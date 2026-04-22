В 2025 году в Татарстане произошло 41 ДТП с питбайками

В ГИБДД подчеркнули, что многие ошибочно приравнивают питбайки к мотоциклам, но это не так

Фото: Реальное время

В 2025 году в Татарстане произошло 41 ДТП с питбайками. В результате происшествий погиб один ребенок и 40 человек ранены. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин.



Он подчеркнул, что многие ошибочно приравнивают питбайки к мотоциклам, но это не так и ездить на них по дорогам общего пользования запрещено.

— На деле питбайк — это спортивный инвентарь, который предназначен для использования только на спортивных площадках. Каждый должен понимать, что у такой техники зачастую нет фар, стоп-сигналов, поворотников, поэтому, выезжая на дороги общего пользования, водители такого транспорта подвергают опасности и себя, и других участников дорожного движения, поскольку их не видно на дороге, — объяснил Самигуллин.

Никита Егоров