«Эти ребята умеют считать деньги»: «Дом.ру» поднял тарифы и закрыл офисы в Казани

Переговоры об отъезде из штаб-квартиры в столице Татарстана не ведутся

Один из крупных провайдеров домашнего интернета «Эр-Телеком» решил выйти из летней демпинговой компании по привлечению розничных клиентов в Татарстане. С 1 июля пермский холдинг первым среди федеральных телеком-операторов поднял тарифы на пакетные услуги широкополосного интернета и телевидения, предварительно закрыв все офисы обслуживания физических лиц в Казани. Летнее повышение оттолкнет клиентов «Эр-телеком» в пользу его «вечных конкурентов» — МТС и «Таттелекома», которые сейчас активно привлекают клиентов выгодными промоакциями, считают участники рынка. Впрочем, осенью неизбежно поднимут тарифы и остальные операторы, предупреждает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Детали — в материале «Реального времени».

«Дом.ру» сыграл на повышение

Пермский интернет-провайдер «ЭР-Телеком Холдинг» (работает под брендом «Дом.ру»), который одним из первых федеральных телеком-операторов проложил в Казани оптоволоконную связь, ослабляет борьбу за розничных клиентов в Татарстане. Как стало известно «Реальному времени», он поднял тарифы на пакет услуг домашнего интернета и телевидения примерно на 20%, увеличив ежемесячную плату с 620 до 740 рублей. Повышение тарифов для физических лиц произошло с 1 июля этого года. Уведомления об увеличении платы некоторые клиенты получили спустя 10 дней, когда подходит срок оплаты за услуги интернет-провайдера, а кто-то узнал по телефону от службы технической поддержки.

Объяснений о причинах роста платы не давалось: многочисленных клиентов поставили перед фактом о необходимости доплаты по пакету услуг, а дополнительного объема трафика или телевизионных каналов не добавилось. Повышение тарифов в разгар лета стало неприятным сюрпризом, так как до этого тарифы не менялись почти 2-3 года, утверждают постоянные клиенты «Эр-Телеком». По их словам, после обновления тарифного меню стоимость услуг пермского провайдера оказалась самой дорогой среди телеком-операторов в Казани, чья цена варьируется в пределах 500 рублей. До сих пор ни один оператор не поднимал плату в Казани, сообщили в компании агрегаторе AceDigital.

После обновления тарифного меню стоимость услуг пермского провайдера оказалась самой дорогой среди телеком-операторов в Казани. Фото: Максим Платонов

«Иначе качество связи не удержать»

В пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинг» подтвердили «Реальному времени» изменение тарифов на услуги интернета, телевидения, телефонии и аренду оборудования в Татарстане.

— С 1 июля произошел рост цен в среднем на 100 рублей на абонента, но не более 10% в год с момента последней индексации, — сообщили в компании.

Повышение стоимости интернет-связи и других услуг связано с подорожанием оборудования и комплектующих, которые необходимы для поддержания качества связи, объяснили в «Эр-Телеком».

— Для нас крайне важно поддерживать качество, надежность и скорость связи во всех городах нашего присутствия. Мы старались как можно дольше сохранять стоимость наших услуг на прежнем уровне, — говорится в ответе пресс-службы провайдера. — К сожалению, за последние несколько месяцев многие производители пересмотрели стоимость оборудования и комплектующих, несмотря на курсы валют. Логистика также стала значительно сложней и, к сожалению, несмотря на все наши усилия, дороже. Поэтому мы вынуждены пересмотреть наши тарифы.

Там отмечают — пересмотр стоимости некоторых тарифов позволит сохранить качество услуг и продолжить работу над модернизацией сети.

— Мы сделаем все, чтобы и дальше поддерживать открытость в отношениях с нашими клиентами, — заверяет представитель «Эр-Телеком».

«Дом.ру» ушел с фронт-линии Казани

Интересно, что накануне изменения тарифов пермский провайдер закрыл все офисы по обслуживанию физических лиц в Казани. А контакты с клиентами были переведены на удаленный режим.

По данным системы геолокации 2ГИС, в городе действовало как минимум пять основных точек абонентского обслуживания — ул. Декабристов, 160/40, ул. Зорге,11б, проспект Ямашева, 46, ул. Фучика, 90, проспект Победы, 141. По сути, в каждом районе действовал самостоятельный фронт-офис «Дом.ру». Каждый из них арендовался на самых проходных маршрутах стрит-ретейла.

В настоящее время они закрыты, а вывески демонтированы. В пресс-службе «Эр-Телеком» подтвердили «Реальному времени», что обслуживание физических лиц переведено в онлайн-формат, поэтому содержать офисы нет смысла. Последний сервисный центр по обслуживанию физических лиц, который располагался по ул. Декабристов, 160, закрылся с 1 июня. В целом, закрытие офисов по городу было постепенным, начиная с 2018 года.



У «Таттелекома» (бренд «Летай») сегодня насчитывает 13 офисов продаж, и сокращение их численности не планируется. Фото: letai-tattelecom.ru

Как дела у конкурентов?

Между тем, конкуренты «Дом.ру» расширяют розничные точки. К примеру, у «Таттелекома» (бренд «Летай») сегодня насчитывается 13 офисов продаж, и сокращение их численности не планируется. Напротив, до конца года предполагается открытие дополнительных офисов по Татарстану. Не сокращают точки продаж ни МТС, ни «Мегафон». По мнению главы филиала одного из крупных федеральных операторов, закрытие точек обслуживания в Казани может свидетельствовать о том, что «ЭР-Телеком» перестает бороться на розничный рынок интернет-услуг.

Добавим, что пермский холдинг сохраняет штаб-квартиру в Казани. Он продолжит арендовать 450 кв. метров в офисном здании на улице Аделя Кутуя, 82, который ему предоставляет девелоперская компания «Газспецстрой», близкая к известной семье Миннахаметовых. Около 200 кв. м отводится под склад. Представитель «Газспецстрой» сообщил «Реальному времени», что переговоры о выезде «ЭР-Телекома» не ведутся.

— Досрочного расторжения аренды не планируется. Офис планирует продолжать работу в обычном порядке, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе пермского провайдера. участники рынка полагают, что провайдер сосредоточится на обслуживании юридических лиц из числа крупного бизнеса.

Пермский холдинг продолжит арендовать 450 кв. метров в офисном здании на улице Аделя Кутуя, 82. Фото: Дмитрий Кояш / photobuildings.com / BY-NC-ND

«Таттелеком», МТС и другие включили акции

Повышение тарифов «Дом.ру» произошло в разгар активных промоакций, которые сейчас проводят федеральные телеком-операторы. Так, по данным агрегатора AceDigital, наиболее выгодное предложение выставила компния МТС, которая предлагает в пакете высокоскоростной интернет до 500 Мбит, максимум телеканалов и сотовой связи за 590 рублей. Не уступает в цене «Таттелеком», который запустил схожий пакет услуг за 600 рублей. В этой же ценовой нише выставили акции «Билайн», «Казанская городская сеть», «Ростелеком». Иначе говоря, операторы вовсю борются за каждого клиента в Казани, а действия пермского провайдера выглядят так, как будто он вышел из этой борьбы.

По данным участников рынка, сейчас доля «ЭР-Телекома» на рынке интернет-услуг оценивается в 15%, у МТС — 35%, у «Таттелекома» — 25%. Поэтому основная борьба за переток клиентов развернется как раз между ними, полагают игроки.

— Ну борьба за клиента идет. Кто-то борется дешевой ценой, кто-то качеством, кто-то объемами интернета, — говорит представитель федеральной компании. — 600 рублей у Таттелекома и 640 рублей у МТС — это почти одно и тоже, — говорит он.

По его словам, «Таттелеком» пытается обыграть МТС, повторяя тарифные планы МТС.

— Но мы спокойно смотрим на эти вещи, — улыбнулся он.

Впереди — осеннее подорожание

Может быть, это схватка перед бурей? Как утверждают агрегаторы, осенью ожидается серьезное повышение тарифов на услуги связи. Рост может оказаться выше на 20%, предупреждает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Не исключено, что операторы используют лето, чтобы усилить клиентскую базу.

— Таких планов, чтобы набрать клиентов, а потом повысить тарифы, нет, — уверяет один из участников рынка. — Промоакции — это правильно для клиентов, потому что за это время они видят качество обслуживания и могут хорошо сэкономить. Потом подключиться по акции не будет возможности, надо пользоваться, — призывает он. И похоже, «ЭР-Телеком» решил не впрягаться в эту борьбу, хотя у оператора сохраняется «возможность подключать новых абонентов», несмотря на «закрытие точек продаж».

— «ЭР-Телеком» чувствует рынок очень неплохо, поэтому они стали первыми сокращать издержки и поднимают тарифы по необходимости, — объясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — С уверенностью можно сказать, что осенью все операторы поднимут тарифы на широкополосный интернет, причем значительно. Минимум на 20—25%, — прогнозирует он.



Региональный директор компании «ОБИТ» Михаил Маркович пояснил, что корректировка стоимости услуг логична и ожидаема

— Телеком, так же как и все остальные отрасли, столкнулся с внезапным давлением целого ряда негативных факторов, — пояснил он «Реальному времени». — Это и повышение расходов на техническую и сетевую инфраструктуру, и удорожание обслуживания дата-центров, и усложнившаяся логистика оборудования и комплектующих.

По его мнению, повышение тарифов, объявленное «ЭР-Телекомом», не сильно изменит ситуацию на рынке.

— Понятно, что в условиях жесткой конкуренции операторы прикладывают максимум усилий, чтобы удержать рост стоимости своих услуг, но я считаю, что доходить до того предела, когда это сказывается на качестве сервисов, — недопустимо. Нужен разумный баланс. Абоненты не должны почувствовать никаких изменений в уровне обслуживания или ухудшения параметров получаемых услуг.

Он напомнил, что «не так давно о повышении тарифов объявили некоторые сотовые операторы, и, хотя Минцифры сразу же отреагировало на эти новости и даже предприняло определенные меры по регулированию увеличения стоимости услуг связи, абсолютно отказаться от пересмотра тарифов бизнесу не удастся.



Закрытие офисов обслуживания также не должно стать причиной оттока абонентов — специфика работы в В2С-сегменте такова, что личные визиты клиентов в компанию практически не нужны, все вопросы можно решить удаленно или на месте подключения, уверен Михаил Маркович.

«Действительно, есть более дешевые каналы продаж»

Пока же пермский провайдер идет по пути оптимизации затрат на продажах в офисных точках, считают федеральные операторы.

— Действительно, есть более дешевые каналы продаж — это телемаркетинг, sms-информирование, обзвон абонентов, пешие агенты. Содержать точки продаж в проходных местах для него нет смысла. Эти ребята хорошо считают деньги, поэтому решили оптимизировать расходы, — рассуждает представитель федеральной компании. Экономия от закрытия точек продаж оценивается в 100—200 тысяч рублей (это расходы на аренду и содержание персонала).

Представители федеральных компаний уверены, что локальным игрокам сложнее содержать убыточные офисы продаж, нежели сотовым операторам, которые еще и продают технику.

— Оборот у МТС более триллиона рублей, у «Мегафона» — 300 миллиардов, для них содержать убыточные офисы продаж абсолютно некритично. А для локальных игроков — накладно. Для них мобильный агент может принести больший доход, чем тот, кто сидит в офисе, — уверены они. Но с другой стороны, ни МТС, ни «Мегафон», ни «Таттелеком» не сокращают точки продаж.

Если повышение неизбежно, тогда возникает вопрос, а ждать ли роста платы от прямого конкурента «Таттелекома»? Недавно гендиректор компании Айрат Нурутдинов в своем интервью дал понять, что допускает подобное развитие.

— Тарифы регулирует рынок. Он очень конкурентный, и если один оператор поднимет стоимость связи, то у него сразу начнется отток клиентов. Как правило, если и начнется повышение тарифов, оно будет ползучим, постепенным и равномерным у всех. Мы будем принимать решения, исходя из ситуации, — говорил он.

В ответ на запрос «Реального времени» в пресс-службе сообщили, что «в регионе конкуренция усложнилась, в связи с чем компания «Таттелеком» вносит коррективы в стратегию развития с расширением линейки предоставляемых телеком-услуг, таких как IP-домофония, высокоскоростной доступ в интернет по технологии GPON и комплексный тариф, включающий в себя страхование квартир.



Иначе говоря, потребителям сейчас важно не ошибиться с выбором провайдера, чтобы осенью не горевать после завершения заманчивых промоакций операторов.