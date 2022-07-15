Мевлют Чавушоглу: «Если бы попытка переворота удалась, сегодня была бы совсем другая Турция»

Колонка главы МИД Турции — о событиях в его стране 15—16 июля 2016 года

«Терроризм не имеет ни национальности, ни этнической принадлежности, ни религии. FETÖ угрожает всему человечеству», — отмечает министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в авторской колонке, посвященной попытке госпереворота в его стране 15—16 июля 2016 года. В те дни турецкие власти практически сразу обвинили в произошедшем сторонников мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена (т. н. ФЕТО, FETO), хотя он сам осудил путчистов и опроверг свою причастность к попытке госпереворота. В годовщину тех трагических событий главный турецкий дипломат рассказывает, что стало бы с его отечеством, если бы путч реализовался. Также Чавушоглу отмечает, какие меры были предприняты в Турции для предотвращения подобных инцидентов в будущем.



«Моя страна попала бы в руки экстремистского правительства»

Вечером 15 июля 2016 года «Террористическая организация фетхуллахистов» (FETÖ) предприняла кровавую попытку государственного переворота против народа и правительства моей страны. Их целью было установление радикального фундаменталистского режима, лояльного только своему главарю, Фетуллаху Гюлену

Когда связанные с FETÖ армейские подразделения покинули свои казармы, чтобы занять такие важные позиции, как Босфорский мост в Стамбуле, а истребители и боевые вертолеты бомбили стратегические объекты, включая здание Парламента, Президентский дворец, здания Генерального штаба и Генерального директората безопасности, тысячи мирных жителей вышли на улицы, чтобы остановить эту беспрецедентную подлую попытку переворота. Заговорщики убили 251 невинного мирного жителя и ранили тысячи. В ту ночь турецкий народ ценой своей жизни защитил демократию. Такого героического ответа заговорщики не могли предвидеть.

Тысячи мирных жителей вышли на улицы, чтобы остановить эту беспрецедентную подлую попытку переворота. Фото: euronews.com

Чтобы понять, что произошло, нужно понять истинное лицо FETÖ. FETÖ была создана в конце 1960-х годов в качестве так называемого религиозного движения. Под предлогом поощрения образования и межрелигиозного диалога ей удалось скрыть свои злонамеренные планы.

Тонко спланированное и обширное тайное проникновение членов FETÖ в армию, правоохранительные органы, судебную систему и многочисленные ведомства, включая мое министерство, на протяжении десятилетий осуществлялось ради всеобъемлющего плана, заключительный этап которого был реализован 15 июля 2016 года.

Если бы попытка переворота удалась, сегодня была бы совсем другая Турция. Демократии не осталось бы, а действие основных прав и свобод было бы приостановлено на неопределенный срок. Моя страна попала бы в руки экстремистского правительства.



Если бы попытка переворота удалась, моя страна попала бы в руки экстремистского правительства

FETÖ не только контролировала значительную часть учебных заведений, но и владела большим числом финансовых учреждений. Их банковские счета пополнялись ведущими членами FETÖ в промышленности и торговле, а также должностными лицами и представителями общественности. Многие ни в чем не повинные граждане вследствие манипулирования их религиозными чувствами также согласились внести вклад в финансирование FETÖ. Огромные доходы, получаемые от их школ по всему миру, переводились на эти счета в то время, пока они, притаившись, ожидали своего окончательного броска.



«Ожидаем, что международное сообщество проявит солидарность с Турцией»

После кровавой попытки государственного переворота 15 июля 2016 года произошла решительная чистка государственного сектора, включая ведомства и армию, а также частного сектора от всех аффилированных с FETÖ лиц и компаний. Некоторые из лидеров заговора, планировавшие попытку государственного переворота, были задержаны. Другие бежали от правосудия и нашли убежище в других странах. Главарь террористической организации FETÖ Фетхуллах Гюлен по-прежнему проживает в Соединенных Штатах Америки. Наше Правительство уже много лет требует выдачи Гюлена Турции от США, а также членов FETÖ от европейских стран. К сожалению, эти просьбы до сих пор не выполнены.

Главарь террористической организации FETÖ Фетхуллах Гюлен по-прежнему проживает в Соединенных Штатах Америки. Фото: yerelgundem.com

С другой стороны, в других частях мира все большее число правительств осознают ту опасность, которую эта террористическая организация также представляет для них, и предпринимают необходимые шаги. FETÖ также занимается такой незаконной деятельностью, как мошенничество с визами, отмывание денег и контрабанда оружия. В связи с этим во многих странах члены FETÖ «вычищаются» из государственного и частного секторов. После 2016 года многие школы, связанные с этой террористической организацией за рубежом, были переданы Турецкому фонду «Маариф». Сегодня школы «Маариф» осуществляют свою деятельность во многих странах и дают отличное образование во всем мире.

Характер и масштабы борьбы Турции против FETÖ ничем не отличаются от борьбы, которую ведут другие страны против организаций, терроризировавших как официальных, так и гражданских лиц, ставивших под угрозу демократические ценности, основные права и свободы. Турция делает то, что делали эти страны в их борьбе с терроризмом в прошлом. Все процедуры соответствуют закону.

Фото tccb.gov.tr

Терроризм не имеет национальности, этнической принадлежности или религии. Эта опасность угрожает всему человечеству. Поэтому ответ на эту угрозу должен быть единым и решительным. Ни одно государство не может позволить себе проводить различие между террористами, и ни одна террористическая организация не может быть классифицирована как «полезная» в зависимости от предпочтений. FETÖ несет ответственность за гибель сотен людей, а также за другие тяжкие преступления против турецкого народа. Спустя шесть лет с попытки государственного переворота 15 июля 2016 года Турция продолжает решительную борьбу против FETÖ, так же как и против других террористических организаций, таких как РПК (PKK), ПДС (PYD), ОНС (YPG), РНОП-Ф (DHKP-C) и ДАИШ.

Мы ожидаем, что международное сообщество проявит солидарность с Турцией в борьбе с терроризмом.



Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турецкой Республики