В сборную пришел великий Вячеслав Платонов

Советская победа и Форца, Италия!

28 июля отечественному волейболу исполнилось 99 лет. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные чемпионаты планеты, сегодня — про итальянские страсти 1978 года и эффектный тандем СССР — Куба.

И снова волейболисты первее всех в СССР



В 1977 году в СССР были утверждены слова нового государственного гимна. Дело в том, что с 1956-го по 1977-й годы мелодия гимна исполнялась без слов. Во времена Никиты Хрущева слова «Нас вырастил Сталин — на верность народу» и целый куплет «Мы армию нашу растили в сраженьях. Захватчиков подлых с дороги сметем! Мы в битвах решаем судьбу поколений, Мы к славе Отчизну свою поведем!» показались недопустимыми.



Сталина вынесли из мавзолея, осудили на XX съезде, а вооруженные силы Хрущев начал сокращать с начала своего правления, что ударило, в том числе, и по армейскому спорту. Сергей Михалков подправил текст гимна, в 1977 году его утвердили и снова начали исполнять со словами. Могли бы пропеть хоккеисты, но проиграли чемпионат мира в Австрии, ватерполисты не попали даже в тройку призеров чемпионата Европы в Швеции, наконец, баскетболисты уступили в финале ЧЕ в Бельгии, а стартовавшие последними из игровых командных видов спорта волейболисты выиграли-таки золото чемпионата Европы в Финляндии. И впервые в истории зазвучали слова: «Партия Ленина — сила народная нас к торжеству коммунизма ведет!».



Наши волейболисты обыграли в финале сборную Польши, в составе которой играл Влодзимеж Садальский. Через 10 лет он станет главным тренером сборной Финляндии, где проходил тот чемпионат. А через год в СССР начнутся съемки культового сериала «Место встречи изменить нельзя», где сыграл Станислав Садальский, он же Кирпич. Он родился в Чувашии, его отец, Юрий Садальский, работал преподавателем физкультуры в Канашском финансовом техникуме, попутно играя в волейбол за сборную Чкаловского района. Кстати, на днях Садальский опубликовал семейную ретрофотографию с бабушкой Катей, в прошлом обер-лейтенантом Абвера, служившей переводчицей у адмирала Генриха Канариса. Это для понимания, что даже в те годы не все готовы были идти к «торжеству коммунизма».

Сборная Италии. Фото: wikipedia.org

«Куба — любовь моя»

Чемпионат мира 1978 года принимала Италия (Анкона, Бергамо, Венеция, Парма, Удине и столица страны Рим). Хотя лучшие клубы страны в то время играли совсем в других городах. Ко времени старта чемпионата мира сформировался суперклуб «Панини» из Модены, где выступали лидер атак итальянской сборной ЧМ Далл Ольо, а также Иноченти и Лаццарони. Еще два столпа той сборной — это «Клиппан» из Турина (Бертоли, Даметто, Ланфранко, Ребауденго, а также болгарин Златанов) и «Паолетти» из Катании (Алессандро, Греко, Кончетти, Насси, Скилипоти). Франческо Далл Ольо, Джованни Ланфранко и Марко Негри затем повторят серебряный успех ЧМ-1978, когда через 6 лет взойдут на олимпийский пьедестал Лос-Анджелеса. На Олимпиаде-1984 это будет уже совсем другая сборная, с другим, куда более именитым, тренером Сильвано Пранди.

Рассказ об изменениях в международном волейболе середины семидесятых мы начнем с Кубы. Страны, которая стала супердержавой в боксе и борьбе, волейболе и легкой атлетике. Удивительное наблюдение: в каком виде спорта был силен Советский Союз, там он вытягивал и Кубу.

Причем не исключено, что именно советские тренеры первыми заметили исключительную одаренность и предрасположенность кубинцев к видам спорта, где необходимо было наличие таких качеств, как скорость, сила, взрывная сила. В 80-е годы, когда европейцы Борзов (СССР), Воронин (Польша), Меннеа (Италия), Уэллс (Англия) уверенно конкурировали с темнокожими спортсменами, появление кубинца Сильвио Леонарда, ставшего вторым спринтером, пробежавшим 100-метровку из 10 секунд, тянуло на сенсацию.



Куба в 1978 году выиграла чемпионат мира по волейболу среди женских команд, благодаря двум лидерам по имени Мерседес — Перес и Помарес. В мужской команде зажглись звезды Рауля Вильчеса и Карлоса Руиса, которые был лидерами еще на Олимпиаде в Монреале, где сборная заняла 3-е место, после Польши и СССР. Само собой Куба вошла в число фаворитов итальянского ЧМ, куда приехали почти все сильнейшие. Разве что Югославия отказалась в пользу Финляндии, а Пуэрто-Рико — в пользу США.

Эта война уничтожала настоящее и будущее Вьетнама, в том числе и в спорте. Фото: wikipedia.org

Завершилась война во Вьетнаме и умер Владимир Саввин

30 апреля 1975 года коммунисты подняли знамя над Дворцом независимости в Сайгоне, и мы наконец-то оставим в прошлом войну во Вьетнаме, в которую ввязались США. Кровавой вишенкой этой бойни было массовое убийство 504 мирных жителей деревни Сонгми. Но американцы — это слишком общо, среди солдат их армии были и бежавшие из Советской России, после революции или второй мировой войны. Имена американских военных преступников легко найти в интернете. А вот имена их жертв помнят только родные и близкие. Эта война уничтожала настоящее и будущее Вьетнама, в том числе и в спорте.

В 1975 году в возрасте 55 лет умер Владимир Саввин, и мы временно потеряли руководящий пост в ФИВБ, на который в 1976 году был избран Юрий Чесноков, ушедший с поста главного тренера сборной страны. Соответственно, Чесноков покинул и ЦСКА, вместо него тренировать армейцев стал Валерий Клигер, который вошел в ситуацию эстонца Вильяра Лоора и отпустил его на родину играть и заканчивать обучение в таллинском пединституте. Между тем эстонец косвенно внес серьезный вклад в дальнейшее развитие советского волейбола. Однажды на тренировке он заметил, как партнер по таллинскому «Калеву» Пеэт Райг выполнил силовую подачу, рассказал эту историю Владимиру Кондре, который и начал выполнять этот удар на международных соревнованиях.

Волейбол на Дальнем Востоке...

В чемпионате СССР того года происходило что-то непонятное. «Спартак» из Петропавловска-Камчатского занял в высшей лиге 16-е место по итогам переходного турнира с командами первой лиги. Но в итоге команду оставили в высшей лиге, а пострадал таллинский «Калев». В спорткомитете СССР того времени наблюдалось непреодолимое желание развивать игровой командный спорт на Дальнем Востоке и в Сибири. В баскетбольном чемпионате этим правом пользовались Владивосток и Новосибирск, которые дебютировали в высшей лиге, и это оправданно, поскольку там обе команды хорошие. В волейболе же Петропавловск-Камчатский был слаб. Кстати, одно время роль играющего тренера исполнял Юрий Венгеровский, вместе с ним играли экс-сборник Владимир Иванов, бывший игрок «Радиотехника» Михаил Корневский, приглашенные с Украины Николай Ластовец, Евгений Омельяненко, Евгений Павлов, экс-ростовчанин Павел Носков). Поблажки же с местом в высшей лиге привели к тому, что в регионе начали формировать команды из «летунов». Как, к примеру, бывший игрок сборной СССР Павел Моисеенко, как и все, приехавший «за туманом и за запахом тайги» во Владивосток.

Хабаровск активно развивал волейбол с начала 50-х годов, в дальнейшем сотрудничая с соседниими Китаем и Японией. В итоге лидеры команды выбрали себе разные дороги. 25-летний Виктор Пастернак был кандидатом на участие в Спартакиаде Советского Союза. В дальнейшем пошел по административно-партийной работе, в период с 1981 по 1985 годы работал председателем Хабаровского краевого исполнительного комитета. Следующие три года возглавлял отдел транспорта и связи ЦК КПСС. До 1990 года включительно — первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПСС. Его партнеры по команде Вадим Васекин и Василий Варава выбрали тренерскую работу. У Варавы в хабаровском СКА играл Николай Соболь, а уже он подготовил Сергея Овчинникова из Комсомольска-на-Амуре, в будущем главного тренера женской сборной России. В 1983 году, когда команда «Труд» при заводе «Дальэнергомаш» завоевала Кубок СССР среди команд Сибири и Дальнего Востока, в составе ее играющим тренером был Владимир Мельниченко. В будущем через его руки пройдет олимпийский чемпион, нынешний либеро казанского «Зенита» Валентин Голубев, уроженец Советской Гавани.

Виктор Пастернак. Фото: wikipedia.org

… и в Сибири

Экс-игрок ленинградского «Автомобилиста» Валерий Тузов рассказывал, что выступал за команду города Алдана, Якутской АССР, где также были двое его партнеров из Питера, еще двое с Украины, по одному из Белоруссии и Хабаровска.

Увы, подобные команды не давали развития волейбола в регионе, с другой стороны, идя навстречу желанию руководства, в Сибири появлялись новые коллективы. Так в 1977 году в Новосибирске сформировалась команда «Север», собрав «летунов» с Украины: Виктор Алешин, Олег Павлюк, Владимир Полтавский (отец Семена Полтавского), Игорь Филиштинский... Справедливости ради, предок нынешнего «Локомотива» быстро переориентировался на собственных воспитанников: тут начинал будущий игрок «Искры» Николай Кубельник, ушедший в «Дорожник» Анатолий Саражин и ныне известные тренеры Владимир Барабанов и Игорь Ивченко.

Между тем, 5 лет назад не хватило дальновидности, чтобы сохранить самобытную команду иркутского «Динамо», поднявшуюся в высшую лигу. В ней успешно играли будущие армейцы Леонид Зайко и Владимир Паткин, а также Михаил Россов, перешедший в «Радиотехник». В итоге Иркутск (Евгений Емельянов, Георгий Коваленко, Михаил Кончевский, Александр Метельский) мелькнул в высшей лиге чемпионата СССР 1972 года и снова улетел в первую лигу.

Кубинские и южнокорейские сенсации

Сборная СССР поехала на ЧМ под руководством Вячеслава Платонова, тренера ленинградского «Автомобилиста». Он пригласил в состав сборной своих подопечных по клубу: серебряного призера чемпионата страны того года Владимира Дорохова, Александра Ермилова, Вячеслава Зайцева, двух игроков ворошиловградской «Звезды» Валерия Кривова и Федора Лащенова, плюс Павла Селиванова из «Радиотехника» и Владимира Чернышева из МВТУ. Остальные пять игроков представляли ЦСКА, действующего чемпиона СССР, — Кондра и Лоор, а также Олег Молибога, Анатолий Полищук и Александр Савин.

Американские волейболисты на ЧМ-1978 финишировали последними в группе с Румынией, Чехословакией и Южной Кореей, которая и выиграла группу, что выглядело сенсацией. У Италии была неконкурентная группа, и она последовательно обыграла Бельгию, Египет и Китай. Во втором отборочном турнире обыграла еще и Бразилию, а также Болгарию и ГДР, что выглядело куда серьезнее. В другой группе случились тоже сплошь сенсации на уровне 1978 года. Куба и Южная Корея вышли в полуфинал, опередив Польшу, Чехословакию, Японию — всех, кто ранее числился в фаворитах.

В итоге в матче за 9-е место сошлись два неудачника чемпионата: Болгария и ГДР. Для ГДР это будет предпоследний чемпионат мира. У болгар мучительная смена поколений. Дошло до того, что они вернули в спорт 35-летнего Димитара Карова, который выступал на чемпионате мира в двух качествах: помощника главного тренера и полевого игрока. Играя в чемпионате Италии, он столкнулся с тем, что ему пришлось бы играть в еврокубках против соотечественников, что для человека, воспитанного в реалиях социалистического общества, невозможно было представить. Каров отказался, после чего контракт с ним сразу же расторгли. Наглядный пример «звериного оскала рынка».

Китай, долгое время не имевший международной практики, обыграл в матче за 7-е место Польшу. Счет — 3:2, но позорен сам факт поражения экс-чемпионов мира и действующего олимпийского чемпиона.



Полуфинал Италия — Куба. Фото: fivb.org

Волейбол и наклейки «Панини»

Италия вышла в полуфинал со второго места, уступив сборной СССР. Затем наступило время побед в полуфинале (Италия над Кубой, прямо скажем, неожиданно, а СССР над Южной Кореей — 3:0, 15:3, 15:3, 15:9). Громить южнокорейцев было необходимо со всех точек зрения. Да, с Америкой у нас политическое перемирие, как выяснится, временное, но на первый план вышла «израильская военщина» и «корейский милитаризм». В 1979 году эта страна проведёт женский чемпионат мира по баскетболу, который бойкотируют СССР и ЧССР, Болгария и Югославия. Через полгода в Южной Корее будет совершено успешное покушение на президента Пак Чон Хи. И вскоре к власти придёт еще более ужасный для нас генерал Чон Ду Хван, ветеран Вьетнамской войны.



Финал с Италией был поначалу сложен — 15:10, 15:13, но последняя партия — 15:1, это нокаут. На домашнем чемпионате итальянцам просто повезло. Верным решением, которое приняли еще до старта ЧМ, было создание Серии А, что разделило сильные и слабые команды на два (в то время) дивизиона. Суперклуб тех лет «Панини» из Модены, который спонсировала фирма «Панини», специализирующаяся на спортивных наклейках.

Через год три участника ЧМ приедут в Москву на Спартакиаду народов СССР. Японию (7 место) обыграют команды Латвии и Ленинграда. Сборные Москвы и РСФСР будут сильнее Польши (5 место), а Кубу (3 место) — переиграет Латвийская ССР, читай «Радиотехник». Очередное доказательство величия советского волейбола того времени.

P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. В те годы блистали москвич Владимир Чернышев, который, женившись во второй раз, на этот раз на гражданке Болгарии, отправился выступать за команду «Левски-Спартак». А уже оттуда в 1985 году он перебрался в чемпионат Италии. Рижанин Павел Селиванов поедет играть в Бельгию. Ленинградец Владимир Дорохов отправится поднимать волейбол в Финляндии.

Американец Майк Додд не принимал участия в ЧМ-1978, но попал в поле нашего внимания благодаря тому, что год спустя завершил обучение в университете Сан Диего, где играл за местные волейбольные и баскетбольные команды. Достаточно успешно, будучи выбран в девятом раунде драфта в «Сан Диего Клипперс» (В том драфте выбирали, среди прочих, Меджика Джонсона, Билла Картрайта, Билла Леймбира, Сидни Монкрифа). Но Додд предпочел волейбол, как классический, так и пляжный. Выступал в чемпионате Италии за команды Беллуно, Милана и Падовы, а в пляжке стал вице-чемпионом Олимпиады-1996.

Чемпионат мира, 1978.



Италия. 24 участника.



Золото — СССР, серебро — Италия, бронза — Куба.

Джаудат Абдуллин