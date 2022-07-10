Источник: по факту затопления теплохода в Казани возбудили уголовное дело

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

По информации источника «Реального времени», после затопления прогулочного теплохода вблизи Аракчино в Казани уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения при эксплуатации внутреннего водного транспорта». Расследование занимается Центральной межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

Вместе с этим источник издания настаивает на том, что количество находившихся на борту людей составляет по меньшей мере 37 человек, а не 34, как заявила Татарская транспортная прокуратура.

Название затонувшего судна пока выясняется. В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что все находившиеся на борту спасены экипажем проходившего мима речного судна «Добрый». Сейчас они уже доставлены в речной порт.

Вместе со Следкомом проверку организовала и Татарская транспортная прокуратура. На место происшествия выехал Татарский транспортный прокурор.

Напомним, что ровно 11 лет назад в Татарстане затонул теплоход «Булгария». В результате трагедии погибли 122 человека. Среди них были 10 беременных женщин. В прошлом году «Реальное время» собирало 10 фактов к десятилетию трагедии.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров