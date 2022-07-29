Второй этап «Игр дружбы» нужно усиливать качественно и количественно

Первые комплексные международные соревнования пока не впечатляют

Первая часть «Игр дружбы» в Казани проходит слишком пафосно, напоминая конкуренцию Эллочки Людоедки с миллионершей Вандербильдихой из «12 стульев». Но до конца года эти соревнования могут доказать свою значимость, считает журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Плаванию помешала насыщенность календаря



Уровень любых соревнований формирует не его организация. Она тоже крайне важна: «прямо сейчас» готовится к новому старту молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой, перенесенный с января этого года из-за отвратительной его организации в Канаде, но это единичный случай.



А глобально уровень соревнований определяют качество, а потом и количество участников, как спортсменов, так и стран. За высокий уровень плавания на казанских «Играх дружбы» отвечали только Россия и Беларусь, а остальные участники приехали молодежными и юниорскими составами. И это не демонстрация неуважения, а вынужденность. Уже 28 июля в английском Бирмингеме стартуют Игры Британского Содружества. Соревнования, на которые в России обращали ранее не очень много внимания, поскольку это не наша зона ответственности. Между тем это 66 стран. Бирмингем выиграл право на проведения этих стартов у южноафриканского Дурбана. Теперь надо будет проследить за составом ЮАР на Играх Британского Содружества, почему-то кажется, что это будет тот же самый состав, который ранее стартовал на чемпионате мира в Будапеште. И на какой тогда состав из ЮАР мы могли рассчитывать в Казани на «Играх дружбы».



В Индии премьер-министр Нарендра Моди лично участвовал в селекторном совещании по подготовке к Играм Британского Содружества, какие еще нужны доказательства их важности? Интригует даже состав хозяев англичан — куда они отправят первый состав: в Бирмингем или на чемпионат Европы в Рим, который стартует с 11 августа. С другой стороны мощнейшим конкурентом «Игр дружбы» на старте стала Исламиада. Все пять бывших республик СССР из Средней Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в числе участников. Азербайджан не просто участник, а страна-организатор этих стартов в 2017 году, спустя два года после первых Европейских игр в Баку-2015. Азербайджан и Турция, страна-организатор нынешней Исламиады, входят в общее число более 50 стран, представляя Европу, а фундамент там, конечно же, Азия с ее странами Персидского залива, Северная Африка и Южная Африка: Камерун, Кот-д'Ивуар, Того.



За высокий уровень плавания на казанских «Играх дружбы» отвечали только Россия и Беларусь, а остальные приехали молодежными и юниорскими составами. Фото: Максим Платонов

Не было бы счастья...



Увы, но и вторая часть стартового этапа «Игр дружбы» с кодовым названием «Мир» не подарила встреч с сильными спортсменами. А именно качество соревнующихся, затем их количество являются определяющими в статусе соревнований. И уже в третью очередь — уровень проведения соревнований.



Увы, но «Мир» продолжает проваливаться по уровню соревнующихся. На старты по прыжкам в воду приехали Армения, Венесуэла, Вьетнам, Узбекистан, Эквадор. При этом нет Китая, который в одиночку мог бы повысить интерес к происходящему в разы, нет КНДР, и этом при том обстоятельстве, что Китай в 2022 году должен была провести Международную Универсиаду в Ченду (с 28 июля по 8 августа), а затем Летнюю Азиаду (с 10 по 25 сентября), но старты либо отменили, либо перенесли. То есть азиатские спортсмены сейчас не задействованы в каких-либо крупных международных стартах, кроме Малайзии, которая конкурентна в прыжках в воду и ее спортсмены будут задействованы в Играх Британского Содружества. Будь в июльской Казани Китай, мы могли бы возобновить популярный в прошлом веке формат «матчевых встреч», когда соревновались лучшие прыгуны СССР, ГДР и США. Такие же матчевые встречи были популярны в легкой атлетике, плавании и могли проходить с участием, в том числе, сильнейших спортсменов других стран.



У Беларуси, при всем к ним уважении, сейчас нет сильных прыгунов. Евгений Королев, по-видимому, закончил со спортом, Андрей Павлюк выступает в «Цирке дю Солей», а для Яны Нестеровой 10 метров на трамплине слишком низко, поскольку она специализируется в хай-дайвинге. Хотя и в плавании, и в прыжках в воду еще есть шанс исправить ситуацию, когда в ноябре и декабре пройдут еще два старта, и мы сможем понять: кто в мире готов сотрудничать с Россией и Беларусью?



Помимо того, следует выразить уважение организаторам «Игр дружбы» за участие сборных Донецкой и Луганской народных республик. Надо помнить, что Россия находится в спортивной изоляции не в единственном числе. Рядом с нами Беларусь, которую гнобить начали гораздо раньше. Начав с Олимпиады 2012 года в Лондоне, куда закрыли вход президенту страны и одновременно руководителю НОК Беларуси Александру Лукашенко. Причина: выборы президента Беларуси 2011 года. Потом отношение к нему изменилось коренным образом после проведения вторых в истории Европейских Игр 2019 года.



На старты по прыжкам в воду приехали Армения, Венесуэла, Вьетнам, Узбекистан, Эквадор. Фото minsport.tatarstan.ru

Лукашенко тогда получил олимпийский орден от президента МОК Томаса Баха, тепло с ним общался и обнимался. Плечи Лукашенко еще помнили теплоту рук Баха, когда в 2021 году его самого и страну снова начали «выпиливать» из международного спортивного движения. Беларусь лишили чемпионата мира по хоккею в пользу Латвии, а новые европейские ценности озвучил один из депутатов латвийского Сейма Айгарс Бикше, который предложил взять хоккеистов сборной Беларуси в заложники, чтобы потом обменивать их на политзаключенных.



И снова 1984-й



Снова возвращаясь к истории бойкотов, нельзя не отметить, что и Канада и США сделали «алаверды» советскому спорту, когда приняли участие в международных соревнованиях «Дружба» в 1984 году. Эти старты были нашим ответом летней Олимпиаде того года в Лос-Анджелесе, которую бойкотировали страны социализма и ряд развивающихся стран. Тем не менее на эти старты приехали спортсмены не только США и Канады, которые принимали участие в Лос-Анджелесе, но и также Норвегия, ФРГ, Япония, которые все вместе жестко бойкотировали Олимпиаду в Москве 1980 года.



Любопытно, что в США и Канаде сменилось руководство, президент Рональд Рейган вместо Джимми Картера и премьер-министр Канады Джо Кларк вместо Пьера Трюдо. Почему-то Трюдо принято считать «другом» СССР, хотя его можно отметить только в большой симпатии к тогдашнему послу СССР в Канаде Александру Яковлеву, будущему «архитектору перестройки». Москву-1980 бойкотировала Гамбия, зато Сенегал выступал, и год спустя эти две страны образовали новую страну Сенегамбия, просуществовавшую до 1989 года, правда, на международных соревнованиях представители этого союза выступали отдельно.



Другое дело, что международное спортивное движение находится в серьезном кризисе. К примеру, Международные Универсиады потеряли сразу два старта, летней и зимней 2021 года, и рискуют потерять еще и 2023 год, во всяком случае в отношении Екатеринбурга, хозяина летних стартов. Китай с удовольствием готов стартовать вне страны, в то же время отменил не только Международную летнюю Универсиаду в Ченду, Азиатские игры в Ханчжоу и все запланированные турниры по теннису. Не будет там и этапа Гран-при по фигурному катанию.



За антипиар тоже необходимо платить, как и за пиар, рассказывая на каком высочайшем уровне организованы «Игры дружбы в Казани». Фото minsport.tatarstan.ru

Знаменитый роман Джорджа Оруэлла «1984» активно используется пропагандистами обеих сторон для того, чтобы высмеять нынешнюю российскую либо западную действительность. В том же 1984 году наши СМИ искали малейшую оплошность для того, чтобы выставить Олимпиаду в Лос-Анджелесе в негативном свете, а затем сравнивали результаты «Дружбы-84» для того, чтобы приподнять их значимость. Увы, подобное повторяется и сейчас, когда в федеральных СМИ появляются статьи о том, какие проколы допускаются на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине и с какими трудностями сталкиваются французы при подготовке к Олимпиаде в Париже-2024.



Принимать это за чистую монету не стоит, скорее всего, идет освоение бюджетов, поскольку за антипиар тоже необходимо платить, как и за пиар, рассказывая на каком высочайшем уровне организованы «Игры дружбы в Казани». Но давайте уж совсем по простоте. Высокий интерес к футбольной Лиге чемпионов обеспечивает уровень ее участников. Собери полуфиналы, допустим, из «Баварии», «Барселоны», «Ливерпуля» и «Реала», и им можно будет играть в условных Приштине и Тиране, со всеми вытекающими отсюда проблемами. Но и у Лиги чемпионов бывают «постные дни». Нынешний турнир по плаванию в Казани с Россией и Беларусью напоминал 2003 год с «Порту» и «Монако», «Депортиво» и «Челси». Но в прыжках в воду нас ожидает еще более невзрачная вывеска в противостоянии, и тут уже никакими рассказами о высоком уровне судейского и наградного корпусов, блестящем отдыхе и насыщенной культурной программе для спортсменов ситуацию не исправишь. Когда некому показывать, то нечего и смотреть.



Джаудат Абдуллин