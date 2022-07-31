Аргентина ждала медалей от Марадоны, а дождалась от волейболистов

Полное преимущество советской сборной на ЧМ-1982

Чемпионату мира в Аргентине в этом году исполнилось 40 лет. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные чемпионаты планеты. На очереди — Буэнос-Айрес и другие города латиноамериканской державы, принявшие состязания 1982 года.



Волейбол коннектит Китай с остальным миром

Чемпионат мира в Аргентине проходил в Буэнос-Айресе, Катамарке, Мендосе, Росарио. Это первый турнир, куда из 24 команд-участниц приехали все, кто планировал, включая Китай. Для понимания, эта страна бойкотировала Олимпиады с 1956 года, поскольку МОК пригласил на Игры сборную Тайваня. Мао Цзэдун лишил своих спортсменов главных Игр четырехлетия, но по какой-то странной причине волейболисты приезжали на чемпионаты мира: в СССР в 1962-м, несмотря на разрыв отношений между странами, в Мексику в 1974-м, когда по личному решению ФИВБ заменили Китаем тот самый Тайвань, выигравший путевку на чемпионат мира.



В 1976 году умер великий кормчий, и вскоре Китай обрушил свою спортивную силу на весь мир, в одно мгновение превратив настольный теннис, прыжки в воду и еще некоторые виды спорта в Made in China. В волейболе Китай выиграл чемпионат мира 1982 года благодаря великим игрокам того поколения Лан Пин и Ян Силань. Но это не спойлер, как принято сейчас говорить, это рассказ об итогах женского ЧМ того года.

На мужском чемпионате Китай вместе с Южной Кореей опередит в группе Францию, в составе которой дебютировал 23-летний уроженец Камеруна Эрик Нгапет. Причем отец нынешнего игрока «Зенит-Казань» Эрвина Нгапета к тому времени успел провести три года в составе сборной Камеруна, но поменял гражданство. Спустя небольшое время к нему присоединится еще один экс-камерунец Жак Йоко-Кведи.

В волейболе Китай выиграл женский чемпионат мира 1982 года. Фото: kknews.cc

Кстати, в 1979 году в Бельгии произошел достаточно страшный случай, о котором вспоминал Павел Селиванов. Во время турнира на трибунах вывесили плакат «Свободу странам Балтии», а потом выбросили на площадку взрывпакет. Тот же Селиванов схватил этот пакет и перебросил в угол площадки, где он и взорвался, никого не поранив.

Тайм и тим Сэлинджера

О революционных преобразованиях в международном волейболе 80-х «Реальное время» недавно рассказывало в одном из своих исторических материалов. «Как 1980-е изменили расклад сил в мировом волейболе». Нет смысла повторяться, но есть необходимость напомнить.



Двое из творцов волейбольной революции Даг Билл и Ари Сэлинджер воспользовались советскими методиками и опытом, пойдя дальше учителей. Сэлинджера мы уже представляли читателям как участника ЧМ-1956 Арье Зелингера из сборной Израиля. Это сын богатых евреев из польского Кракова. Зелингер научился играть в волейбол в 16 лет, а уже в 19 выступал за сборную страны, а затем перебрался в США. Став наставником женской сборной Америки, Сэлинджер вспоминал, что: «Дебютировал с женской сборной США, проиграв на Панамериканском турнире все матчи со счетом 0:3! Единственным вариантом было «замуровать» команду на долгосрочных сборах. Городок Пасадена предоставил сборной квартиры и зал. Но начались капризы: как это мы поедем в эту глушь, оставив учебу-работу? Я сказал, что поедет тот, кто этого хочет. Через два года сидения в тренировочном зале мы выехали на турнир в Варну. И обыграли там всех, включая сборную СССР». Советский Союз активно способствовал подъему волейбола в США. Сэлинджер вспоминал, что с 1976 года он очень часто бывал в СССР.

Американцы в 1981 году провели молодежный чемпионат мира в Колорадо-Спрингс, откуда привлекли несколько волейболистов в национальную сборную, и активно участвовали в международном товарищеском турнире «Мемориал Владимира Саввина», в 1983 году финишировав на втором месте, после хозяев, но опередив сборную Польши. А ведь помимо турниров были и многочисленные товарищеские матчи с советской сборной, когда фамилии Крейга Бака, Дасти Дворяка, Карча Кирая, Стива Тиммонса начали мелькать в «Советском спорте». Хотя журналисты издания, кстати, тщательно избегали еще одного американца с латвийскими корнями Алдиса Берзиньша, поскольку тогда еще не было установки писать о эмигрантах.

Ари Сэлинджер. Фото: wikipedia.org

Платонов уже велик, но ЦСКА сильнее

Чемпионат СССР 1981 года — это первый чемпионат, в котором в высшей лиге выступают сразу два представителя Средней Азии. Это старожил — алма-атинский «Дорожник», и новичок — ташкентское «Динамо». Узбекистанцы теряли игроков, когда Николай Лопин (уроженец Барнаула, зарекомендовал себя в Чебоксарах, где его заметил наставник Ташкента Гарри Багиров) переехал в Харьков, а Александр Черный стал игроком ЦСКА, но собрали основу из приглашенных, в частности, из Иркутска — Сергей Гидаспов, Николай Куравкин, плюс Валерий Заритовский, Сергей Мячин, молодые Александр Серебренников, в будущем тренер «Зенита-Казань», Юрий Домниди.



Раз уж в одном абзаце оказались и ЦСКА, и Ташкент, продолжим тему парой строк, посвященных женскому волейболу. В 1980 году закончил свою 22-летнюю работу с женским ЦСКА Мирон Винер. Вместо него пришел Николай Буробин, затем будет Валерий Клигер, Виктор Борщ, Леонид Зайко и Валерий Лосев, пока команда не прекратит существование. Тем временем в Ташкенте сформировалась неплохая женская команда «Автомобилист», которая выиграла в 1978 году Кубок СССР. В это время с командой работал Ададий Израилов, первый супруг гимнастки Ирины Винер, тогда еще не Усмановой. Но и не родственницы Мирона Винера, как можно было бы подумать. Принцип формирования такой же, как у мужской команды: Вера Дуюнова (Галушка) из Краснодара, Ирина Петрова из Минска, Наталья Чениченко из Москвы, рядом с которыми подрастали местные звездочки, как Любовь Веретелкина (Лепилина), Елена Петрунина (она вышла замуж за тренера Бориса Гурфинкеля и стала Елена Гурфинкель), Людмила Макаркина (Сулейкина), Лариса Павлова (Лунина), Светлана Слепакова, Елена Шафенкова...



Наставник сборной СССР Вячеслав Платонов не проигрывал ни одного международного старта. Олимпиада в Москве (несмотря на официальный бойкот, туда приехали все сильнейшие, включая Бразилию и Италию, у которой не смогли сыграть только два игрока сборной, военнослужащие-карабинеры, подчинившиеся бойкоту). Платонов выиграл ЧМ в Италии, два Кубка мира, три чемпионата Европы, не удавалось выиграть только чемпионат СССР. Вот и в 1982 году победил ЦСКА, откуда Платонов пригласил Вильяра Лоора, Валерия Лосева, Олег Молибогу, Юрия Панченко, Александра Савина. «Автомобилист» из Ленинграда стал вторым призером, делегировав Сергея Грибова, Владимира Дорохова, Вячеслава Зайцева, Олега Смугилёва. Бронзовым призером стал Павел Селиванов, представляющий «Радиотехник», Рига. Также в сборную были приглашены Александр Сорокалет («Политехник», Одесса) и Владимир Шкурихин («Динамо», Московская область).

Годом ранее советская сборная выиграла очередной Кубок мира, опередив сборные Кубы и Бразилии. Это первая медаль бразильцев, за которых ранее уже успели дебютировать Бернард Райзман (21 год) и Ренан Даль Зотто (18 лет). На подходе Амаури, Бернардинью и Жозе Монтанаро, которые в 80-е годы кардинально изменят расклад сил в мировом волейболе. В конечном итоге ни один вид спорта так не изменится, как волейбол, и ни одна игра не поменяет столь кардинально своих фаворитов. ГДР и Чехословакия сойдут с арены задолго до географических преобразований в этих странах, а Румыния и Венгрия на порядок раньше развала социалистического строя.

Сборная СССР — чемпион московской Олимпиады-1980. Фото: wikipedia.org

Канадский сюрприз

Советские волейболисты начали чемпионат с победы над Чили, а Болгария столкнулась с трудностями уже в игре с американцами, сумев их переиграть только в пятой партии — 16:14. Мы также боролись с американцами — 15:11, 15:12 и 16:14, а вот победа над болгарами получилась куда проще. В третьей группе Канада сенсационно опередила и сборную ГДР, и вице-чемпионов мира итальянцев. У Кленовых листьев в составе молодой тогда Гленн Хоаг, в будущем тренер и отец двух известных игроков Кристофера и Николаса. Его партнер Александер Кетжински, у которого родятся аж трое сыновей-волейболистов: Сандер (играл в прошлом сезоне в Катаре вместе с россиянином Богданом Олефиром), Кол и Трент. Плюс Терри Данилюк, который в недалеком будущем уедет по экзотическому на тот период времени маршруту — в Японию, в команду «Сантори».



Тут объяснение простое: тренер Канады — японский специалист Кен Маэда, которого пригласили тренировать спустя год после Олимпиады в Монреале, где местная команда выглядела крайне бледно. Из того состава в сборной остался один лишь Гарт Пишке, и в этом нет ничего удивительного, поскольку волейбол в стране развивался только на уровне студенческого. Через год, после ЧМ, Хоаг, Кетжински и Аллан Коултер успешно сыграют на домашней Универсиаде-1983 в Эдмонтоне.

И южноамериканская сенсация

Во втором групповом этапе Япония и Аргентина выиграли путевки в полуфинал, опередив Китай, Южную Корею, Канаду и ГДР. Успех аргентинцев выглядел по-настоящему сенсационным, поскольку основная масса игроков еще могла играть на молодежном чемпионате мира. Кстати, на МЧМ годом ранее отличились команды СССР, Бразилии и Южной Кореи, а аргентинцы финишировали лишь пятыми. Но сейчас они реально хороши. Что касается нашей чемпионской молодежки, то в ее составе играли будущие сборники Раймонд Вилде, Альберт Дилленбург, и наставник волейбольной Казани Виктор Сидельников.

Аргентинская команда заняла третье место на ЧМ-1982. Фото: clarin.com

А вот национальная сборная на втором этапе опередила Болгарию, Польшу, Кубу, Чехословакию и вместе с Бразилией вышла в полуфинал. Особенно обидно чехословакам: они, обыграв Бразилию, вели с Болгарией — 2:0, с Кубой — 2:1, но оба раза не удержали преимущества. Это уже новое волейбольное поколение чехов и словаков, которое в последний раз блеснет в 1985 году, став вторыми на чемпионате Европы и третьими на Кубке мира, в период, когда в сборную ненадолго вернется успешный тренер Карел Лазничка.

В полуфиналах наша сборная разгромила Аргентину, а Бразилия — Японию, после чего аргентинцы в тяжелейшем трехсетовом поединке переиграли Японию и завоевали бронзу на радость своей публике. Альбиселесте привел к медалям корейский тренер Сон Ен Ван, работавший со многими игроками еще с молодежного возраста. Эта бронза подсластит для Аргентины два поражения того года. В футболе, когда команда Диего Марадоны не добралась до медалей на ЧМ, и в войне с Англией за Фолклендские (Мальвинские острова).

А нас никто не мог остановить на пути к золоту, и финал закончился тройным нокаутом — 15:3, 15:4, 15:5! Как видим, с каждой следующей партией бразильцы набирали на очко больше, чем в предыдущей, но вряд ли это их радовало. Финальный матч уложился в 72 минуты. Вячеслав Платонов вспоминал: «Во время перерыва наши игроки, как водится, подошли ко мне за советами. Я сказал им: «Тренер нужен бразильцам, а не вам. У вас все получается! Дайте мне отдохнуть хоть раз в жизни...» Уходящий со своего поста президент ФИВБ Поль Либо резюмировал: «Я не вижу во всем мире команды, которая могла бы сколько-нибудь серьезно конкурировать с советской».

Президент ФИВБ Поль Либо вручает капитану сборной СССР Вячеславу Зайцеву кубок чемпионов мира — 1982. Фото: wikipedia.org

P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Леонид Лихно и Валерий Кривов работали тренерами сборной Сирии. Вячеслав Шапран был наставником сборной Алжира. Василий Нечай работал со сборной Камеруна. Блокадник Владимир Михалко тренировал сборную Конго, Виктор Тюрин в Тунисе, Александр Папин был наставником одной из сборных Центральной Африки. Перед тем, как принять сборную СССР, Вячеслав Платонов работал в Кувейте с командой «Кадиссия». После него в этой же стране трудились Геннадий Гончаров и Жанбек Саурамбаев (1981—1984 годы). Семья Руслана Тхархакова и Нины Козловой (Тхархаковой) работала в Афганистане.



Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. В Йошкар-Оле начинал Олег Шатунов, в Иваново стартовал Валерий Тузов (оба «Автомобилист», Ленинград). В Омске начинал Константин Ушаков. В Бугуруслане Оренбургской области родился Олег Кряков, в Белгороде — Сергей Голотов. В Калининграде стартовал Эдуард Сенин, в Камышине начинал Сергей Чеботарев, в Саратове — Сергей Ермишин.

Чемпионат мира, 1982.

Аргентина. 24 участника.



Золото — СССР, серебро — Бразилия, бронза — Аргентина.

Джаудат Абдуллин