Интерес к поездкам в Татарстан в одиночку на майские праздники вырос в 2,5 раза

Регион возглавил топ популярных направлений у соло-туристов

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан возглавил топ популярных направлений у одиночных туристов. Спрос вырос в 2,5 раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование OneTwoTrip.



По данным сервиса, в абсолютном выражении лидерами по спросу среди соло‑туристов стали: Татарстан — 16,5% (в 2025 году регион находился на третьем месте с долей 6,7%), Санкт‑Петербург — 16,2% (годом ранее город был абсолютным лидером и занимал 23,3%), Краснодарский край — 6,4% (опустился со второй строчки, которую занимал в 2025 году с показателем 7,5%), Крым — 4,6% (в прошлом году направление не входило в топ‑5) и Калининградская область — 4,3% (также вошла в лидеры в этом году, вытеснив Иркутскую область и Приморский край).

Топ‑5 популярных зарубежных направлений возглавила Турция — 19,6% (сохранила первое место с 2025 года, когда ее доля составляла 15,9%), далее следуют: Испания — 7,5% (в 2025 году страна не входила в первую пятерку), Италия — 5,9% (годом ранее занимала второе место с долей 7,9%), Китай — 5,6% (год назад замыкал топ‑5 с 6%), и Япония — 5,2% (опустилась с четвертого места, которое занимала в 2025 году с показателем 6,3%). Из списка лидеров в этом году выбыла Франция, которая в майские праздники в прошлом году занимала третью строчку, отметили эксперты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наиболее впечатляющий скачок интереса за рубежом продемонстрировала Сербия — спрос на нее взлетел в 5,3 раза. Следом идут Абхазия с ростом в 4,3 раза, Казахстан (рост почти в 2,5 раза), Армения (рост в 2,2 раза) и Германия (спрос увеличился в 2,1 раза), — сообщили в сервисе.

Рената Валеева