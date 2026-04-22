Минздрав обновил перечень препаратов лекарств для борьбы с раком

Новый список содержит 30 позиций

Минздрав совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сформировали новый перечень таргетных противоопухолевых препаратов, которые могут быть назначены после проведения у пациента ряда исследований, следует из документа министерства. Об этом пишет РИА «Новости».

Обновленный перечень лекарств содержит 30 позиций. После обновления в документ были добавлены шесть комбинированных схем лечения колоректального рака, среди которых: Цетуксимаб + Вемурафениб; Цетуксимаб + Дабрафениб; Цетуксимаб + Энкорафениб; Панитумумаб + Вемурафениб; Панитумумаб + Дабрафениб; Панитумумаб + Энкорафениб.

Согласно документу, все препараты, включенные в перечень, требуют обязательного проведения молекулярно‑генетических и иммуногистохимических исследований. Лечение доступно россиянам по ОМС.

