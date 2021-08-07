Борщ нынче дорог — ешьте гаспачо

Сколько стоит в Казани набор продуктов для гаспачо и почему снижения цен на основные продукты ждать не приходится

Последние пара месяцев обнажили острую социальную проблему: совершенно неожиданно для всех обычный борщ постепенно перешел в разряд недешевых удовольствий. Взвинченные цены на свеклу, морковь и картофель заставляют нервничать чиновников и расстраивают хозяек. Но «Реальное время» предлагает не унывать и перейти на другой популярный суп, очень актуальный в период летней жары — испанский гаспачо. Аналитики нашего издания рассчитали, как изменилась стоимость продуктов для его приготовления с прошлого лета и с марта нынешнего года. Новости и хорошие, и плохие: с весны набор преизрядно подешевел, но эксперты сообщают, что это ненадолго. Морковку по 30 рублей мы уже вряд ли когда-нибудь увидим, и даже новый урожай не спасет. Подробности — в нашем аналитическом обзоре.

Набор для гаспачо летом резко дешевеет

Ходит легенда о том, что когда французской королеве Марии-Антуанетте доложили, что бедняки в Париже не могут купить себе хлеба, она сказала: «Тогда пусть едят пирожные». Историки эту байку развенчивают, да и голову бедняжке королеве отрубили вовсе не за это, но придуманная фраза стала знаменитой и даже метафоричной. Так вот, она не имеет никакого отношения к нашему обзору, потому что в состав традиционного испанского холодного супа гаспачо не входят «золотые» нынче морковь, картофель или свекла.

Для его приготовления на семью из трех человек нам понадобится: 200 граммов сладкого перца, 350 граммов помидоров, 300 граммов огурцов, 20 граммов чеснока, 70 граммов лука и подсушенный черный хлеб. Будем считать, что оливковое масло, вода и черный перец у вас уже есть, и покупать их не придется.

Летом большинство этих продуктов дешевле, чем в остальное время года, но лето лету рознь. Так что мы решили проанализировать, как двигалась цена на них год к году и по сравнению с концом марта-2021.

Аналитики «Реального времени» проанализировали цены на «гаспачовый набор» в четырех продуктовых сетях Казани: это «Магнит», «Пятерочка», «Эдельвейс» и «Бахетле». Корзинка наша состоит из строго необходимого количества продуктов — цены мы отмеряли пропорционально цене за килограмм нужного нам продукта. Вот только сезонного болгарского перца в марте было не найти, поэтому в весенний гаспачо входил импортный красный сорт, а летом мы считали стоимость набора по самому дешевому сладкому перцу, который в изобилии появился практически во всех торговых сетях города. С хлебом мелочиться мы не стали, и в корзину положим всю буханку «Сельского». И вот что у нас получилось.

Индекс гаспачо, цены на продукты, руб.

Продукт 05.08.2021 31.03.2021 30.07.2020 Магнит Пятерочка Эдельвейс Бэхетле Магнит Пятерочка Эдельвейс Бэхетле Магнит Пятерочка Эдельвейс Бэхетле Болгарский перец, кг 77,99 89,90 69,95 119,19 269,99 259,99 239,90 299,90 109,99 89,99 69,90 269,90 Помидоры, кг 41,99 89,99 52,95 89,90 119,99 119,99 129,90 149,90 59,99 69,99 73,90 59,90 Огурцы, кг 46,99 51,49 49,95 69,90 89,99 124,99 120,29 145,90 46,99 59,99 67,90 69,90 Чеснок, кг 255,00 259,99 219,90 279,90 239,16 239,16 239,16 239,16 191,25 191,25 191,25 191,25 Лук (репчатый), кг 26,99 28,99 29,9 35,00 26,49 28,99 29,90 32,50 27,99 24,99 29,95 29,90 Хлеб Сельский 650 г 32,99 41,99 38,40 40,00 37,99 40,99 35,40 40,00 35,90 37,49 32,90 34,70

Индекс гаспачо, цены на блюдо, руб.

Продукты на 3 порции Коэффициент пересчета цен на 3 порции 05.08.2021 31.03.2021 30.07.2020 Магнит Пятерочка Эдельвейс Бахетле Магнит Пятерочка Эдельвейс Бахетле Магнит Пятерочка Эдельвейс Бахетле Болгарский перец, 3 шт., 200 г 0,2 15,60 17,98 13,99 23,84 54,00 52,00 47,98 59,98 22,00 18,00 13,98 53,98 Помидоры, 2 крупных помидора, 350 г 0,35 14,70 31,50 18,53 31,47 42,00 42,00 45,47 52,47 21,00 24,50 25,87 20,97 Огурцы, 3 шт., 300 г 0,3 14,10 15,45 14,99 20,97 27,00 37,50 36,09 43,77 14,10 18,00 20,37 20,97 Чеснок, 3 зубчика, 20 г 0,02 5,10 5,20 4,40 5,60 4,78 4,78 4,78 4,78 3,83 3,83 3,83 3,83 Лук (репчатый), 1 шт., 70 г 0,07 1,89 2,03 2,09 2,45 1,85 2,03 2,09 2,28 1,96 1,75 2,10 2,09 Хлеб "Сельский", 1 буханка 1 32,99 41,99 38,40 40,00 37,99 40,99 35,40 40,00 35,90 37,49 32,90 34,70 Общая сумма 84,37 114,14 92,40 124,32 167,62 179,29 171,81 203,27 98,78 103,56 99,04 136,53

Самый дешевый перец — в «Эдельвейсе», но выгоднее всего равно в «Магните»



Самый дешевый набор для гаспачо сегодня можно купить в «Магните»: он обойдется в 84,37 рубля. Самый дорогой традиционно предлагает «Бахетле»: тут придется выложить 124,32 рубля. В середине ценовой лестницы — «Эдельвейс» (92,40 рубля) и «Пятерочка» (114,14 рубля).

Дороговизна «Бахетле» по сравнению с «Магнитом» объясняется тем, что здесь более чем вдвое дороже помидоры (89,90 руб/кг против 41,99 руб/кг), серьезно дороже перец (119,19 руб/кг против 77,99 руб/кг), репчатый лук (35 руб/кг против 26,99 руб/кг) и огурцы (69,90 руб/кг против 46,99 руб/кг). Словом, тут все получилось дороже, чем в других сетях, кроме хлеба. Самая дорогая буханка «Сельского» нашими аналитиками была найдена в «Пятерочке» — 41,99 рубля (в «Магните» — 32,99 рубля). А самый дешевый болгарский перец обнаружен в «Эдельвейсе» — 69,95 руб/кг (в «Магните» — 77,99 руб/кг).

Конечно же, по сравнению с 31 марта 2021 года набор для гаспачо существенно подешевел во всех сетях. Самый дешевый и самый дорогой набор оказался в тех же сетях, что и в августе, вот только стоил он в «Бахетле» 203,27 рубля, а в «Магните» — 167,2 рубля. Шутка ли: болгарский перец в «Бахетле» стоил 299,90 руб/за кг, дешевле всех он был опять-таки в «Эдельвейсе», но все равно «кусался»: 239,90 руб/кг. Хлеб к 5 августа, по сравнению с мартом, вел себя довольно развязно и непредсказуемо: в «Магните» подешевел на 5 рублей, в «Пятерочке» и «Эдельвейсе» подорожал на рубль и на 3 рубля, соответственно, и только в «Бахетле» остался по 40 рублей за буханку.

Процентное изменение с марта по август получилось следующее: в «Магните» удешевление составило 49,7% (и это самое крутое пике), следом идет «Эдельвейс» (-46,2%), потом — «Бахетле» (-38,8%). Наконец, «Пятерочка» снизила цену неохотнее всех (-36,3%).

За год набор для гаспачо стал дешевле. Но не везде

Все это выглядит логично: появляются сезонные овощи, и цена на них становится ниже. Интересно, как изменилась стоимость набора для гаспачо, по сравнению с прошлым летом? Невероятно, но факт: в трех сетях из четырех исследованных суп за год не подорожал, а подешевел!

В «Бахетле» 30 июля 2020 года набор для приготовления холодного супа стоил 136,53 рубля, в «Магните» — 98,78! «Эдельвейс» тоже за год сделал гаспачо дешевле (92,40 рубля против 99,04). И только «Пятерочка» показала рост на 10,2% — со 103,56 до 114,14 рубля.

Подешевели перец и помидоры в «Магните», в «Эдельвейсе» за год подорожали огурцы (но помидоры тоже подешевели). В «Пятерочке» перец остался точно таким же 89,9-рублевым, что и в прошлом году, зато 20 рублей прибавили помидоры. А вот хлеб и чеснок подорожали за год везде, кроме «Магнита», где за год буханка «Сельского» стала доступна почти на 3 рубля — с 35,90 до 32,99 рубля.

«Добавленная стоимость ложится в карманы торговых сетей»

Несмотря на то, что в торговых сетях цена «гаспачового набора» оказалась примерно такой же, как и в прошлом году в это время, мы все равно видим тенденцию к серьезному удорожанию овощей — вспомним те же картошку, морковь и свеклу.

По мнению председателя Ассоциации фермерских хозяйств РТ Камияра Байтемирова, это вызвано цепной реакцией, начавшейся с повышения цен на различные товары.

— Чему теперь удивляться, глядя на стоимость овощей? Удивляться надо было тогда, когда цены на дизтопливо, бензин пошли вверх, а в особенности на металл, стройматериалы, — рассуждает он.



Собеседник «Реального времени» винит в росте цен и торговые сети.

— Не мы, крестьяне, подняли цену на свою продукцию, а торговые сети. И они подняли цены не просто на несколько пунктов, а в несколько раз. Здесь не сработал кое-кто, не остановили вовремя рост цен. Сейчас все надеются на то, что когда мы к осени получим новый урожай, будем продавать его по низким ценам. Нынешняя же ситуация бременем ложится на потребителя, — сетует он.

По мнению Байтемирова, к осени цены на овощи точно должны снизиться, а вот что будет зимой, предсказать сложно:

— Минсельхоз и Правительство в целом предпринимают меры, чтобы эти цены отрегулировать, чтобы завести продукцию и воспользоваться моментом, что крестьяне начинают убирать новый урожай. К сожалению, ни в «Магните», ни в «Эдельвейсе», ни в других торговых сетях нет наших помидоров. А чеснок нашего производства если и появляются, то очень редко, — говорит он. — По сути, все завозится из Китая и других стран.

Собеседник нашего издания связывает эту тенденцию с тем, что торговые сети отдают предпочтение постоянным поставщикам, которые заключают долгосрочные договоры. Тем более, в Татарстане те же помидоры считаются сезонной продукцией, тогда как в теплых странах урожай собирают практически круглый год. Еще одним препятствием для татарстанских производителей становится отсутствие соответствующей инфраструктуры — складских помещений, холодильников, логистических центров, где местные сельхозтоваропроизводители могли бы хранить или откладывать на сезон потребления свою продукцию.

— Наши фермеры в связи с отсутствием таких логистических центров, оборудования стараются сразу распродать свой товар. А потом торговые центры, взяв у нас товар, если посмотреть на последние события с морковью и другими овощами, просто в десятки раз повышают цены, говоря о том, что мол они везут продукцию из других стран, — говорит Байтемиров. По его мнению, расходы на создание столь необходимой инфраструктуры должны быть оформлены в рамках государственно-частного партнерства.

Фермер убежден, что цены на овощи к осени точно пойдут вниз.

— Но на зиму гарантию мы дать не можем, какая цена будет. Не мы же продаем то, что мы производим, а торговые сети. И в связи с этим получаются такие цены. Добавленная стоимость ложится в карманы торговых сетей, — сетует он. — Мы ориентируемся на цену на рынках, по которой крестьяне продают свою продукцию. Крестьяне никогда не продадут килограмм моркови за 120 и тем более 150 рублей — они совестливые люди. А у посредников, видимо, что-то немножко отсутствует.

Фото: Илья Репин

«Все запасы рентабельности у производителей и торговых сетей подошли к концу»

Мария Яшенкова, руководитель консалтингового агентства Bright Consulting, тоже указывает на то, что подорожало практически все, и особенно выделяет логистику:

— Конечно, сезонное снижение мы видим. Но в связи с серьезным подорожанием, которое недавно объявили все логистические операторы, скорее всего, оно будет не таким глубоким, как ожидалось. Более того, крупные продуктовые сети уже объявили, что более глубокого удешевления, чем то, что мы видим сейчас, не будет — у них логистика поднялась почти на 20 -30%. Так что с этой точки зрения ничего хорошего ожидать здесь не приходится.



В бочке логистического дегтя Яшенкова видит небольшую ложку меда для местных производителей овощей: все-таки в какой-то степени торговые сети с ними сотрудничают, а теперь, возможно, это окно будет расширено, чтобы сети получили выигрыш в логистике. Так что, считает эксперт, для местных производителей рост цен на логистическом рынке станет возможностью продать больше. Но будут ли они продавать дешевле?

— Ведь для них тоже есть объективные причины: выросли цены всех составляющих производства. Подорожали удобрения, причем более чем на 50%. Государство даже рассматривает вопрос о том, чтобы регулировать цены на фосфатные удобрения. Это не внутренняя ситуация, а мировая конъюнктура, и с этим крайне сложно что-то сделать. Выросли налоговая нагрузка, логистическая, тарифы на электричество. А ведь тарифы на энергию для выращивания овощей и фруктов имеют огромное значение. Как-то раз мы считали себестоимость производства огурцов и помидоров. У нас получилось, что если нет субсидий на тарифы, получается фактически нулевое производство. Поэтому прирост стоимости энергии и газа хотя бы на 1% сразу сказывается на рентабельности сельхозпроизводства. Поэтому удивительно, что снижение цен вообще произошло! Сезонный локальный продукт, естественно дешевеет. Но прирост себестоимости производства в овощах составил, думаю, от 30 до 50%, — констатирует Мария Яшенкова.

Что касается ретейлеров, которых обвиняют в жадности фермеры, то и им приходится несладко, как говорит нам эксперт.

— Ретейл тут тоже можно понять: государство давит их в других позициях, но нельзя же держать нулевую наценку на всех SKU (идентификаторы товарных позиций — прим.ред). Есть в ретейле такие позиции, по которым потребители сравнивают цены в разных магазинах. Конечно, овощи входят в число таких позиций. Поэтому единственная надежда на удержание более или менее приемлемых цен — это потребность ретейлера удерживать потребителя. Потому что, по большому счету, никаких условий экономического характера на удержание низких цен, на мой взгляд, не существует.

Удорожание хлеба Яшенкова объясняет все теми же общими проблемами: подорожала мука (потому что подорожало зерно, его производство и хранение). При этом для мучного бизнеса рентабельность в 5% считается хорошим показателем. Стало быть, у мучников нет буфера, чтобы удержать цену. Так что им приходится транслировать цену на полку. То же самое — у хлебопеков, на которых дополнительно давит еще и госрегулирование цены на социально значимые позиции. Так что подорожание хлеба — тоже процесс естественный.

Поэтому прогноз, который дает собеседница «Реального времени», исходя из обстановки на рынках, нерадостный:

— На мой взгляд, все запасы рентабельности между производителем и ретейлером подходят к концу. Они все, что могли, уже удержали. И в этом году цены будут расти и расти, потому что ни один из факторов роста цены никак не поворачивается хорошей стороной к производителю. И даже новый урожай не сможет сбить на 60%, как это обычно происходит. Конечно, будет какое-то удешевление в ближайшие пару месяцев — может быть, 20%, может быть, 30%. Но такого, чтобы морковь стоила 100 рублей, а будет 30 — мне кажется, не будет. Таких дешевых продуктов, как раньше, мы уже не увидим. Эксперты ожидают дорогих продуктов в этом году, к тому моменту, когда мы выйдем на стандартную цену.