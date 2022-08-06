Изнанка Казани: элитный ресторан на набережной Кабана на фоне трущоб

Фото: Максим Кокунин

Набережная озера Нижний Кабан после реконструкции — одна из главных достопримечательностей Казани и излюбленное место прогулок горожан и гостей города. Преображать зону отдыха начали еще в 2015 году, спустя три года завершили первую очередь работ по благоустройству общественного пространства, а в 2020-м набережную обновили вокруг всего озера. Однако, несмотря на заметное преображение водоема и бульваров вдоль него, здесь все еще остались неприглядные места. Так, за одним из популярных казанских ресторанов можно наблюдать руины ветхих домов, построенных еще в прошлом веке.

Ресторан «Пашмир» открылся еще в 2007 году, и тогда же появился слух, что к созданию этого проекта причастен известный бизнесмен, московский ресторатор Аркадий Новиков. Однако чуть позже он опроверг эту информацию. На официальном сайте заведения говорится, что «Пашмир» — это творение казанской компании «Сувар Казань» в соавторстве с московскими рестораторами.

Фото: Максим Кокунин

Нынешние владельцы ресторана позиционируют это место как элитное заведение с узбекской кухней. «Современный Восток» — так называют концепцию на его сайте. Также указано, что гости ресторана — абсолютно разные люди: от бизнесменов и госслужащих до пар с детьми. Однако на парковке заведения нельзя найти ни одного бюджетного или отечественного автомобиля, что в очередной раз подчеркивает пафос этого места.

Фото: Максим Кокунин

Месторасположение «Пашмира» можно назвать почти идеальным, за одним исключением — расстояние до общественного транспорта. Двухэтажное здание ресторана расположено на берегу Кабана, практически вплотную к его набережной. К нему можно выйти, двигаясь по улице Хади Такташа от торгового центра «Сувар Плаза». Еще через несколько метров от него — выход к воде.

Фото: Максим Кокунин

У здания наружные мозаичные стены с восточными элементами, здесь множество цветов. С некоторых сторон ресторан имеет панорамные окна с видом на озеро, а также свою летнюю террасу. Главный фасад «Пашмира» выходит на улицу Хади Такташа, а с галереи на обратной стороне сооружения открывается не самый приглядный вид.

Фото: Максим Кокунин

Позади заведения густые дикие заросли деревьев и кустарников, а за ними и вовсе настолько заброшенная территория, что диссонанс от увиденного может повергнуть случайного прохожего в культурный шок.

Фото: Максим Кокунин

На задворках «Пашмира» остатки старых слободских деревянных домов. Некоторые заброшенные хозяйственные развалюхи особенно контрастируют на фоне элитного ресторана. В них складируют мусор.

Фото: Максим Кокунин

Одна из этих построек примыкает к служебному входу в заведение. Вторая — утопает в зелени и бытовых отходах, что говорит о том, что люди здесь все же появляются.

Фото: Максим Кокунин

Дырявые крыши и разбитые окна трущоб на фоне мозаики «Пашмира» можно увидеть и прогуливаясь по набережной.

Фото: Максим Кокунин

Есть здесь и своего рода историческая достопримечательность. Еще до начала реконструкции набережной на этом участке возле бывших жилых домов была небольшая пристань и ряд мелких построек.

Фото: Максим Кокунин

В XV—XVI веках по берегам Ближнего (так его называли раньше) и Среднего Кабана было много сел и посадов. В частности, в средней части северного берега Ближнего Кабана размещался посад купцов из Армении. В XVII—XVIII веках северный берег был заселен русскими работными людьми, а к югу от озера располагалась Татарская слобода и село Плетени.

Фото: Максим Кокунин

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