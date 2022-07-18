Шейх Нургали Хасанов: учеба в Бухаре, работа в Буинске и последователи

Из истории о деятельности выдающегося татарского ученого-богослова

Институт истории им. Марджани выпустил книгу кандидата исторических наук Рашида Амишова «Мусульманский богослов Нургали Хасанов», в которой представлена биография известного мусульманского ученого (1852—1919). Благодаря этому исследованию впервые раскрывается увлекательный жизненный путь религиозного деятеля на основании широкого круга исторических источников и литературы. Нургали Хасанов более 30 лет руководил медресе в Буинске, обучил и воспитал большое количество выдающихся учеников, оставил заметный след в истории татарского народа. Его заслуги признавали власти Российской и Османской империй, от которых он получил высокие правительственные награды. «Реальное время» публикует очередную главу книги о том, как ученый получил образование в Бухаре и приступил к работе в Буинске.

Учеба в Бухаре

До середины 80 гг. XIX века престижным среди татар считалось обучение в крупнейших мусульманских центрах Средней Азии: Бухаре, Самарканде и Хиве. Там находилось множество религиозных учебных заведений, библиотек, проживали видные мусульманские ученые. Человек, получивший бухарское образование, пользовался большим почетом среди верующих татар и назывался «дамуллой». В 1876 году, получив разрешения и благословения своего отца Хасан хазрата и наставников, Нургали отправился учиться в медресе «Мир-Араб» г. Бухары. Там его основными наставниками и учителями стали Камаль ишан, Хаким Махдум, Аглям хазрат, кади Садр, муфтий Абу Наср, муфтий Бурхан, муфтий Абдульхаким хазрат, ахунд Кукельташа Ихтияр хазрат и другие.

Медресе Мир Араб г. Бухары. Фото 2019 года

Спустя семь лет неутомимого труда на пути получения знаний, в 1883 году Нургали Хасанов завершил обучение в медресе «Мир-Араб». На специальном религиозном собрании ученых Бухары он успешно сдал экзамены, получил ученое звание и вошел в число ученых Бухары, удостоившись приема и подарков правителя страны — эмира Музаффара (1834—1885) . С 1883 по 1886 годы Нургали хазрат работал преподавателем в одном из медресе Бухары, параллельно совершенствуя свои знания. После повторной успешной сдачи экзаменов он стал руководить медресе «Гатар». В 1886 году женился на Халима-ай (Халиябанат) Абдрахмановой, уроженке Бухары.

За время обучения Нургали хазрат получил множество иджаз (разрешений, посвящений) на преподавание классических богословских и отдельных религиозных наук. Так, в 1876 году в Казани он получил иджазу от мударриса Салахетдина и Таджетдина ибн Башира; в 1880 году в Бухаре от муфтия Габдулхакима, ахуна Кукельташа Ихтияра ходжы, шейха Нуретдина аль-Хаваризми, от муфтия-муллы Сираджутдина, шейхуль-ислама Тура Бухария и других. Позже от ученого хадисоведа Саедгали аль-Витри аль-Мадани (Медины) .

В 1893—1896 годах Нургали Хасанов оставил на время работу и посвятил себя подробному изучению суфизма и духовному самосовершенствованию. Он снова отправился на учебу в Среднюю Азию. В Бухаре его наставником становится ишан Миян Малик Бухари, в Астрахани — Наджмутдин аль-Астерхани и в Троицке — Зайнулла ишан Расулев (1833—1917). После получения специальных знаний и духовного самосовершенствования он достигает высокого духовного состояния, получает от них посвящение (иджазу) в ишаны и разрешение на воспитание людей по нескольким суфийским направлениям накшбандийского тариката. Помимо этого, во время длительной поездки в хадж Нургали Хасанов встречался со многими духовными наставниками Османской империи, от некоторых из которых также получил иджазы. Так, в Стамбуле шейх Абуль Худа ар-Рифаги (умер в 1909 г.) дает ему иджазу на воспитание муридов (учеников) по тарикату рифаги (одно из духовных путей (школ) воспитания в суфизме). Таким образом, Нургали Хасанов становится ученым по шариатским наукам и суфийским духовным наставником.

Работа в городе Буинске

Причиной возвращения на родину Нургали Хасанова в 1886 году стала смерть известного религиозного деятеля, богослова, руководителя Буинского медресе и имама мечети города Буинск Габдуннасыра Мухаммадаминова (1816—1886). После его похорон попечители Буинского медресе и мечети начали активно искать такого же уровня ученого имама. Руководил этим важным процессом купец II гильдии, известный меценат Мухамматшариф Губайдуллович Муллин (1821—1905). По его настойчивому приглашению Нургали Хасанов в возрасте 34 лет с семьей приехал в Буинск. Его радостно встречали все татары города, преподаватели и шакирды медресе. На общем собрании жителей он единогласно был избран имамом и руководителем медресе. На что 12 декабря 1886 года получил необходимые документы. С этого времени он всю свою жизнь, более 30 лет, работал в этом городе.

Портрет Габдуннасыр хазрата и его могила в городе Буинске

Буинск представлял собой небольшой провинциальный уездный город, расположенный в 137 км от Казани и 80 км от Симбирска (Ульяновска), существовавший с давних времен. Здесь имелись государственные учреждения, мелкие промышленные предприятия (кожевенное, кирпичное, суконное и др.), торговые дома, лавки, учебные заведения, уездная больница, тюрьма, культовые сооружения. Застройки в основном были деревянные одноэтажные, от чего город многократно горел (1551, ... 1704, 1882, 1897 гг.), однако вновь отстраивался и возрождался. К 1871 году в Буинске проживали 4 127 человек, из них 1 500 человек были татары, остальные — русские и чуваши. Татарское население проживало обособленно в татарской части города со своими национальными, религиозными обычаями и традициями, в стороне от влияния русской культуры. Среди жителей были богатые купцы, торговцы, помогающие строить и содержать мечети и медресе в уезде.

Топографический план местности г. Буинска 1861 года

Нургали хазрат Хасанов целиком посвятил себя служению религии. Будучи имамом мечети он руководил общественным богослужением, обучал людей, воспитывал муридов, по приглашению прихожан на дому совершал различные религиозные обряды (имянаречение, никах, похороны и др.), решал спорные вопросы в семейных отношениях между супругами, детьми, родственниками и между прихожанами, занимался разделом наследства по нормам шариата, регистрировал акты гражданского состояния в метрических книгах, выдавал выписки, справки о времени рождения и смерти, семейном положении прихожан, проводил лечение молитвами, толковал сны, призывал к Исламу. Как представитель духовной власти проводил присягу должностных лиц, рекрутов и новобранцев, свидетелей и обвиняемых (в судах) и т. д. Прихожане обращались к нему по всем волнующим их вопросам, советовались, старались получать его благословение и молитвы .

Первая соборная мечеть г. Буинска, где работал имамом богослов Нургали Хасанов. Была построена в 1882 году, на ее месте в 1999—2002 гг. воздвигнут главное учебное здание Буинского медресе с мечетью. Фото 1990 года

Одно из старых зданий Буинского медресе, построенное в 1850-х гг. Фото 2009 года. На сегодняшний день здание в аварийном состоянии, требуется реконструкция

Основная часть его времени была посвящена организации обучения и воспитания шакирдов Буинского медресе. Нургали Хасанов сам вел уроки по тафсиру, хадису, фикху и другим предметам в старших классах. Благодаря его целенаправленной деятельности Буинское медресе сохранило былую славу и считалось одним из передовых мусульманских учебных заведений Среднего Поволжья. Там обучалось 60—70 процентов будущих религиозных деятелей Буинского уезда, а также выходцы из Казанской, Симбирской, Саратовской, Астраханской губерний. Такой наплыв учащихся объяснялся как «широкой программой обучения, так и старинной славой медресе, находящегося в центре мусульманского населения» . Так, в 1905 году в медресе обучались до 500 шакирдов . Комплекс зданий медресе состоял из двух каменных и трех деревянных просторных зданий, хозяственных построек во дворе первой соборной мечети. До 1911 года обучение в медресе велось по старометодной (кадими) форме на основе классических мусульманских книг. В 1913 году в медресе преподавали 12 учителей.



Шакирды Буинского медресе. Фото начало ХХ века

Нургали Хасанов обучил и воспитал большое количество шакирдов, из которых около 200 стали имамами, 10 ахунами, 8 мударрисами (руководителями) крупных медресе, большое количество — муэдзинами, учителями мектебе и медресе Среднего Поволжья. В числе его учеников были историк, известный общественный и религиозный деятель, депутат Государственной Думы II созыва Хади Атласи (1876—1938); известный религиозный деятель, депутат Государственной Думы II созыва Абдулла Нежметдинов (1869—1915); писатель Зариф Башири (1888—1962); поэт Мухаммад-Садык Иманкулый (Иманкулов) (1870—1932); видный религиозный деятель Камаретдин Салихов (1890—1962); писатель Гумер Тулумбай (Габдулхак Залялетдинович Шагиахметов) (1900—1939); педагог, переводчик и языковед Баки Халидов (1905—1968); журналист, известный общественный и религиозный деятель Фатих Муртазин (1875—1937); педагог, журналист и издатель Шигабутдин Ахмеров (1882—1966); тюрколог, журналист и общественный деятель Карим Сагиди (1888—1939); прозаик, драматург Ярулла Валеев (1879—1937); видный педагог Фатих Садыков (Капал Садики, Фатих Капал); известный каллиграф Гарифзян Буави (Валидов) (1879—1946); ахун города Самары и руководитель Самарского медресе при Первой соборной мечети Шигабутдин Минюшев (1855—1930); ахун Буинского уезда Абдульсамад Шагидуллин (1866—1928); партийный и административный работник Нури Алеев (1898—1961), видный религиозный деятель, издатель в г. Миассе Салахитдин Баширов (1862—193?), известный религиозный деятель, ахун г. Касимова, позже Петрограда Фаттахутдин Давлеткамов (Давлекамов) (1875—193?) и другие [10, с. 4].



Ученики Нургали Хасанова

В 1902 году Нургали хазрат был удостоен звания ахуна города Буинска, стал высшим духовным лидером в уезде и региональным представителем Оренбургского магометанского духовного собрания (далее — ОМДС). Он отстаивал интересы мусульманского населения в общественной и религиозной сферах перед местными властями, руководил деятельностью приходских имамов г. Буинска, рассматривал дела по спорным вопросам среди духовенства и мусульман, содействовал в вопросах организации религиозного обучения в приходах, писал официальные ответы, разъяснения на письма государственных органов, участвовал в качестве эксперта в судах, выступал на общественных собраниях и других мероприятиях среди населения, выполнял такие поручения ОМДС, как раздел имущества, разбор конфликтов и другие

