«Роскосмос» поздравил с Днем Земли снимком планеты из космоса

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

«Роскосмос» опубликовал снимок Земли из космоса в честь Дня Земли.

— 22 апреля отмечается День Земли — международный праздник, призванный привлечь внимание к экологическим проблемам и объединить людей в борьбе за сохранение природы, — говорится в сообщении в Telegram‑канале госкорпорации.

Снимок был сделан с помощью гидрометеорологического спутника «Электро‑Л» №5.

Напомним, 3 апреля 2026 года Космическое агентство NASA опубликовало фотографию всей планеты Земля — это первая за 54 года цельная фотография планеты, сделанная человеком. Снимок доступен в полном разрешении на официальном сайте NASA.

С 1972 года все снимки Земли являлись склейкой фотографий с низкой орбиты. Миссия Artemis II позволила космонавтам долететь до достаточно большого расстояния, чтобы запечатлеть нашу планету в рамках одного кадра.

Если приглядеться к фотографии, то на севере можно рассмотреть северное сияние. NASA/Reid Wiseman

NASA дала фотографии говорящее название — «Hello, World» («Здравствуй, мир»).

Миссия Artemis II стартовала 1 апреля 2026 года и стала первым за более чем полвека пилотируемым полетом за пределы околоземной орбиты с курсом на Луну.

Рената Валеева