День в истории: памятник рыбе, алкогольная монополия и возвращение Маккартни

Чем примечательна дата 20 июля?

Сегодня, 20 июля, Международный день шахмат. В этот день в Тетюшах открыли памятник рыбе, Пол Маккартни начал писать альбом для СССР, прошли вторые Игры доброй воли, в России в последний раз ввели государственную монополию на алкоголь, на Луну высадились астронавты. Родились: ректор Казанского университета Николай Загоскин, поэт Мажит Гафури и бронзовый призер олимпийских игр в тройном прыжке Даниил Буркеня. Умерли: тайный советник императрицы, поэт Гавриил Державин, актер Брюс Ли, музыкант Честер Беннингтон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мы памятник белуге возвели

20 июля 1816 года умер Гавриил Державин, поэт эпохи Просвещения. Родившийся в Казанской губернии, не имея никаких покровителей, будучи из глубокой провинции Гавриил Державин стал одним из крупных государственных деятелей своего времени. Он активно занимался улучшением экономики, способствовал формированию губернских административных, судебных и финансовых учреждений. В 1791 году Державина назначили кабинет-секретарем Екатерины II. С 1793-го он служил тайным советником императрицы.

Фото: wikipedia.org

20 июля 1851 года родился Николай Загоскин, доктор государственного права, ректор Казанского университета, издатель и редактор газеты «Волжский вестник». По воспоминаниям его учеников, популярности среди студенчества способствовали такие его качества, как «чисто товарищеские отношения к молодежи, полная доступность и совершенная простота в обхождении», а отчасти, может быть, то, что «перешагнув за шестой десяток своей жизни, старый ученый и профессор хранил еще в себе какую-то непогашенную искру молодости».

20 июля 1880 года родился поэт и писатель Мажит Гафури, автор произведений на татарском и башкирском языках. Учился в казанском медресе «Мухаммадия» и уфимском «Галия». Вероятно, самое известное сочинение Гафури — «Черноликие» («Кара йөзләр»), история о двух несчастных влюбленных в дореволюционной деревне, которая также ставилась на сцене .

Мажит Гафури (слева) с Хабибуллой Ибрагимовым и Даутом Юлтыем в санатории им. А.П. Чехова в Башкирии. 1933 г. Фото: wikipedia.org

20 июля 2013 года в Тетюшах был открыт памятник в виде пятиметровой рыбы из бронзы на трех деревянных бочках. Автор монумента — казанский скульптор Фаниль Валиуллин. В особняке рядом с памятником открылся музей рыбы. «Рекордная для Волги царь-рыба была поймана сетями летом 1921 года бригадой моего отца Александра Страшина. Сохранилась историческая фотография, по которой создан монумент», — рассказывала на торжественном открытии дочь рыбака Екатерина Зотова. Вес белуги, как утверждают старожилы, составлял 960 килограммов, длина — более 5 метров. Икры в той великанше оказалось почти 16 пудов.

20 июля 2021 года «Реальное время» писало, что последствия прошлогодней остановки заводов по производству комплектующих для велосипедов в период локдауна сказываются до сих пор. В результате сформировался дефицит самих марок двухколесного транспорта. Причем ощущать его, по словам экспертов, мы будем еще несколько лет. Нехватка запчастей повлекла рост цен до 45%. Свою роль в ценообразовании сыграли и инновации, которые ввели утилизационный сбор и маркировку рам велосипедов. «Обещали, что это ляжет на плечи поставщика, а все легло на клиентов и магазины», — жаловались продавцы.

Фото: Олег Тихонов

На водку — монополия

20 июля 1893 года по инициативе министра финансов графа Сергея Витте было утверждено «Положение о казенной продаже питей». В Российской империи в последний раз вводилась государственная монополия на спирт и выделку водки. Открылось 40 тысяч казенных винных лавок. До 1901 года смертность от алкоголя уменьшилась примерно на четверть, а прибыль увеличилась: в 1897 году водочные доходы составляли 52 миллиона рублей, в 1913-м — уже 750 миллионов.

20 июля 1987 года Пол Маккартни приступил к записи альбома «Снова в СССР» (именно так, по-русски). Диск был собран в студии за 2 дня с концертными музыкантами и в 1988 году выпущен исключительно в Союзе. Маккартни хотел, чтобы только советские слушатели могли купить официальный диск, а фанаты на Западе его переписывали. Как и было ранее в СССР. В 1991 году, впрочем, пластика вышла по всему миру.

Фото: wikipedia.org

Маленький шаг Армстронга

20 июля 1969 года «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. В лунном модуле корабля находились Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин, причем Армстронг, как командир экспедиции, решил сажать его в полуавтоматическом режиме. Космический аппарат прилунился в море Спокойствия 20 июля в 16 часов 18 минут по времени США. Армстронг встал на Луну правой ногой и произнес: «Этот маленький шаг одного человека означает гигантский скачок для человечества».

20 июля 1990 года в Сиэтле церемонией на стадионе «Хаски» Вашингтонского университета открылись вторые летние Игры доброй воли. Соревнования проходили по 21 виду спорта при участии 2 312 спортсменов из 54 стран. На открытии выступили бывший президент США Рональд Рейган и будущий губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер. Девиз игр — «Объединяя лучшее в мире». Команды-участницы шли не по отдельности, а единой массой, символизируя международное единство. Правда, некоторые соревнования прошли в других городах штата Вашингтон.