В мировом волейболе новая суперсборная — Польша

Наконец-то отделили чемпионат страны и Спартакиаду СССР

Фото: POP

Главным спортивным событием 2022 года в России должен был стать волейбольный чемпионат мира. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные чемпионаты планеты. Состязание 1974 года — это непродолжительное время политической разрядки, появления Кубка мира и европейской конфедерации.



Назад, в Мексику

Чемпионат мира 1974 года вернулся на американский континент, в Мексику. Это родина бывшего легионера «Динамо-Ак Барс» Саманты Брисио и бывшего президента ФИВБ Рубена Акосты. Руководитель федерации волейбола Мексики хорошо проявил себя на Олимпиаде-1968 в Мехико, а после домашнего ЧМ-1974 стал вице-президентом международной федерации в возрасте 40 лет.

Как и в прошлые годы, набралось достаточное количество команд, которые отказались выступать на ЧМ. Это один из фаворитов тех лет Венгрия, аутсайдер Гаити, а также Аргентина: легендарный тренер Хулио Веласко вспоминал, что в Мексику высадился целый десант из его страны, только там было всего три волейболиста (интересно, был ли среди них аргентинский славянин Эдуардо Бариспольски) и целых 27 тренеров. Не отправив играть слабый состав сборной, федерация делегировала на ЧМ тренеров — поучиться. Отказников заменили, соответственно, Франция, Панама, Венесуэла.

Стоит отметить, что на ЧМ в Мексике уже в третий раз за историю стартовали 24 сборные, после дебюта в Париже-1956. В баскетбольном чемпионате мира в те годы играло 14 сборных, в гандбольных и футбольных — по 16. «Король футбола» впервые собрал на чемпионат мира 24 команды только в 1982 году в Испании, причем там была применена та же формула розыгрыша, как на волейбольном мундиале в Мексике.

Очень любопытной выглядела замена, которую осуществило руководство международной федерации, когда вместо Тайваня на ЧМ была приглашена сборная Китая. Тайвань завоевал путевку через участие в квалификационном турнире, в котором Китай не выступал. В итоге ФИВБ пригласил Китай.



В том же году было произведено «рукопожатие в космосе». Фото wikipedia.org

Волейбол времен «разрядки»

Кстати, годом ранее ФИВБ пошла на поводу другой азиатской сборной — команды КНДР, которая настаивала на переносе Кубка мира. Против были хозяева, Чехословакия. В итоге турнир попросту отменили. Это было непродолжительное время политической разрядки, канун международных договоренностей в Хельсинки-1975, когда провели заключительное совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. В том же году было произведено «рукопожатие в космосе», программа совместного экспериментального пилотируемого полета советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон».

Волейбол захватывал все больше стран и континентов. К Олимпиадам, континентальным и мировым чемпионатам добавился Кубок мира. В 1973 году образовалась ЕКВ, европейская конфедерация волейбола, с первым президентом Джанкарло Гьяноцци из Италии. Первый чемпионат Азии стартовал в 1975 году, а в 1977-м и первый молодежный чемпионат мира. Этот вид спорта уже давно присутствовал на Универсиадах (футбол там дебютирует только в 1979 году), и в 1973 году Москва принимала студенческую Олимпиаду, первые комплексные соревнования в СССР.

В советском спорте нововведение. Наконец-то чемпионаты СССР перестали проводить в рамках Спартакиад СССР. Все-таки разница между многокруговым турниром с протяженностью до и более полугода и краткосрочной Спартакиадой, когда все заканчивалось в две недели, была огромной. В том же волейболе случались сенсации, когда призерами стали мужские сборные Азербайджана (1959 год) и Грузии (1963 год), чей уровень не дотягивал бы до сильнейших, будь это длительный турнир.



Волейбол опять впереди планеты всей, в 1971 году он входит в программу Спартакиады СССР, а баскетбол, водное поло и гандбол подключаются к нему только в 1975 году. И только футбол дебютировал в 1956 году, после чего исчез из программы до 1979-го. Там своих стартов хватало.

Никакого строительства к студенческим играм в Москве тогда не было. Фото FISU

Универсиада в Москве

Что касается Универсиады, то это не было какой-то подготовкой к Олимпиаде-1980, более того, никакого строительства к студенческим играм в Москве тогда не было. Состязания провели на имеющихся к тому моменту сооружениях. Жили спортсмены в общежитии Московского государственного университета на Ленинских горах. На открытии присутствовал Лорд Майкл Килланин, тогдашний руководитель международного олимпийского комитета. Кстати, руководителем оргкомитета Универсиады был Юрий Парфенов, ранее руководивший федерацией волейбола СССР.

Количество студенческих команд в Советском Союзе предоставляло волейболистам вариант «откосить» от армии. Это замечание вызвано тем, что начиная с семидесятых годов военкомат все чаще вмешивался в трансферную политику, мешая строить команды «вдолгую». Так в короткие сроки был разрушен коллектив эстонского «Калева», чемпиона СССР 1968 года.

Недавно ушедший из жизни тренер Владимир Кузюткин, начинавший с бокса (с ним в группе занимались будущие участники Олимпиады-1972 Владимир Иванов и Юрий Нестеров), перешел затем в волейбольную команду «Буревестник», а заканчивал игровую карьеру в созданной с его подачи команде «Мотор», исполняя в ней роль играющего тренера. Так вот он вспоминал, что, как только «Мотор» вышел в первую лигу, ему в руководстве области намекнули, что волейбол Волгограду не нужен, поскольку ранее в первые лиги своих чемпионатов вышли футбольный «Ротор» и две гандбольные команды.

Новая команда в Харькове

Помимо того, семидесятые — это годы массовых перемен в волейболе. Передислокация «Калева» из Таллина в Маарду и обратно, московского «Динамо» — в область, это две отдельные истории. После того, как ДСО, добровольно-спортивные общества, перестали справляться с финансированием всех своих команд по различным видам спорта, они стали закрепляться за отдельными ведомствами. Так, ленинградские спартаковские команды были закреплены за транспортными предприятиями, и мужская с того времени стала «Автомобилистом», а женская команда — ТТУ.

В 1973 году в Харькове появилась новая команда — «Локомотив», созданная из двух других «Буревестника», откуда взяли 11 человек, включая Ивана Андриенко и Василиюса Матушеваса, и четверых из ДСК, включая Леонида Лихно. В развитии «Локомотив» менял состав команды, и ветераны уезжали развивать волейбол в провинции: Андриенко в Белгород, туда же Венгеровский, уехавший поначалу в Петропавловск-Камчатский, Карнаух в Гомель. Отметить Харьков необходимо еще с точки зрения его легендарного связующего Юрия Пояркова. Начав свою карьеру в сборной с победы на ЧМ-1960, он завершил ее бронзой на Олимпиаде-1972. В Бразилии его прозвали Катапульта, в том числе и за то, что он в одной партии принес сборной страны 12 очков из 15 возможных. За Поярковым охотился ЦСКА, но выступления за студенческий «Буревестник» дали ему возможность остаться в родном Харькове. Правда, пришлось отыграть сразу три турнира на всемирных Универсиадах, по словам Пояркова, соперники все спрашивали: «Когда же ты закончишь учиться?»

В итоге у Пояркова всего было по двое — побед на Олимпиадах, плюс бронза за что он попал в Книгу Гиннесса, как самый титулованный волейболист мира, две победы на ЧМ и две на Универсиадах.

Сборная Польши. Фото: globallookpress.com

Польские «валькирии» Хуберта Вагнера

А пока на чемпионате мира сборной руководил Юрий Чесноков, пригласивший в состав национальной команды Виктора Борща, Леонида Зайко, Владимира Кондру, Анатолия Полищука, Юрия Старунского, Ефима Чулака. Михаил Россов защищал цвета вице-чемпиона — рижского «Радиотехника», где вместо Михаила Амалина пришел местный специалист Зигисмунд Григолюнович. Александр Визжачев, Вячеслав Зайцев и Александр Сапрыкин представляли бронзового призера чемпионата страны, ленинградский «Автомобилист». Из московского МВТУ (экс-МАИ и экс-«Буревестник») были Владимир Уланов и Владимир Чернышев.

Сборная СССР начала групповой этап с соперниками, которых сейчас бы назвали группой смерти. Поскольку там были и США, которых мы разгромили, и Польша, которой уступили. На самом деле «группой смерти» 1974 года была та, где выступала набравшая серьезную силу Южная Корея, а также фавориты тех лет Чехословакия и Румыния. Последняя двумя годами ранее потеряла одного из ярчайших волейболистов Стелиана Мокулеску, который, по-видимому, сбежал во время Олимпиады в Мюнхене, поскольку в 1972 году перебрался из бухарестского «Рапида» в немецкий «Мюнстер». Допустить, что федерация разрешила 22-летнему игроку такой переход, мы не можем, напрашивается версия побега, которая лишила Мокулеску игровой карьеры в сборной, зато он стал затем известным на весь мир тренером. Кстати, в «Мюнстере» Мокулеску играл с Ульрихом Кампой, чьих сыновей — Давида и Лукаса — весь мир знает, как игроков сборной Германии.

А вот Мексике несказанно повезло с соперниками — Голландия, Доминикана, Тунис. В итоге борьбу за медали прекратили крепкие команды Италии, США, Франции, Южной Кореи, зато продолжили Бельгия, Голландия, Мексика. Касаемо нашей сборной, на втором этапе нам достались Бразилия и Куба, которых мы обыграли, и Чехословакия, которой уступили.



Правда, в финальной шестерке результаты этих матчей не учитывались, и мы сумели взять реванш у Чехословакии, а также обыграть ГДР, Румынию, и Японию, но преградой к завоеванию золота стало поражение в первом туре от Польши. Поляки Босек, Вуйтович, Гавловский, Зажицкий, Рыбачевский, Садальский, Скорек и Стефаньский через два года снова обыграют нас, но уже в финале монреальской Олимпиады. Там к сборной присоединится Лех Ласко, чей сын до недавнего прошлого выступал за сборную Италии, зато уйдет Александр Скиба, в будущем главный тренер сборной. Любопытно, что легендарным тренером той команды стал 33-летний Хуберт Вагнер, который только-только завершил карьеру игрока сборной. С тремя своими подопечными, Станиславом Госчиняком, Александром Скибой и Эдвардом Скореком, Вагнер даже брал бронзу чемпионата Европы 1967 года, который выиграла сборная СССР, но ни один из триумфаторов до ЧМ-1974 не «дожил», хотя Михальчуку на тот период исполнилось всего 28, Беляеву — 30, а Лапинскому — 32 года.

P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Вячеслав Домани, отец игрока сборной России по баскетболу Дмитрия Домани. Виктор Борщ, отец волейболиста Павла Борща. Виктор Бардок, отец волейболиста Алексея Бардока. Олег и Лариса Булыкины были волейболистами. А вот их дети выбрали другие виды спорта. Ирина стала теннисисткой, а Дмитрий Булыкин — футболистом. Владимир Корнеев, супруг волейболистки Натальи Жалниной и отец Александра Корнеева. Валерий Астанин, отец баскетболиста Максима Астанина, в дальнейшем выбрал себе профессию военного, уйдя из жизни в феврале нынешнего года в звании генерал-лейтенанта.

Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. На Украине играли два воспитанника российского волейбола. Игорь Абдрахманов, чемпион Европы («Звезда», Ворошиловград, и «Локомотив», Киев), и Геннадий Иваненко из Таганрога (в будущем «Локомотив», Харьков). Уроженец Тулы Юрий Маричев уехал играть в Казахстан. Уроженец Калининграда Андрей Воронков — в Литву. Горький — это Сергей Горбунов, Евгений Красильников. Махачкала — Михаил Трифонов. Нальчик — Виктор Сидельников. Обнинск — Ярослав Антонов. Южно-Сахалинск — Игорь Гайдабура.

Чемпионат мира, 1974 год.



Мексика, 24 участника.



Золото — Польша, серебро — СССР, бронза — Япония.