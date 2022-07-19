День в истории: убийство Якупова, комиссия по ликвидации неграмотности, последний концерт Ференца Листа

Чем примечательна дата 19 июля?

Сегодня, 19 июля, День пирожков с малиновым вареньем, а в Японии — День женщин-министров. 19 июля Пушкин подарил Анне Керн стихотворение, в СССР стали бороться с безграмотностью, начались XXII Олимпийские игры, Ференц Лист сыграл последний концерт, Долорес Ибаррури придумала слоган «¡No pasarán!». Родились певец Ильгам Валиев, профессор Диляра Тумашева, актер Бенедикт Камбербетч. Умерли заместитель муфтия ДУМ РТ Валиулла Якупов, рок-музыкант Михаил Горшенев, актриса Фаина Раневская. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Шесть выстрелов на улице Заря

19 июля 1975 года родился Ильгам Валиев. До начала певческой карьеры учился на факультете механики в сельскохозяйственном институте. Солист сначала театра оперы и балета Башкортостана, а потом — Екатеринбургского академического театра. В 2012-м получил специальную премию «Золотой маски» за роль Принца в спектакле Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».

Фото 100tatarstan.ru

19 июля 1926 года в Тюмени родилась Диляра Тумашева, в 1965—1989 и 2001—2006 годах — заведующая кафедрой татарского языка в КГУ, также — заведующая кафедрой восточных языков и профессор Института востоковедения. Исследовала язык и диалекты сибирских татар, писала пособия по татарскому языку.

19 июля 2012 года возле своего дома на улице Заря был убит выстрелом в грудь заместитель главы Духовного управления мусульман РТ Валиулла Якупов. В тот же день ранение получил сам муфтий — взрывное устройство находилось под задним креслом его автомобиля, услышав первый хлопок, Ильдус Файзов смог покинуть машину.

Фото: Михаил Козловский

19 июля 2021 года «Реальное время» опубликовало стенограмму интервью каналу ТНВ Государственного Советника РТ, председателя Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимера Шаймиева о работах по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери.

Чтобы Керн тоже запомнила

19 июля 1825 года Александр Пушкин вручил Анне Керн стихотворение «К*» («Я помню чудное мгновенье»). В этот день она уезжала из Тригорского, имения тети (жены брата матери), Прасковьи Осиповой. Пушкин отбывал в это время ссылку в соседнем имении Михайловское.

Фото wikipedia.org

19 июля 1920 года Совнарком создал чрезвычайную комиссию по ликвидации неграмотности, которая организовывала курсы ликбеза, готовила учителей и выпускала учебники. Согласно постановлению, школа грамоты должна была появиться в каждом советском населенном пункте, где жило более 15 человек. Учеба в них шла 3—4 месяца.

19 июля 1980 года в Москве начались XXII Олимпийские игры. Часть соревнований проходила в Таллинне, Ленинграде, Минске, Киеве и Мытищах. К масштабному событию были построены такие объекты, как спортивный комплекс «Олимпийский», стадион «Лужники», олимпийский комплекс «Измайлово», терминал F аэропорта Шереметьево и многое другое.

Фото wikipedia.org

Но они прошли

19 июля 1886 года Ференц Лист дал свой последний концерт. Это случилось в Люксембурге. После композитор прибыл в немецкий Байройт, чтобы участвовать в Вагнеровских торжествах, но слег с простудой. От воспаления легких он скончался 31 июля.

19 июля 1936 года Долорес Ибаррури по радио впервые произнесла лозунг «¡No pasarán!» («Они не пройдут!»). Лидер испанских коммунистов имела в виду войска франкистов, которые подходили к Мадриду. Само выражение берет начало от французского лозунга «On ne passe pas!» («Прохода нет!»), ставшего популярным во время битвы при Вердене 1916 года.