желающие могут побывать в восьми роскошных комнатах, пока их владелица находится на отдыхе. Это Зеленая гостиная, тронный зал, картинная галерея, парадная столовая, большой зал, бальный зал, музыкальная комната и Белая гостиная (в которую может неожиданно войти королева).