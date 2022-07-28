«Татнефть» планирует создать карбоновые фермы в Татарстане

«Татнефть» планирует интенсифицировать работу над уменьшением углеродного следа

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

«Татнефть» планирует интенсифицировать работу над уменьшением углеродного следа. В рамках этого процесса компания, вслед за учеными из Казанского университета, решила организовать в Татарстане свои карбоновые фермы. Леса республики, которые подходят под их создание, нефтяники изучают вместе со специалистами Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН.

Лес как сад

Карбоновая ферма, вопреки названию, не всегда имеет отношение к сельскому хозяйству. Так называется участок поверхности почвы, который обрабатывается так, чтобы на нем увеличивалось поглощение парниковых газов (углекислого, метана, озона и водяного пара). В качестве карбоновой фермы может выступать возделываемое поле, но основную ставку ученые и технологи делают на естественные экосистемы — леса, луга, степные участки и даже водные объекты.

Карбоновую ферму можно создать рукотворно, высадив на какой-либо участок земли большое количество деревьев. Однако быстрее, эффективнее и целесообразнее будет обработать уже выросший лес, деревья в котором не младше 15 лет, с хорошо развитой листовой системой. Чтобы лесной участок можно было называть гордым словом «карбоновая ферма», на нем нужно создать условия, максимально подходящие для развития зеленой биомассы и усиления фотосинтеза (именно в процессе фотосинтеза растения связывают углекислый газ из атмосферы). Для создания таких условий деревьям «расчищают дороги»: организуют просеки, прореживают деревья, убирают сухостой и валежник, проводят противопожарные мероприятия и, конечно, вносят удобрения. То есть, лес становится аналогом сада — а специалисты карбоновой фермы выполняют в нем функции заботливых садовников.

Кроме очевидных экологической и климатических задач, создание карбоновых ферм решает и экономическую. Ведь если орган по валидации и верификации подтверждает, что ферма поглощает определенное количество углекислого газа, предприятие может компенсировать свои выбросы парниковых газов.

Где лучше всего возделывать «лесные сады»?

В феврале 2022 года «Татнефть» открыла проект, который реализуют экологи предприятия и ученые из Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН (Красноярск). Их первоначальной задачей стала разработка первоначальных рекомендаций том, как и где создавать карбоновые фермы. Начали с определения участков природной среды, которые потенциально подойдут для того, чтобы сформировать на них фермы. Ведущий специалист отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности УООСиЭ «Татнефти» Марат Бадретдинов рассказал газете «Нефтяные вести»:

— Проект разбит на несколько этапов. На первом ученые рассмотрели существующие методики оценки поглощающих способностей лесов, проанализировали их плюсы и минусы. К сожалению, в нашей стране в данный момент нет унифицированной методики расчета поглощения углекислого газа, которая бы подходила для всех лесов и климатических широт.

На втором этапе специалисты оценили лесной фонд Татарстана. Совместно с Минлесхозом республики изучили лесоустроительные данные, получили информацию о том, какие площади заняты теми или видами лесов, оценили микроклимат и особенности почв на разных участках. Результатом этого этапа стала серия карт, на которых ученые указали участки, где карбоновые фермы будут макисмально условия. По результатам создания серии карт ученые определили самые благоприятные участки для создания карбоновых ферм.

Сначала — полевые исследования, потом — модель

Сейчас проходит третий этап проекта — полевые исследования. Экологи и биологи из Красноярска уже заложили пробные площадки в четырех районах республики — Азнакаевском, Зеленодольском, Арском, Лаишевском районах. Здесь проводится целый спектр натурных наблюдений, отбираются пробы почвы, воздуха и керны древесины. Изучение последних позволяет по ширине годичных колец выяснить, какова на этом участке способность деревьев связывать атмосферный СО2 в разные годы.

Полевые площадки заложены в разных местах с разными почвенными и климатическими условиями. Такое разнообразие позволяет определить, где находятся самые продуктивные леса республики и как способность связывать углекислоту зависит от возраста деревьев и от того, в каких условиях они растут.

Марат Бадретдинов рассказывает, что закончив полевые работы, ученые вернутся в Красноярск, там проанализируют все данные, которые собрали, и отправят специалистам «Татнефти» отчет о результатах.

Наступит время заключительного этапа проекта: будут разработаны рекомендации о том, где и как проводить мероприятия по увеличению поглощающей способности леса. Кроме того, специалисты предварительно оценят, как велика будет экономическая эффективность создания карбоновых ферм в Татарстане. Прогнозные модели поглощения парниковых газов до 2050 года ученые разработают уже с учетом того, что на карбоновых фермах будут проведены работы по увеличению связывания углекислоты. А в перспективе, чтобы отслеживать, как деревья в действительности связывают углерод из атмосферы, будет разработана система постоянного мониторинга карбоновых ферм. В ней будут использоваться дроны и технологии лазерного сканирования земной поверхности.