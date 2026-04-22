Правительство продлило квоты на экспорт минеральных удобрений

Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года включительно. Об этом сообщили в пресс‑службе.



Общий объем экспортной квоты составит 20 млн т, в том числе:

для азотных удобрений — более 8,7 млн;

на аммиачную селитру — более 4,2 млн;

для сложных удобрений — более 7 млн.

Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз такой продукции с территории России в рамках международных транзитных перевозок, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи.

Работа ведется по поручению президента. В 2022 году по итогам совещания, где обсуждались вопросы развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, глава государства дал правительству указания продлевать при необходимости действие экспортных ограничений для отдельных видов удобрений.

Действующий с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года общий объем квоты на вывоз минеральных удобрений составляет почти 18,7 млн т.

В октябре правительство также продлевало это решение до 31 мая 2026 года.

Рената Валеева