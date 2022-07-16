Николай Новиков: «Мы — квартиранты в новой Казани»

Колонка архитектора о философии спальных районов

Фото: Гипсометрия рельефа исторической части Казани. 3D-моделирование Александры Карягиной

Казань не ограничивается историческим центром, скорее, наоборот, значительная часть его жителей обитает в совсем других краях. Архитектор Николай Новиков в колонке для «Реального времени» рассуждает о новой Казани, о которой, похоже, мы мало что знаем, о которой мало пишут краеведы и историки.

Новая Казань. Горки

Казань историческая, с которой у нас ассоциируется представление о родном городе, занимает всего лишь 5 процентов от территории современного города. Старая Казань складывалось столетиями, и сейчас трудно представить, что всего 100 лет тому назад она ограничивалась линией кольцевой железной дороги, что и сейчас видна на насыпи у Роторной или в долине оврага за Арским кладбищем. Новая Казань, большинство из нас в которой живет, а последние два поколения казанцев в ней родились и другой Казани не знают, строится всего 50 лет и ушла от исторической границы города на десятки километров. Последние годы к старой Казани возродился интерес, о ней рассказывают краеведы, ее охраняют защитники культурного наследия, воспевают новые городские татары. А что мы знаем о новой Казани?

Мы — квартиранты в новой Казани. Меняем квартиры, приезжаем спать в «спальные районы». Для нас новая Казань скорее временное место жительства, что обычно связывается со словом «дом».



Наш мир обитания сужается до квартиры, за дверью квартиры ощущение пристанища заканчивается, исчезает личный интерес, обрывается физическая связь с местом. По дороге на работу или в магазин мне неинтересно, что мелькает за окном автобуса или автомобиля, все однотипное, монотонное.



Вот уже не один десяток лет живу в «десятке» — микрорайоне №10, одном из первых периферийных жилых районов «Горки», но не чувствую, что живу на горах, в Горках.

Как за деревьями не видно леса, так и за домами не разглядеть Землю. Поэтому, я бы начал рассказ о новой Казани с ее географии, физической географии. Помните в школе на уроках географии мы любили раскрашивать контурные карты поверхности Земли цветными карандашиками?

География периферии



Думаю, каждому жителю микрорайонов Горок или Азино было бы полезно составить карту высот места его обитания, и тогда бы ему открылась фантастическая красота миллионов лет великой работы природы.

А пока у меня перед глазами цифровая модель высот рельефа Казани, выполненная в 2016 году нашим соотечественником Юрием Копытовым. Завораживающий вид, чем-то напоминающий космические ландшафты далеких планет. Но это — Земля, земля, на которой выстроилась Казань, старая и новая.

Такой Казань вы еще не видели! Цифровая модель высот города. Юрий Копытов, 2016 год

Горы

Известно [1], что Казань, как по ступеням, террасами поднимается от поймы реки Волги на восток к высокогорью. В левой части изображения почти черным видны две нижних террасы: первая пойменная и вторая надпойменная. Идеальной геометрически правильной дугой от них отделяется третья верхняя терраса. Дуга эта тянется от Кремлевского холма (легко читается в середине по левому краю карты) по склонам Первой, Второй и Третьей гор, Аметьевской горы до Горок и далее высоким увалом до Волги. Разница высот между первой (50—52 м) и второй (52—58 м) террасами слабо различима, но вот третья терраса (макс. отметки 70—100 м) выражена очень ярко. Даже сейчас с крутого берега Верхнего Услона видно, как возвышается плато на 60 метров над акваторией Волги, выше грузового речного порта, выше кранов и элеватора.

Еще выше третьей верхней террасы поднимается четвертая терраса — так называемый Татарский ярус Пермской системы. Между ними как фантастический спрут снизу вверх, с юго-востока на северо-запад протянулся бассейн реки Ноксы — притока реки Казанки. Если спросите, чем отличается периферия Казани от других районов новостроек в других городах, то, безусловно, своим ландшафтом. И в первую очередь своим рельефом: четыре террасы, четыре волжских ступени, формируют основу идентичности, своеобразия восточной периферии Казани.

Казанка, вид на будущее место расположения Третьей транспортной дамбы. 1930-е годы. Фото: pastvu.com

Реки

Акватории внешние и внутренние, реки и озера — еще одно богатство городского ландшафта Казани. На нижних террасах на стрелке слияния рек Казанки и Волги зародилось историческое ядро города — кремль и посад. За ними вдоль бассейна реки Казанки и цепи озер Кабан протянулось кольцо микрорайонов новой Казани: Горки, Горки-II, Азино-I, Азино-II. Территория периферии росла с юга — от деревни Горки на север к Азино и далее к Царицино. Естественной границей периферии была река Нокса. Ее русло длинной 42 км своей большей половиной пролегает по периферии востока Казани. До недавнего времени здесь и заканчивалась микрорайонная многоэтажная застройка, но сегодня «человейники» форсировали реку и стали опоясывать город очередным кольцом северо-восточнее Ноксы.

На цифровой модели хорошо различимы темные щупальца, разветвления от реки Ноксы, это бассейны ее притоков. Река Куюковка пролегает с юга от реки и с востока от леса на Дубравной (в правом нижнем углу картинки). Бассейн реки Крутовки, переходящей в озеро Богородское, лежит с севера от Ноксы параллельно трассе М-7 (справа на картинке). В верхней части бассейна Ноксы широким рукавом подходит бассейн реки Вертелевки, с северо-востока пересекая Мамадышский тракт. Несмотря на большую площадь бассейнов (сотни квадратных километров) Нокса и ее притоки относятся к так называемым «сухим рекам». Они бывают полноводными в период таяния снегов и во время сильных ливней. В многоснежные годы паводок затопляет всю пойму на 3—5 дней и представляет опасность для окружающей индивидуальной застройки. Но летом «сухие реки» мелеют, и только в низовьях выше Царицина можно видеть течение воды. В верхнем поле картины виден бассейн еще одного притока Казанки — реки Киндирки — тоже обычно сухой с редкими участками стоячей воды.

Бассейн цепи озер Кабан на нижних террасах и берега «сухих рек» на верхних — вторая существенная компонента идентичности городского ландшафта восточной периферии Казани.

Вид в сторону Царицына. 1970—1980-е. Из архива Сергея Саначина/pastvu.com

Леса

Не только рельеф, но и леса трудно увидеть городскому жителю, передвигающемуся по жилым новостройкам в общественном транспорте. Какие-то из них остаются за пластинами многоэтажек, какие-то за заборами коммунальных зон. Современному жителю периферии трудно представить, что еще недавно на верхних террасах вдоль оврагов и балок ожерельем тянулись живописные леса. Об их былой красоте и мощи можно судить по Черному бору, раскинувшемуся над Подувальем с юга от пос. Девликеево до Волги.



Я насчитал, по крайней мере, девять лесов, дошедших до наших дней: Фермский лес, лес на Дубравной, Ометьевский лес, Горкинский лес, Ноксинский лес, Азинский лес, Констатиновский лес, Царицинский лес, Троицкий лес — по порядку вдоль Большого кольца с юга на север. Леса сохранились на склонах овражно-балочной системы рельефа верхних террас. Лучше всего их рассматривать на космических снимках.

Самый большой из них — лес на Дубравной — около 4 км в длину и 2 км в поперечнике. Здесь я люблю гулять, обдумывать свои заметки, вести диалоги со своими представляемыми собеседниками. Во время движения работает не только тело, трудится и душа, многие, казалось бы, непреодолимые вопросы вдруг находят ясные решения.

А еще здесь интересно наблюдать перемены в людях: во время прогулок по лесу незнакомые люди при встрече стали улыбаться друг другу и здороваться. Похоже, складывается какая-то новая местная культура поведения, что-то среднее между американской и деревенской. Пока это еще — не норма, но уже и не исключительный случай.

Наверное, самый посещаемый лес — Горкинско-Ометьевский, его не нужно рекламировать. Здесь всегда и будни, и в праздники много людей, особенно детей всех возрастов. Несколько лет, как лес по настоянию общественности сохранил свои границы и был благоустроен по республиканской программе. Иметь в пешей доступности возможность прогулки по лесу необыкновенное преимущество тех, кто выбрал местом своего жительства восточную периферию Казани. Зеленый пояс лесов — третий и, безусловно, ценнейший элемент идентичности городского ландшафта этого места.



Фото: Максим Платонов

Как мы видим Казань?

Мы привыкли видеть окружение места, где живем, из окна автобуса по дороге на работу или за покупками. Образ города, который складывается в нашей зрительной памяти из калейдоскопа картинок, сменяющихся в окне транспорта, отличается поверхностным кругозором — видим не дальше створа движения по автомагистрали, и короткой памятью — запоминаем уже привычные, примелькавшиеся виды, и нам кажется, что они были всегда.

Географические карты — забытый, но эффектный инструмент, позволяющий увидеть город необычным, как говорят «незамыленным» взглядом, подобно тому, как мы видим тело человека на рентгеновском снимке. Надеюсь, что эта заметка поможет вам по-новому взглянуть на ваше повседневное окружение.



Наш рассказ мы начинали с исторического ядра города. Как выяснилось [2] идентичность исторического центра Казани покоится на «трех китах»: три акватории, три террасы и три садовых кольца. Исторический городской ландшафт — основа художественного образа старой Казани. И заканчиваем его той же формулой, но уже для новой Казани: реки и озера, ступенчатый рельеф и ожерелье лесов формируют особый характер Горок — восточной периферии города.

ИСТОЧНИКИ

1. Сементовский В.Н., Воробьев Н.И. Физико-географические экскурсии в окрестностях Казани. Татгосиздат, Казань, 1940.

2. Какой мы видим Казань? «Три кита» образа города. Журнал «Казань», сентябрь, 2020.



Николай Новиков