В Татарстане зафиксировали резкий рост числа диверсий с участием несовершеннолетних — 7 случаев с начала года

В республике более половины всех, кто устраивает поджоги объектов, — это несовершеннолетние

В Татарстане более половины всех, кто устраивает поджоги объектов, — это несовершеннолетние. Только в этом году правоохранители задержали семь подростков за подобные преступления, сообщает глава Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Роман Мухаметзянов.

— За истекший период 2026 года на территории республики было совершено 28 фактов поджогов и повреждений объектов транспорта, энергетической инфраструктуры, связи и иного имущества, — рассказал Роман Мухаметзянов.

Он отметил, что молодых людей втягивают в опасные действия за деньги. Например, прошлым летом трое подростков 2009—2010 годов рождения подожгли сотовую вышку и оборудование на железной дороге в Лениногорском районе. Особенно показательным стал декабрь прошлого года, когда семь несовершеннолетних совершили шесть нападений на объекты транспорта и связи. По этим случаям завели уголовные дела о терроризме.

Также, по словам Мухаметзянова, недавно в Казани раскрыли группу из четырех подростков, двое из которых несовершеннолетние. Они подожгли сотовую вышку за деньги. Выяснилось, что один из ребят нашел в мессенджере предложение о «заработке» — за фото машин платили от 500 до 1 000 рублей.

Ранее образовательные учреждения Татарстана приступили к добровольному мониторингу аккаунтов учащихся 5—11-х классов в социальных сетях. Цель — выявление опасного контента и случаев кибербуллинга.



Наталья Жирнова