«Сенной базар»: поэт, любимая поэта, друг поэта, борец поэта и отрезанная голова

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 15-я

Особая категория спектакля — «датские». Один из них — «Печән базары» («Сенной базар»), поставленный к 120-летию Габдуллы Тукая в Кариевском театре в 2006 году главным режиссером Ренатом Аюповым.

«Тоньше волоса, острее меча»

В основе сценического текста — поэмы и стихи Габдуллы Тукая, а также книга Рабита Батуллы «Кылдан нечкә, кылычтан үткен». У Батуллы есть и пьеса про Тукая «Сират күпере» на основе этой прозы, спектакль он ставил по ней сам в 1987 году. У Батуллы в прозе много интересных гостей, к примеру, большевик Хусаин Ямашев, который говорит поэту, что революция требует от него сатиры: «Народ живет в гнетущей тишине. Народ ждет. Ждет сатиры и юмора».

Само название «Тоньше волоса, острее меча» — про мост Сират, который расположен над огненной преисподней. В Коране оно означает «прямой путь». По нему в судный день будут должны пройти все люди.



Телеверсия спектакля была снята специально для ТНВ — ее действие начинается в пустом зале Кариевского, который в этот момент располагается в еще не отремонтированном здании Алафузовского театра. Тукай прибывает с целым коллективом сочувствующих, включая Фатиха Амирхана. Соратника поэта не часто увидишь на театральных подмостках, и, по факту, он должен сидеть в инвалидном кресле — еще до первого приезда Тукаева в Казань Амирхана одолел паралич.

Тукай в первой трети действа, как мы писали в нашей рубрике о брендах Татарстана, воплощает правильный образ поэта — красивый и гордый. Роль исполняет Фанис Калимуллин (ему, кстати, в этот момент около 28 лет, чуть старше поэта). Правда, кашляет — намек на болезнь, которая сведет Тукая в могилу. К нему в знаменитый 40-й номер гостиницы «Болгар» приходят смерть, чиновники от цензуры в лице сурового Нуриахмета Сафина, но Тукай лишь делает свое дело. Он романтичен, ему нравится звук азана. Правильный Тукай.

Стихи звучат больше во второй части, где история крутится вокруг почитающей поэта молодежи, вокруг образа Зайтуны Мавлюдовой, официально — первой и единственной любви Тукая. Здесь он больше похож на человека с комплексами (роль играет Ильфат Камалиев), но не без пафоса. Все-таки публика такое ждет.



О чем говорит отрезанная голова?

В третьей части образы Тукая объединяются в виде авторов и героя поэмы «Кисекбаш». Это уже действительно история о Сенном базаре, на которую прикатилась голова человека, чью семью забрал Див. А спасти их должен местный богатырь Карахмет (Ильнар Низамиев в трико). Вообще, эта поэма сатирическая, высмеивающая религиозных фанатиков того времени, в целом пародирующая древнюю «Книгу о Кисекбаше»: голову встречает пророк Мухаммед с четырьмя сподвижниками и тридцатью тремя тысячами последователями. А помочь ей вызывается начальник войска Гали. У Кариева это лишь красивая сказка. А о чем печалится поэт?

О том, что он, может, не увидит будущего своего народа.

Что ж, Тукаю не удалось дотянуть до 31-летия. Он мог бы, возможно, многое сказать о будущем. В 2020-м по поэме «Печән базары, яхуд Яңа Кисекбаш» в рамках лаборатории Tamga Регина Саттарова поставила эскиз прямо на улице и в фойе — уже на территории нового Кариевского. Но какой-то политический смысл в нем тоже разглядеть не удастся. Спустя сто с лишним лет, похоже, он никому не нужен.

В обновленном виде спектакль значится в репертуаре театра.