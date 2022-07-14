День в истории: Николай Второй дал выходной, а Рустем Яхин написал гимн

Чем примечательна дата 14 июля?

Сегодня, 14 июля, на Мадагаскаре проводят церемонию омовения реликвий королей региона Буйна. 14 июля в Казани основали комсомол, утвердили гимн республики. В Цюрихе впервые собрались дадаисты, на речке Шелони московские войска выиграли сражение у новгородцев. Родились лидер группы Space Дидье Маруани, поэт Гавриил Державин, художник Густав Климт. Умерли руководитель аппарата президента РТ Халяф Низамов, балетмейстер Мариус Петипа, писатель Константин Паустовский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В Сокурах родился Державин

14 июля (по новому стилю) 1743 года в селе Сокуры родился Гавриил Державин. Стихи начал писать только в 1773-м, а до этого служил в Преображенском полку, участвовал в подавлении пугачевского восстания. Став поэтом, вскоре вышел в отставку. Один из ключевых творцов русского классицизма в литературе.

14 июля 1919 года в Казани открылась 1-я губернская конференция Коммунистического Союза молодежи. Таким образом, в будущей республике появилась своя организация ВЛКСМ. Вскоре комсомольские организации появились во всех уездах губернии.

Фото lvkgmu.ru

14 июля 1993 года парламент республики утвердил Государственным гимном РТ сочинение Рустема Яхина. Это была музыка к песне «Туган ягым» («Родной край»). Стихи Рамазана Байтимерова также послужили основой для слов гимна.

14 июля 2013 года скончался Халяф Низамов, в 1991—1998 годах — руководитель аппарата президента Татарстана. Низамов родился в деревне Старое Кадырметьево Актанышского района, работал учителем, заместителем директора по учебной работе, позже перешел на партийную работу, дойдя до должности первого секретаря Актанышского райкома КПСС, позже он был переведен в Совет Министров Татарской АССР.

14 июля 2021 года «Реальное время» написало, как зампрокурора Татарстана Юлия Наумова и заместитель управляющего республиканским Нацбанком Нурания Хайруллина рассказывали о том, как их структуры ведут борьбу с финансовыми пирамидами. Происходило это на фоне громких скандалов с крахом печально известной пирамиды «Антарес» и проблем с выводом средств у подобного проекта Finiko. Прикрыть деятельность таких фирм еще на взлете не получится в принципе — отличить нормальную брокерскую компанию от мошенников можно, лишь когда речь идет о системе, работающей в течение многих месяцев.

Фото Finikoru.com

Московские против новгородских



14 июля 1471 года состоялась Шелонская битва, когда на левом берегу реки Шелони сошлись московские войска во главе с воеводой Даниилом Холмским и новгородское ополчение под управлением Дмитрия Борецкого. Считается, что поражение последних предопределило конец Новгородской республики. С москвичами на поле стояли, в частности, правитель Касимовского ханства Данияр с дружиной — татарская конница стала основной ударной силой Ивана III.



14 июля 1897 года Николай II объявил воскресенье официальным выходным днем, запретив фабрикам и другим предприятиям работать по воскресеньям и в православные праздники. Уже тогда хозяин мог договориться, чтобы, отработав в воскресенье, рабочие отдыхали в другой день.

Фото wikipedia.org

Весь мир — дада

14 июля 1916 года в цюрихском кафе под названием «Кабаре Вольтера» прошел первый вечер дадаистов. Открывавший его поэт и журналист Хуго Балль прочитал манифест: «Дада — новое направление в искусстве. Об этом говорит уже то, что до сих пор никто ничего о нем не знал, а завтра о нем заговорит весь Цюрих. Слово «дада» взято из словаря. Все ужасно просто. По-французски оно означает «конек, любимое занятие». По-немецки: адье, прощай, будь добр, слазь c моей шеи, до свидания, до скорого! По-румынски: да, верно, вы правы, это так, конечно, действительно, так и порешим. И так далее».

14 июля 1953 года в Монако родился Дидье Маруани. В 1976 году он создал группу Space и взял псевдоним Экама. Space пользовались бешеной популярностью в СССР, а Маруани сыграл тут серию концертов летом 1983 года, соединив синти-поп с лазерным шоу — позже вышел двойной альбом Concerts en URSS. В 2010-е он судился с Филиппом Киркоровым по иску о плагиате, но суд отклонил его.