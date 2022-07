День в истории: изобрели инсулин, запустили Госдеп, укрепили дружбу народов

Чем примечательна дата 27 июля?

Фото: Сара Шакулова с сестрами Ляйлой и Аминой и матерью Фатимой (слева направо). feruza.livejournal.com

Сегодня, 27 июля, в Финляндии отмечают День сони. 27 июля появилась Ассоциация национально-культурных обществ РТ, в Москве начался Всемирный фестиваль молодежи и студентов, создана Адыгея и будущий Госдеп США, мир узнал об изобретении инсулина. Родились математик Сара Шакулова, скульптор Махмут Гасимов, певица Клара Хайретдинова. Скончались драматург Гафур Каюмов, певица Хания Фархи, журналистка Альмира Адиатуллина. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Сара Шакулова: Касимов — Петербург — Париж

27 июля 1887 года в Касимове родилась первая татарская женщина-математик Сара Шакулова. В 1905-м она окончила русскую гимназию для девочек, отправилась в Петербург, посещала курсы Петра Лесгафта, а после уехала в Париж, окончила Сорбонну. В России она училась на физмате МГУ. В 1916 году Шакулова в Казани, преподает в школе Аитовой и Хусаиновой. С 1925 года она директор дома Асадуллаева в Москве, работает на математических кафедрах столичных вузов.

Фото evening-kazan.ru

27 июля 1945 года в Ленинск-Кузнецком родился скульптор Махмут Гасимов. Учился в Ташкенте — в художественном училище и театрально-художественном институте, начинал как художник киностудии «Узбекфильм», в Казани — с 1999 года. Среди его работ — памятник Баки Урманче в сквере возле здания Союза художников и станковые бюсты Наки Исанбета, Салиха Сайдашева, Назиба Жиганова, Сибгата Хакима.

27 июля 1992 года в Казани на съезде народов Татарстана появилась Ассоциация национально-культурных обществ РТ, преобразованная в 2007 году в Ассамблею народов Татарстана. Она объединила городские национально-культурные общества: азербайджанцев, башкир, марийцев, украинцев, чувашей, немцев, удмуртов и других.

Фото aksubayevo.ru

27 июля 2021 года «Реальное время» писало, что большое озеро в селе Богородском, попавшем этим летом в зону интенсивного дорожного строительства ввиду своей близости к Казани, оказалось под угрозой высыхания. Инициативная группа жителей Казани и Богородского поселения Пестречинского района забила тревогу, обнаружив, что подпитывающий водоем приток малой речки Крутовки «зажали» дорожники, наглухо засыпав песком место пересечения с будущей дорогой на М-7.



Фото: wikimapia.org

Вся молодежь — в СССР



27 июля 1922 года на территории Майкопского и Екатеринодарского отделов Кубано-Черноморской области РСФСР возникла Черкесская (Адыгейская) автономная область. До 1991 года входила в состав Краснодарского края, позже став республикой. Около четверти населения — адыги.

27 июля 1985 года в Москве начался XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На него приехали 26 000 человек из 157 стран мира. Открытие фестиваля продолжительностью в 4 часа на стадионе «Лужники» транслировалось в прямом эфире. Перед гостями выступали, помимо советских, иностранные исполнители — Дин Рид, Боб Дилан, Everything but the Girl.

Фото Veritas.vos.Liberabit.58 / wikipedia.org

Пишем «айлетин», читаем «инсулин»

27 июля 1789 года Джордж Вашингтон подписал закон о создании первого государственного исполнительного органа США. Тогда он назывался Департаментом по иностранным связям, а теперь — Госдепартаментом США. Госдеп консультирует президента и выполняет функции министерства иностранных дел.

27 июля 1921 года физиолог Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о новом лекарстве под названием «айлетин». Бантинг добыл его из поджелудочной железы собак. Лекарство снижало уровень сахара в крови. Через год его использовали при лечении человека — инъекцию инсулина сделали 14-летнему Леонарду Томпсону. Только после очистки вакцины удалось избежать аллергии, болезнь остановилась в развитии.