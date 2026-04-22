В МИД Ирана прокомментировали переговоры с США

Тегеран намерен использовать дипломатический подход для завершения конфликта с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Заявление, опубликованное министерством, цитирует РИА «Новости».

Он отметил, что страна предпримет соответствующие шаги, как только достигнет убеждения в наличии подходящих условий для реализации национальных интересов через дипломатические средства. Багаи подчеркнул, что «дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности. Мы предпримем шаги, как только придем к выводу, что появилась подходящая и разумная почва использовать этот инструмент для реализации национальных интересов.»

Он выразил благодарность Пакистану за посреднические усилия, направленные на прекращение конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Комментируя предложение о перемирии, представитель МИД Ирана добавил, что страна внимательно следит за развитием ситуации как на земле, так и в политической сфере. В то же время вооруженные силы Ирана готовы решительно отражать любую угрозу.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в результате чего погибло более трех тысяч человек. После этого Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели 8 апреля. Переговоры, прошедшие в Исламабаде, завершились безрезультатно, при этом информации о возобновлении боевых действий не поступало, однако США приступили к блокаде иранских портов. В настоящее время посредники продолжают работу по организации нового раунда переговоров.

При этом американские чиновники подозревают наличие раскола внутри иранской переговорной команды, что может осложнить достижение соглашения. Разногласия могут существовать между представителями политического руководства Ирана — в частности, между спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом, министром иностранных дел Аббасом Арагчи и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Рената Валеева