Сегодня ночью татарстанцы смогут увидеть «падающие звезды»

Пик активности метеорного потока Лириды ожидается сегодня ночью. Об этом сообщил профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Нефедьев, передает пресс‑служба вуза.

Согласно данным из открытых источников, при городской засветке реальное количество видимых «падающих звезд» составляет около 2—3 объектов в час. Активность Лирид длится с 14 по 30 апреля, однако максимальное число метеоров наблюдают именно 22 апреля. Лучшее время для наблюдений — с 23:00 до 03:00. Астроном рекомендует наблюдать «падающие звезды» без оптики и выбирать места с минимальной засветкой. Дополнительным фактором станет слабая освещенность Луны — около 3%, что улучшит видимость.

По словам Нефедьева, Лириды остаются одним из самых древних наблюдаемых метеорных потоков.

— Считается, что этот поток наблюдается практически 3 000 лет. По крайней мере, упоминания об этом есть в различных источниках, — отметил ученый.

Поток получил название по созвездию Лиры, где расположен его радиант — точка, из которой визуально вылетают метеоры. Ориентиром служит звезда Вега, самая яркая в этом созвездии. По словам Нефедьева, в российских широтах именно она первой появляется на вечернем небе, тогда как Сириус находится низко над горизонтом и хуже заметен.

Источник Лирид — комета Тэтчер. Земля ежегодно проходит через шлейф пыли, оставленный этим небесным телом, и частицы сгорают в атмосфере, образуя светящиеся следы.

