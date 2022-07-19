Дискотека 90-х: мишарский шик

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 12-я

Одним из поводов изучить эстраду 90-х после проекта «100 татарских песен XX века» стала реплика одного из читателей: мол, что это за топ, если в нем нет группы «Изге Ай»? Вы в курсе, какими популярными они были? После статьи о Хание Фархи пытаемся разобраться в феномене мишарской эстрады.

Четвертая из восьми, а первый — Хайдар

Голос «Изге Ай» — Халида Бигичева родилась в селе Чембилей Краснооктябрьского района Нижегородской области. Отец работал механизатором, комбайнером, трактористом. Мама была домохозяйкой — в семье было восемь детей. Хайдар, Ахмет, Райхана, а четвертая — Халида.

Хайдар Бигичев — обладатель роскошного оперного голоса, с которым он вошел и в историю татарской эстрады. Бигичева-младшая говорит, что всегда понимала, насколько это большой талант. Поэтому на кассетах «Изге Ай» никогда не указывала, как говорит, свою фамилию.

С детства она пела в самодеятельности, после поступила в Горьковское училище производственного комбината. Потом уехала в Москву, работала на неком секретном в то время заводе, который делал детали для самолетов, пела в местном хоре. После этого ее пригласили на отбор в хор Пятницкого. Пройдя два тура, Бигичева решила дальше не идти, поскольку надеялась, что у нее сложится с татарскими песнями. Кроме того, она боялась, что в хоре ее переучат петь.



Иногда принимали за финских татар



Участвуя в творческих вечерах московской общины татар, она услышала группу Равиля Кузнецова и в 1990-е стала солисткой ансамбля, который стал называться сначала «Алтын Ай», а потом «Изге Ай». Якобы одной из первых песен, которая зацепила Кузнецова, стала песня, исполняемая и Бигичевым, «Ялгыз аккош күлләрдә». К слову, в репертуаре ансамбля есть композиции, посвященные брату: «Калды синен моннарын», «Сабыр итик, Хайдар».

Кузнецов родился в селе Камка Сергачского района. Камка — это вид шелковой цветной ткани с узорами. Его родители тоже обычные люди, отец работал в колхозе, мать — учительница. Учился по специальности «Клубный работник и руководитель оркестра народных инструментов», играл в русскоязычных коллективах, начал писать свои песни…

Бигичева говорила в интервью, что одной из причин, почему ее взяли в ансамбль, было ее замужество и материнство. Значит, не выскочит замуж, не сбежит. Первый ее муж умер от онкологии, после она вышла замуж за Кузнецова. В Сети можно найти информацию, что у «Изге Ай» были спонсоры вроде компании «Медина», благотворительного фонда «Хилял» и другие. С концертами группа объездили всю Россию. Бигичева говорила, что из-за акцента их иногда принимали за финских татар.

Вальс, рок-н-ролл, электропоп



Да, на что в первую очередь обращаешь внимание при прослушивании песен — яркий мишарский акцент, который Бигичева никогда не скрывала. Это касается и произнесения гласных, и характерных согласных. Известно, что у многих артистов своеобразная манера пения становится фишкой. Татарские артисты зачастую поют либо академично, либо подражают своим учителям. У Бигичевой, безусловно, много общего с Ханией Фархи, последняя даже пела в хоре Пятницкого.

При этом «Изге Ай» — это союз композитора и вокалистки, редкость на татарской эстраде. То есть при неизменном фирменном вокале главный музыкант может пробовать себя в разных популярных жанрах.

Стоит открыть концерт из конца 90-х и это сходу замечаешь: при общем масскультовом саунде «Изге Ай» выдает друг за другом очень разные песни. Визитка «Изге Ай» выстроена вокруг рок-н-ролльного риффа. Следом идет «Өметләрем өзәлми» в жанре страдательного вальса, практически городской романс. Потом баллада «Соң бит», далее — эксперимент в стиле электропоп «Чәчәкләр». Похоже, Бигичева поет поверх оригинального вокала, так что возникает эффект хора. Еще отметим «Яз килде», выстроенную вокруг гитарного чеса. Забавно, что на концертах Кузнецов постоянно что-то играет на гитаре, хотя в треках ее присутствие не заметно. Песни «Изге Ай» в основном это минималистичное и четкое изучение возможностей синтезатора без украшательств.



В 2017 году она заявила, что собирается покинуть сцену. Сейчас Бигичева живет в родной деревне в окружении родственников. После 30 лет брака они с Кузнецовым разошлись, о причинах она подробно рассказывала в интервью, подчеркивая, что испытывает к бывшему мужу уважение как к творческой личности. Под названием «Изге Ай» выступает сама певица, Кузнецов с другими вокалистками делает проект «Алтын ай».