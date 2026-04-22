В 2025 году в Татарстане увеличилось количество ДТП с мотоциклами
В авариях с мототранспортом только с начала текущего года погибло 17 человек
В 2025 году в Татарстане произошло 277 ДТП с участием мотоциклов, в которых погибло 17 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике Айрат Самигуллин.
Также, по его словам, еще 305 человек были ранены в результате происшествий с мототранспортом.
Более того, за год количество ДТП с участием мотоциклов увеличилось на 43 случая, а число раненых — на 62 человек. Одна из причин такой динамики — несовершеннолетние байкеры, которые ездят по дорогам общего пользования.
Ранее сообщалось, что с начала года на дорогах Татарстана произошло 717 ДТП. В результате происшествий погибло 85 человек.
Кроме того, Татарстан занял 8-е место среди российских регионов по количеству ДТП в первом квартале 2026-го. Обогнали республику в данном антитопе Москва, Красноярский край, Санкт-Петербург, Нижегородская, Самарская, Челябинская и Московская (550) области.
