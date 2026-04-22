В Казани ночью использовали восемь тонн реагентов для обработки дорог

Фото: Динар Фатыхов

Минувшей ночью в Казани из‑за понижения температуры воздуха провели обработку дорог противогололедными материалами. На это указали в мэрии.

Для предотвращения образования наледи на улично‑дорожной сети задействовали четыре единицы спецтехники и израсходовали восемь тонн реагента.

Внимание уделили потенциально опасным участкам — мостам, эстакадам, развязкам и путепроводам.

Сегодня в Казани также ожидается похолодание — температура воздуха будет близка к нулю. Автомобилистов просят быть внимательными.

Напомним, в Татарстане сохранятся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температурный режим в ночные часы составит от -4 до +2 градусов, 23 апреля днем до +10. В ночное и утреннее время на дорогах местами сохранится гололедица.

Рената Валеева