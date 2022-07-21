Галина Ахмерова: «Конкуренция за персонал на стартовые позиции будет расти»

Эксперт по профориентации — о консервативном рынке работодателей и демографической яме 90-х

Фото: Максим Платонов

Российская экономика пожинает плоды демографической ямы 90-х годов и испытывает дефицит в молодых работниках, поэтому подход к подбору персонала меняется. По прогнозам, в ближайшие годы страна может потерять до 8 млн работников до 40 лет. О проблеме кадрового голода и конкуренции за персонал в авторской колонке для «Реального времени» пишет создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова.

Что происходит на рынке труда?



Уровень безработицы в России на апрель 2022 года снизился до нового исторического минимума в 4%, следует из доклада Росстата. Предыдущий рекордный показатель составлял 4,1%, на таком уровне он фиксировался в феврале и марте текущего года.

В Росстате подчеркнули, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 74,9 млн россиян. Из них 71,9 млн граждан классифицируются как занятые экономической деятельностью, а 2,9 млн человек — безработные, которые соответствуют критериям Международной организации труда (МОТ).

В нашем блоге на «Яндекс.Дзен» мы уже публиковали статью с исследованиями о кадровых сложностях. Сделали вывод, что сегодняшние реалии таковы: с 2011 по 2021-го людей в возрасте от 20 до 24 лет стало меньше почти в 2 раза — с 12 до 7 млн, дефицит будет только усиливаться и за персонал на стартовые позиции конкуренция будет расти. Возраст, с которого будут принимать на работу, весьма вероятно, станет меньше.

Дефицит будет только усиливаться и за персонал на стартовые позиции конкуренция будет расти. Фото: Максим Платонов

Конкуренция сконцентрирована на 15 млн потенциальных работников из 75 млн возможных



Однако сейчас мы сталкиваемся с парадоксом, что работодатели все равно неохотно рассматривают соискателей до 25 лет (школьники, студенты и выпускники ссузов и вузов) и после 45 лет, хотя до пенсии остается еще 10-20 лет. Исходя из вышеперечисленного, мы видим, что конкуренция сконцентрирована на 15 млн потенциальных работников из 75 млн возможных.

Кем восполнить нехватку кадров:

Мигранты из стран СНГ. Они могут закрыть некоторые вакансии, но это будет кратковременное решение ситуации. Образовательные курсы. Большое количество желающих прошли трехмесячные обучения на программистов, маркетологов и так далее, однако сейчас не знают, куда и как устроиться без опыта. Корпоративное обучение и наставничество. Этот процесс сильно зависит от тех, кто уже работает в компании, а что делать маленьким предприятиям?

Конкуренция сконцентрирована на 15 млн потенциальных работников из 75 млн возможных. Фото: Максим Платонов

Нужны площадки реального диалога

Среди вариантов, которые уже есть на рынке, не хватает продуктов, привязанных к рынку труда и конкретным потребностям работодателя. Это долгий путь, к которому консервативный рынок труда не готов, необходимо готовить кадры с самого детства и продолжать практическое обучение во взрослом возрасте. Нужны площадки реального диалога между работодателем, государством и соискателем для улучшения нормативной базы, способствующей трудоустройству молодежи и поколению 45+ (помощь в адаптации, это уже не про цифровую грамотность, а soft skills).

Мы прилагаем много усилий, чтобы приложение Round стало для молодого поколения этой самой площадкой для диалога и поиска своего пути от хобби к профессии.

Галина Ахмерова