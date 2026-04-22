В Казани ограничат движение по ряду улиц с 29 апреля
Причиной стало строительство сетей водоснабжения в жилом массиве Борисоглебское
В Казани с 29 апреля по 30 июня ограничат движение транспорта по ряду улиц. Причиной стало строительство сетей водоснабжения в жилом массиве Борисоглебское, указали в мэрии.
Полностью закроют проезжую часть на следующих участках:
- по улице Вишневой, в районе домов №3, 5, 16, 17 — с 29 апреля по 7 июня;
- по улице Молодежной, в районе домов №4, 7, 19 — с 1 мая по 23 июня;
- по улице Переломной, в районе домов №2, 14, 18 до пересечения с улицей Молодежной — с 1 мая по 30 июня;
- по улице Заводской, на участке от пересечения с улицей Переломной до дома №3 — с 4 мая по 30 июня;
- по улице Иванычева, на участке от дома №2б до дома №12 — с 4 мая по 30 июня.
Накануне стало известно о перекрытиях в центре города с 1 по 3 мая. В эти даты пройдет традиционный «Казанский марафон». Все адреса — в материале.
