Утопит ли ЧП на Волге устроителя речных туров и баньки на воде?

Сотрудники СК задержали в Казани бизнесмена-организатора «подводного» рейса

В полицейском изоляторе проведет сегодняшнюю ночь 52-летний казанский бизнесмен Владимир Казаков. По данным источников «Реального времени», именно он стал первым задержанным по делу о затонувшем из-за перегруза речном катере — его подозревают в оказании пассажирам небезопасных услуг.

Главный «секрет» бизнесмена Казакова



В Центральном следственном управлении на транспорте СКР подчеркивают — задержанный является организатором последней прогулки маломерного речного судна «Казанец 1» (бортовой номер АА2209), которое 10 июля приняло на борт 30 человек и в течение 15 минут оказалось под водой. Нормативная нагрузка судна была превышена ровно в два раза, оно рассчитано всего на 13 пассажиров и двух членов экипажа.

Капитан «утопленника» также получил статус подозреваемого, но в деле о грубом нарушении правил безопасности при эксплуатации маломерного водного транспорта, возбужденном в день ЧП. Капитана пока не задерживали, уверяют источники «Реального времени».

Сегодня сотрудники СК обнародовали видео с задержанным бизнесменом и кадры участия организатора тура и капитана в следственных действиях на месте ЧП. Официальный представитель управления Дмитрий Захаров уже заявил — следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения.

За несколько дней до ЧП Казаков выложил на своей личной страничке несколько снимков самого себя — в капитанской фуражке у штурвала и за рулем гидроцикла

Предварительную информацию, что организатор получил порядка 100 тысяч за водную вечеринку в честь дня рождения бывшего управделами Федерации лыжного спорта РТ Артура Сабитова, источники «Реального времени» пока не подтверждают. Но отмечают — возможно, именно тот факт, что большинство гостей были хорошо знакомы, обеспечил отсутствие жертв.

За несколько дней до ЧП Казаков выложил на своей личной страничке несколько снимков самого себя — в капитанской фуражке у штурвала и за рулем гидроцикла, и опубликовал пост: «Поделюсь главным секретом: если хотите всегда быть жизнерадостным, занимайтесь любимым делом, будьте в хорошем настроении и делитесь им с окружающими. Но наступает какой-то момент, когда в общем уже неважно, кто и что о тебе думает, когда твоя деятельность становится просто твоим существованием».

В июне он же продвигал речной тур с банькой и шашлыком: «Можете париться и прыгать прямиком в Волгу! Прокатиться на банане, плюшках и гидроциклах».

Компанию организатор этого отдыха не регистрировал — предлагал услуги частным порядком, но от желающих не было отбоя. Масштабы этого бизнеса предстоит оценить силовикам.

Напомним, вчера расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Катер со дна поднимут силами МЧС

Формально владельцем не пережившего рейс судна является Михаил Морозов, бывший совладелец компаний «Волгасудоремонт» и «Эко продукт Дрожжаное». Первая специализируется на ремонте судов и лодок, вторая — на производстве хлеба и других мучных изделий. Но собственника к ответу пока не привлекают.

В настоящее время следователями проводятся допросы, изучается судовая документация, назначена судоводительская судебная экспертиза с целью оценки правильности действий экипажа судна.

Первоначально предполагалась, что доставать дрейфующего под водой днищем вниз «утопленника» будет владелец. Однако сейчас это планируют сделать с участием сил МЧС. Проводить экспертизу технического состояния судна в воде невозможно. А вот комплексная судоводительская судебная экспертиза уже назначена — она должна определить, насколько правильно действовали двое членов экипажа при первых признаках крена на левый борт и постепенного погружения.

Напомним, трагедия едва не произошла в 11-ю годовщину со дня крушения дизель-электрохода «Булгария», тогда погибли 122 человека.

Спасенные пассажиры «Казанца 1» рассказывали, что поначалу вода на борту у капитана и его помощника тревоги не вызвала, они включили помпу и попытались воду откачать... Не помогло.

Совместно с МЧС силовики планируют осуществить подъем затонувшего маломерного судна, после чего будет назначена экспертиза его технического состояния. Следователи рассматривают три версии ЧП — перегруз на судне, нарушение экипажем иных правил эксплуатации и управления, техническая неисправность судна.

Заметим, «Казанец 1» построен уже в постсоветский период — в 1994 году. В аварийной ситуации он оказался второй раз за год — в сентябре 2021-го сел на мель в 200 метрах от берега — напротив Храма всех религий в Аракчино. На тот момент нормативная нагрузка превышена не была — 11 пассажиров и два члена экипажа.

Водолазы обследовали судно внутри и снаружи, закрепили на днище сигнальный огонь. В свою очередь администрация Волжского бассейна внутренних водных путей, во избежание столкновений, установила в районе происшествия знак опасности — белый бакен с черным крестом.

