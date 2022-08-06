Галина Ахмерова: «Каждому ребенку нужна поддержка и правильные люди рядом»

Создатель мобильного приложения по профориентации Round — о своих проектах и желании помогать подросткам выбрать жизненный путь

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

Татарстанцы назвали лучшие вузы республики: в числе лидеров КГМУ, КГАСУ (КИСИ), КНИТУ-КАИ и Университет Иннополис, возглавил рейтинг КФУ. Данные приводят в агентстве «ПромРейтинг» по результатам традиционного летнего исследования высших учебных заведений РТ. Но зачастую подросткам бывает непросто определиться с выбором профессии. Определиться и самореализоваться им помогает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин», бывший топ-менеджер «БАРС Груп» и создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова. В очередной авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказывает, как выбрала это направление работы и к чему стремится.



Желание создать такую же среду для других подростков

Я родилась в маленьком военном городке Ахтубинске, это уникальное место, авиационная столица России. Для детей в нашем городе были разные направления для развития. Я с детства была активным ребенком: с 7 лет занималась плаванием, гимнастикой, танцами, состояла в ассоциации юных лидеров, в общественной организации «Возрождение», училась в заочной физико-технической школе при МФТИ. Более того, в старших классах почти каждые выходные мы ходили с друзьями помогать детскому дому, занимались с детишками и организовывали различные мероприятия. Так сказать, дети учили детей.

У нас был творческий экспериментальный класс, мы изучали английский, театр — были сплоченными и общаемся с большей частью бывших одноклассников до сих пор. Это все заложило основу для разносторонней самореализации, и я могла попробовать себя в тех направлениях, которые нравятся мне. Именно это со временем переросло в мои проекты: желание создать такую же среду для других подростков.

Мой папа военный, родом из Казани, а мама из Нижегородской области. В 10 классе я приехала на экскурсию в университеты Казани и Нижнего Новгорода. Тогда здание финансового университета Казани, с большой лестницей, меня покорило.

Я поступила на бюджет сразу в два направления: ВМК (институт вычислительной математики и информационных технологий) и финансовый. Оставила документы в финансовом, так как профессия «экономист» казалась более романтичной.

Я поступила на бюджет сразу в два направления: ВМК и финансовый. Оставила документы в финансовом, так как профессия «экономист» казалась более романтичной. Фото: wikipedia.org

После Ахтубинска Казань показалась мне такой большой, она открывала столько возможностей. Если честно, студенческой жизни у меня не было, так как была необходимость обеспечивать себя финансово. Я брала учеников на репетиторство, помогала студентам с курсовыми и дипломными работами. Даже на первую дискотеку я сходила на последнем курсе, это был уже сам выпускной. Мне по жизни везло и я встречала хороших, правильных людей, чему я очень благодарна. Как раз на старших курсах меня завело в IT-компанию «БАРС Груп», там я и проработала 15 лет с кол-центра до топ-менеджера.



Захотела помочь многим детям сделать свою судьбу лучше

Впечатления от первой работы запомнились надолго. Мы были студентами третьего курса и пришли работать в кол-центр, нашей задачей было обзванивать муниципалитеты республики и рассказывать им о том, что будет вводиться онлайн-отчетность. После двух месяцев стажировки трем из десяти студентов предложили остаться работать в компании. Ну как предложили — мы «достали» руководство своей инициативностью и они были вынуждены сделать нам рабочие места.

Так мы стали «внедренцами» по автоматизации бухгалтерского учета, я курировала пять муниципалитетов Татарстана. И во время этих командировок мы не только объясняли работу программы, но и проводили уроки цифровой грамотности и демонстрировали работу компьютерной техники. Это был интересный опыт и веселое время. Верно говорят, что в 21 год море по колено. Когда в 9 вечера ты едешь на попутках от одного населенного пункта до другого с множеством пересадок для экономии денег — тебе не страшно. А вот если бы у меня была дочь, я бы ее сейчас так не отпустила.

Фото: realnoevremya.ru

Мы стараемся сделать так, чтобы у любого ребенка и подростка были возможности для самореализации вне зависимости от географического и финансового положения.

На тот момент я многое представляла иначе, но все сложилось даже лучше, чем я ожидала. Со временем, имея большой жизненный опыт и знания, я захотела заняться проектами, которые смогут помочь многим детям сделать свою судьбу лучше. Я основала фонд развития доступности современного образования «ДАРВИН». В нем мы создаем детям дополнительные возможности для успешной профессиональной реализации. Мой опыт говорит мне, что каждому ребенку нужна поддержка и правильные люди рядом.



На стыке IT и желания помогать подросткам в выборе жизненного пути появилось приложение Round. Создавая эту платформу, я хотела передать свои основные ценности, которые всегда помогали мне по жизни:



Каждый человек талантлив в разных направлениях, главное — попробовать и понять, в чем именно. Желания сильнее возможностей.

Мы стараемся сделать так, чтобы у любого ребенка и подростка были возможности для самореализации вне зависимости от географического и финансового положения. Возможно, когда-то эти подростки смогут сказать, что в их жизни было приложение Round, которое помогло им и направило в нужное русло. Подробнее о работе приложения можно почитать в нашем Яндекс.Дзен.

Часто спрашивают, как я все успеваю. У меня есть три принципа работы, которые прекрасно отвечают на этот вопрос и помогают мне развиваться:

«чтобы делать успешные проекты, сначала нужно собрать команду»; «конкуренция за кадры выше, чем за клиентов»; «они не твои сотрудники — они твоя команда. Делегируй, рискуй и они справятся».

Дети счастливы, когда счастливы родители

Семья поддерживает меня во всех начинаниях. Мы с моими мальчиками и правда отличная команда: старший сын Вадим, средний Амир и младший Артем. Я стараюсь привлечь детей во все свои проекты и позволить им самим поработать, летом у старших сыновей всегда есть подработка. Более того, когда мы создавали приложение Round, старший сын и его друзья были нашей фокус-группой, помогали нам адаптировать тексты на язык молодежи. А также они были первыми контент-менеджерами приложения, снимали челленджи и делали проекты. Амир (12 лет) помогал с геймификацией проекта и провел свое исследование различных игр, мы вместе делали техническое задание в этом направлении.





Фото предоставлено Галиной Ахмеровой

Мне тяжело совмещать работу и материнство, но дети счастливы, когда счастливы их родители.



Я всегда стараюсь посещать важные мероприятия детей (независимо от своих планов), максимально вникать в интересы каждого , подробно рассказываю им о своих делах и проектах, мы готовим вместе в выходные (они у меня это любят, путь к сердцу мужчины в любом возрасте лежит через желудок), а также много объятий (вот это самое сложное с мальчиками).

Нет ничего важнее семьи, счастливой семьи.

Галина Ахмерова