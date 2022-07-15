Как и чем закончилась первая антиимпериалистическая Олимпиада

Даже японцы стартовали за год до Токио-1964

В конце прошлой недели в Индонезии состоялась встреча глав МИД «Большой двадцатки». А мы расскажем о том, как 59 лет назад эта страна в Юго-Восточной Азии выступила против МОК и была поддержана коллегами из Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. О том, как проходила первая в истории «антиимпериалистическая Олимпиада» в ретроматериале журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

Предыстория

Середина двадцатого века — это серьезное антиколониальное движение, охватившее весь мир. Индонезия в войне завоевала свою независимость от Голландии и Англии в 1945 году, и к началу 60-х годов окрепла. Ее президент на то время Сукарно, такой же воинственный как Мао Цзэдун в Китае или Фидель Кастро на Кубе, с оружием в руках доказывал право своей страны на независимость во всех аспектах. И вот в 1963 году он столкнулся с таким нажимом на свою страну, который посчитал недопустимым. Дело в том, что годом ранее Индонезия провела четвертые Азиатские игры, на участие в которых не допустила Израиль и Тайвань. Против Израиля были арабские страны (в своих ретроматериалах о чемпионатах мира по волейболу мы напоминали с какими трудностями сталкивались организаторы ЧМ, когда там стартовал Израиль). Категорически был против Тайваня Китай, бойкотировавший олимпийское движение с 1956 года, из-за дебюта Тайваня в Олимпиадах. В ответ исполком МОК в начале 1963 года принял решение о приостановлении членства Индонезии в Международном олимпийском комитете, после чего Сукарно предложил провести альтернативные соревнования для стран «антиимпериалистической» ориентации, причем получил поддержку Китая, которому нечего было терять. Он и так в Олимпиадах не участвовал. МОК пригрозил тем, что участники Игр новых развивающихся стран будут отстранены от летней Олимпиады в Токио-1964. Но это не остановило представителей 48 стран. В конечном итоге только Индонезия, КНДР и, само собой, Китай бойкотировали Токио-1964.

Почему МОК был неправ

Рассмотрим действия всех сторон конфликта. Судя по всему, МОК был неправ в своем желании повлиять на Индонезию как хозяйку Азиатских игр. Отказ от въездных виз был не первым в истории, лишь годом ранее США поступили точно также в отношении сборной ГДР, которая не смогла участвовать в хоккейном чемпионате мира в Колорадо-Спрингс. В знак солидарности с восточными немцами на тот чемпионат мира не поехали сборные СССР, Чехословакии и Румынии. Никаким репрессиям на Олимпиаде-1964 американцы не были подвергнуты. Надо уточнить, что МОК в то время руководил американец Эйвери Брендедж (1952-1972 годы). Но искать какую-то лоббистскую подоплеку в решении Брендеджа, пожалуй, не стоит. С 1969 года он вступил в конфронтацию с федерацией хоккея Канады, которая настаивала на участие в чемпионатах мира профессионалов из НХЛ, что привело в свою очередь к 8-летнему бойкоту Канадой практически всех международных стартов.

Нет, Брендедж скорее всего, был просто одним из представителей «олдскульной» дипломатии, считавшей, что бывшие колонии не имеют никакого права на самостоятельные решения. Вот США может не пускать немцев на ЧМ, а Индонезия такого права лишена, несмотря на то, что Азиатские игры проходили под протекторатом Федерации Азиатских игр и только с 1982 года их проведение регулируется Олимпийским советом Азии. Для понимания, в скором времени, с 27 июля, во Владивостоке стартуют VII Международные спортивные игры «Дети Азии», главным судьей которых будет уроженка Набережных Челнов Татьяна Горбунова. Эти соревнования проводятся с 1996 года, но только в 2004 году они подпали под патронат МОК.

Пропаганда, используемая для продвижения новых международных спортивных мероприятий Индонезии и для критики МОК. Фото: theolympians.co

«Движение сопротивления» МОК

Порыв Индонезии был поддержан представителями Варшавского блока: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия. Само собой приехали Ливан и Палестина, поскольку среди участников соревнований в Индонезии не было Израиля, из-за которого и разгорелся сыр-бор. Зато удивительным выглядит присутствие сборных Великобритании и Голландии, а также выступление и Алжира, и Франции плюс Японии. Касаемо Великобритании и Голландии, бывших индонезийских колонизаторов, все было просто. Эти страны, а также их соседи по Европе Бельгия и Италия были представлены членами рабочих спортивных организаций. На них ориентировались в Советском Союзе, устраивая первую Спартакиаду СССР 1928 года. Рабочие Олимпиады устраивались с 1921 по 1937 годы, будучи некой альтернативой обычным Олимпиадам. Любопытно, что на рабочих Олимпиадах не было таких видов спорта, как академическая гребля, парусный спорт, стрельба, в том числе потому, что у рабочих не было средств на приобретение спортивного инвентаря.



Алжир только в 1962 году отделился от Франции, но на «антиимпериалистическую» Олимпиаду приехали делегации обеих стран. И, самое удивительное, это, конечно, Япония, которая участвовала в Олимпиаде, противопоставленной Токио-1964.

Хотя, надо полагать, что особенно в спорте контакты Японии и СССР в те годы были близки, как никогда. Свой волейбол японцы развивали именно по нашим лекалам, будучи в неразрывном сотрудничестве как с регионом Дальнего Востока, так и федерацией волейбола СССР. Существовало общество «Япония — СССР», которое оперативно организовало приезд в страну первого космонавта Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года он совершил полет в космос, а спустя год прилетел в Японию с дружественным визитом, встреченный десятками тысяч человек, скандировавших «Банзай, Гагарин!». К приезду первого космонавта была написана и переведена на русский язык песня «Хорошо, хорошо, Гагарин!», ставшая своеобразным гимном визита советского космонавта. Это происходило на фоне расширения товарооборота между СССР и Японией: его прирост в 1961 году составил 48%, в 1962 году — 24%. При этом в отношениях с США наступил период, получивший название «текстильная война». На фоне визита Гагарина, приезд в Японию министра юстиции США Роберта Кеннеди, брата действующего президента Джона Кеннеди, просто провалился.

Помимо этого, японцы могли использовать старт на «антиимпериалистической

Олимпиаде» как простартовку. К примеру, Такако Иногути заняла 3-е

место в спринте в Индонезии, и ничто не помешало ей выступить на

домашней Олимпиаде.

Эмблема Игр. Фото: wikipedia.org

Уровень «антиимпериалистической» Олимпиады

Будучи еще не в состоянии конкурировать с Олимпиадой, старты в Индонезии тем не менее опередили Азиатские игры 1962 года: 2 400 спортсменов из 48 стран, соревновавшихся в 20 видах спорта против 1 460 спортсменов из 12 стран, соревновавшихся в 13 видах спорта на Азиатских играх. Было установлено шесть мировых рекордов, и это при том, что европейские страны выступали без своих лидеров. Опасаясь возможной дисквалификации, руководство советского спорта делегировало не самый сильный состав, за исключением, теннисистов Анны Дмитриевой, Александра Метревели, Тоомаса Лейуса, но теннис на то время не входил в программу Олимпиад. Дмитриева в интервью автору этого материала крайне невысоко оценивала подобные соревнования, вспоминая, что «Мы могли сыграть на Уимблдоне, а потом на год исчезали с теннисной орбиты, разъезжая по Уганде, Индонезии, Алжиру, Египту, Ирану. По сути, только турнир в Алжире я могу отметить, как соревнования достойного уровня, которые мне удалось выиграть. На остальных уровень конкуренции был крайне слабым, помню на одном из турниров против меня на уровне полуфинала вышла играть спортсменка в сари. Можете представить — как она передвигалась по корту».

По словам спортсменки их использовали, как послов «советского образа жизни». Но такая оценка неудивительна из уст человека, не принимавшего этот самый «советский образ жизни». Однако в СССР, как раз таки понимали для чего нужны подобные старты. По окончании соревнований был снят документальный фильм «Победы дружбы в Джакарте». В 45-минутной картине, помимо спортивных соревнований, уместились кадры о том, как «Советские спортсмены на каучуковой плантации на Суматре беседуют с рабочими, знакомятся с процессом сбора каучука», проходит «Фотовыставка, рассказывающая о борьбе японского народа за права, за запрещение размещения американских авиабаз на японской земле», демонстрируются «Фото Советского Союза, рассказывающие о жизни и учебе в СССР студентов из Азии, Африки, Латинской Америки», «Советские волейболистки проводят совместную тренировку с волейболистами Вьетнама». Этот старт был для нас не про спорт, а про пропаганду.

Тем не менее помимо теннисистов, солидным выглядит участие гимнаста Альберта Азаряна, абсолютного чемпиона этих стартов, поскольку ему, двукратному участнику Олимпиад 1956 и 1960 годов, уже не светило еще одно участие. По сути, старт в Индонезии предварял его уход на спортивную пенсию. Его коллега по стартам в Индонезии Николай Милигуло, возможно, имел шансы, но он неудачно выступил на чемпионате СССР, так что оставил себе шансов меньше, чем ветеран Азарян.



С другой стороны, соревнования в Индонезии привели к показательной дисквалификации всех финских спортсменов. Пожизненно. «Пожизненно» с точки зрения МОК означало на один год, чтобы не успели стартовать на Олимпиаде в Японии, после чего дисквал сняли, и финский бегун Кейо Седер, к примеру, стартовал на Кубке Европы 1965 года. Тем самым МОК дал понять, что не намерен шутить. В 1966 году в Камбодже состоялись Игры новых развивающихся сил только для азиатских стран, 16 участников плюс африканская Гвинея, с перспективой провести следующие старты в 1967 году в Египте или ОАР, Объединенная Арабская Республика, как тогда называлась эта страна. Но этим планам не дано было осуществиться в связи с целым рядом обстоятельств.

Президент Сукарно на церемонии закрытия. Фото: wikipedia.org

Провести вторые Игры не позволил ряд обстоятельств

Сукарно ушел с поста президента Индонезии, которая, хотя и с участием всего шестерых спортсменов, но стартовала на Олимпиаде в Мехико-1968. Китай, начав проводить Культурную революцию, постепенно снизил интерес к развитию спорта. К примеру, и без того невеликие международные спортивные контакты, были прерваны в 1970 году, когда мужская сборная Китая проигнорировала чемпионат мира в Болгарии. Годом ранее произошел вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманском, тогда еще входившем в состав Союза. Ирония судьбы. Сын Мао Цзэдуна Сергей Маов (он же Мао Аньин) воевал в рядах советских войск, предпоследней войной его отца был вооруженный конфликт с СССР. Где рана настолько кровоточила, что в Союзе спустя 3 года переименовали все населенные пункты, носившие ранее китайские названия. Не повезло и городу Тетюхе (в хоккей за «Горняк» играл новосибирец Виктор Дорощенко, а тренировал его горьковчанин Лев Халаичев), который был переименован в 1972 году. В тот же год туда приехал работать олимпийский чемпион Борис Разинский. Только его команда «Гранит» представляла уже Дальнегорск. Справедливости ради, не стало Тетюхе, но вскоре появился Сергей Тетюхин, знаменитый волейболист с доселе загадочным происхождением его фамилии.

Вьетнам погрузился в хаос войны с Соединенными Штатами Америки. Камбоджа — в собственный хаос. В 1970 году там произошло восстание, после чего была провозглашена Кхмерская республика, затем Кампучия, и все эти переименования происходили на фоне гражданской войны.

Страны социализма Европе потрясли события 1968 года, главным из которых была Пражская весна, а на втором фоне осталась отставка президента Франции Шарля де Голля. При этом страны социализма, составлявшие костяк участников Игр новых развивающихся стран, перестали быть монолитом, разбиваясь на какие-то блоки. Знаменитый баскетболист Сергей Белов вспоминал, что после 1973 года прекратились неофициальные контакты СССР с Югославией, зато та установила их с Китаем, помогая развивать баскетбол в Поднебесной.

В свою очередь в 70-е годы Советский Союз начал плотно сотрудничать в хоккее с Канадой, в волейболе с США. Ездить туда на турниры, матчи и сборы, конечно же, было куда прибыльнее, чем в страны «третьего мира». Но тем самым мы теряли потенциальных союзников. Между тем потенциал их был огромен. Опираясь на страны Азии и Африки, новым президентом ФИФА стал бразилец Жоао Авеланж, сменивший на этом посту англичанина Стенли Роуза, который в грош не ставил страны «третьего мира». В европейскую федерацию баскетбола включали команды из африканского Египта и азиатской Сирии аж до розыгрыша 1981 года. США сумели завлечь на зимнюю Олимпиаду-1980 и летние Игры 1984 года сборную Китая, а в 1984 году еще и Румынию с Югославией, коммерциализировав ту Олимпиаду и окончательно переформатировав руководство МОК под себя.

Начав со встречи глав МИД «Большой двадцатки» в Индонезии, ею же и хочется закончить. Времена меняются. Та же Индонезия сейчас входит в число этих стран, увеличив численность населения страны за последние 60 лет с 97 миллионов до 275. Некогда колонизировавшая эту страну Голландия также зафиксировала прирост: с 12 миллионов до 17, при этом в основном за счет эмигрантов. Причем на «Большую двадцатку» в страну, бывшую ранее их сателлитом, Нидерланды пригласили только в качестве наблюдателей, а не самостоятельного члена. Используя свое влияние на Индонезию и Китай, Аргентину и Бразилию, Мексику и Саудовскую Аравию (все участники того самого, первого старта «Антиимпериалистической Олимпиады»), Россия активно противостояла «коллективному западу». Но стоит напомнить, что 59 лет назад, когда зрители документального фильма «Игры дружбы в Джакарте» смотрели, как «Губернатор острова Суматра благодарит советских спортсменов», тоже казалось, что у этих стартов безоблачное будущее, и «Антиимпериалистическая Олимпиада» — это всерьез и надолго.



Джаудат Абдуллин