Челнинский общественник: «Пока не появится концепция города, мы не сможем конкурировать с Казанью»

Почему молодые таланты уезжают в Казань, чем локальные мероприятия лучше масштабных и почему необязательно быть президентом, чтобы менять мир вокруг

Фото: Артур Королев на пикнике «Соседи». Фото: Егор Сухов

Известный в Набережных Челнах ведущий, блогер и предприниматель Артур Королев организовал в сквере у своего дома пикник «Соседи», сначала в 2020-м, а теперь в 2022-м, собрав сотни горожан лесопосадки — пообщаться, повеселиться и послушать выступления городских музыкантов, а заодно провести летний экватор. Артур Королев выступает за сохранение истории родного города, против стихийной застройки высотками, считает, что Казань нечестно перетягивает на себя одеяло масштабных мероприятий, и собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 2030 году.

«Соседи — это весь город»

— Соседи для меня — это весь город, потому что мы можем быть соседями по дому, по комплексу, по району, взять и с какими-то ответным визитом провести это мероприятие на ГЭСе, можем быть соседями вместе с Нижнекамском. Это замечательно, это возможность пообщаться и увидеть город другими глазами, что-то новое для себя, — говорит общественник.

Идея организовать настоящий пикник для челнинцев под названием «Соседи» Артуру Королеву пришла пару лет назад после ремонта, который он устроил в подъезде своей 11-этажки. Скучные сине-болотные стены он решил перекрасить в жизнерадостный желтый цвет. Сначала был только первый этаж, где живет он сам, но идея так понравилась остальным жильцам, что вскоре теплый солнечный цвет заполнил и их лестничные площадки. В процессе ремонта, выполненного своими силами, люди, скрывавшиеся до этого за железными дверями, познакомились, сдружились, стали захаживать друг к другу в гости, принося угощение. «И чтобы дальше общаться с соседями, — рассказывает Артур, — мы с друзьями придумали такой проект — музыкальный пикник, соответственно так и назвали его».

Скучные сине-болотные стены Артур решил перекрасить в жизнерадостный желтый цвет

Впервые на поляну у городской лесопосадки комплекса 16/08 на пикник челнинцев пригласили в сентябре 2020 года. Несмотря на пугающий коронавирус, он собрал около 300 человек — не только соседей по дому, где живет Королев, а еще из других районов Челнов, и даже других городов республики. Как он рассказывает, на этой территории нередко можно было найти пустые бутылки от алкоголя, использованные шприцы, поэтому ей приписывали статус неблагополучной. Поэтому, помимо проведения пикника, Артур преследовал еще одну цель — изменить энергетику этой площадки, чтобы она стала добрым местом проведения локальных общественных мероприятий.

В этот раз для тех, кто пришел на пикник, выступали саксофонист Денис Кудрявцев, группа MAX&Dinelia, руководитель школы рока Ярослав Гользаузер, певец Денис Мустафин и другие челнинские музыканты.

— Мне не хочется превращать «Соседей» в майдан или какое-то общегородское мероприятие, — говорит Королев. — Хочется, чтобы оно оставалось своим для соседей, друзей, которым нравится музыка со смыслом. Меня спрашивают: «А кто будет следить за безопасностью?». Я говорю — это про других людей, здесь собираются люди неконфликтные, которые не мусорят — после завершения все, что принесли зрители, каждый уносит с собой, здесь не пьют алкоголь. Жители приходят на пикник со своими пледами, чаем, пирогами, выступают классные музыканты, люди общаются между собой. Получилось очень душевно. Главное, что каждый не чувствует здесь себя одиноким, как бывает на массовых мероприятиях, где легко потеряться.

«Когда усиливается центр, все остальные города остаются в стороне»

— В моей жизни общественная жизнь занимает 20—30 процентов. Она состоит из таких определенных циклов: пожил — наполнился энергией — делаю для города. Это такой энергозатратный процесс, но для меня это очень важно, — продолжает Королев. В телеграм-канале «Гражданин Города» он рассказывает об истории автограда, поднимает актуальные вопросы застройки, в том числе его района ЗЯБ. К примеру, рассказывает, что первые два дома для будущих Челнов буксировали из Москвы, а только потом стали строить завод ячеистых бетонов.

ЗЯБ

— Этот канал про то, чтобы люди понимали свои права, как можно взаимодействовать с властями, управляющими компаниями, как защищать свои права, — говорит Королёв. — Он создан, чтобы помогать людей образовывать, чтобы из эмоционального состояния, — когда говорят, мы не хотим, мы не будем, — переходили к конструктивным решениям. Да, может с первого раза ничего не изменится, но нужно дальше действовать, не опускать руки, это кропотливая системная работа, и тогда изменения происходят.

Между тем общественника не устраивает положение Челнов и других крупных городов Татарстана — Нижнекамска, Альметьевска — по отношению к Казани. Свою позицию он даже называет резкой, считая несправедливым то, что столица республики стала центром множества крупных событий — фестивалей, чемпионатов и прочих мероприятий, привлекающих внимание всей России и других стран мира:



— Казань повторяет историю столицы России в плане того, что все деньги и интересное в Москве. Но, когда усиливается центр, все остальные города остаются в стороне, начинают страдать от отсутствия таких интересных и масштабных событий.



В то же время, вины с Челнов или Нижнекамска в этой проблеме Королев не снимает:

— До тех пор, пока не появится концепция города, мы не сможем конкурировать с Казанью. Набережные Челны не могут конкурировать с ней по благоустройству, с точки зрения парков, истории, потому что мы не тысячелетний город. Но в Казани проводится машиностроительный форум. Возникает вопрос — почему мероприятие профессионально-техническое проводят в Казани, а не у нас? Здесь под боком Нижнекамск, Менделеевск, почему крупный выставочный центр не построили здесь? Тогда агломерация заживет совсем другой жизнью. Все это проходит мимо — в Казани. Пусть там проходят культурные и исторические мероприятия, но центром промышленных, считаю, должно стать Закамье. И мы бы не конкурировали с Казанью, а просто дополняли ее, но и пошли бы в росте семимильными шагами.

«Чтобы менять страну, город, дом, необязательно быть президентом»

Это же перетягивание Казанью одеяла на себя, становится причиной утечки талантов и умов из других городов республик, считает челнинец:



— Нам нужны не только рабочие руки, но инженеры, другие таланты. Жить в Челнах или соседнем Нижнекамске молодежи скучно, поэтому за активностями выпускники школ нередко уезжают в столицу Татарстана, — делится Артур Королев. Решить проблему он предлагает за счет проведения небольших по масштабам мероприятий и с учетом интересов молодежи.

— Есть сообщества ребят, которые занимаются музыкой, робототехникой, архитектурой — нужно просто посмотреть на них со стороны, где они живут, где они творят. Тогда не придется строить какой-то гигантский центр, а потом насильно его оживлять — вот работайте тут, мы для вас построили. Так это не работает, — развивает он мысль. — Есть определенные территории, где они творят, общаются — на этом месте и нужно создавать какие-то активности, центры и прочее, что будет интересно, тогда появятся смысловые цепочки для молодежных мероприятий. А сейчас что? Сабантуй — на Майдане, День города — на Майдане, день молодежи — там же, при этом зрителями, участниками этих мероприятий становятся взрослые люди, бабушки — совсем не молодежь. К примеру, в казанском парке «Урам» веселится, занимается молодежь. А у нас молодежь создает мероприятия для взрослых жителей.

Фестиваль «Соседи». Фото: Егор Сухов

Именно поэтому организатор «Соседей» вовсе не стремится превратить скромный пикник в «общегородской сабантуй», хотя предложения перевести пикник в большой формат уже поступают. Пусть мероприятие соберет 200—300 человек, но оно сохранит возможность для общения, комфорта, исключит ощущение непричастности к событию, уверен он.

В прошлом Артур Королев — ди-джей на челнинском радио «Европа+», управляющий партнер в свадебном и event–агентствах, закончил журфак КФУ. Что подвигло ведущего мероприятий и журналиста заняться активной общественной работой в родных Челнах? Точкой отсчета, пересмотра своих взглядов на жизнь, считает Королев, стал 2018 год, а именно путешествием по странам мира. Посетив Японию, Сингапур, США, Англию, Ирландию, другие страны он понял, что «несмотря на то, какие они классные, жить в них не хочется».

— Ты можешь переехать жить в другую страну, в Америку, где высокий уровень жизни, или в Сингапур, потому что это очень крутая страна, но для меня это приспособленческий прием — не в обиду тем, кто переезжает — это их выбор. Мой выбор — я хочу создавать это дома, чтобы жители России, уезжая в другую страну, говорили: «Классно тут, но у нас в стране еще лучше». Согласен, это очень кропотливая работа, займет не одно 10-летие, пусть не при моей жизни, но начать что-то делать, начать транслировать, воспитывать детей правильно, и однажды мои внуки выйдут во двор в Нижнекамске или Челнах и скажут, что это самый лучший город, самая лучшая страна.

В одном из интервью 2 года назад челнинский общественник заявил, что не прочь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2030 году. Цель на данный момент не поменялась.

— Она может скорректироваться, если я увижу достойного лидера, за которого буду всеми руками, за которым поведу и свое окружение. Есть такое понятие — лидер без титула. Чтобы менять страну, город, дом, необязательно быть президентом, необязательно иметь титул. Можно сосредоточиться на том, что делаешь вокруг. Удастся стать масштабнее — буду рад принести пользу. Если не получится, сделаю то, что смогу, там, где я есть. 2030 — это хорошая отсечка, чтобы сделать многое для изменений внутри страны.