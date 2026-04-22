Замгендиректора парка «Патриот» Мелимука арестовали за взятку в 18 млн рублей

Деньги он получил за общее покровительство, содействие в заключении контрактов и беспрепятственную работу

Фото: Динар Фатыхов

Замгендиректора по эксплуатации и материально‑техническому обеспечению парка «Патриот» Минобороны России Виталий Мелимук задержан и арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс‑службе СКР в «Максе».

По версии следствия, в декабре 2025 года госзаказчик заключил с ООО «Гермес» контракты на инженерно‑техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений и территорий парка «Патриот» в Одинцовском округе Московской области и его филиала в Кронштадте. Общая сумма договоров превысила 1,4 млрд рублей.

В апреле 2026 года Мелимук, как считает следствие, получил от гендиректора «Гермеса» взятку в размере 18 млн рублей за общее покровительство, содействие в заключении контрактов и беспрепятственную работу по ним.

По решению суда его заключили под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные соучастники, уточнили в ведомстве.

В августе 2025‑го бывшего директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова приговорили к 5 годам колонии общего режима за хищение около 30 млн рублей. Он будет обязан возместить ущерб Минобороны РФ и парку, а также выплатить штраф в 300 тыс. рублей.

Рената Валеева