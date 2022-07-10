Прогулочный теплоход, который сегодня затонул в Татарстане, садился на мель осенью прошлого года

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Прогулочный теплоход с регистрационным номером АА2209, который сегодня затонул в Татарстане, садился на мель 25 сентября 2021 года, выяснило «Реальное время».

ЧП произошло на реке Волге в Казани, напротив Храма Всех Религий, в 200 метрах от берега. На борту судна находились 11 человек и два члена экипажа, никто из них не пострадал. Тогда теплоход, согласно сообщению транспортной прокуратуры, повреждений не получил.

Фото: Центральное МСУТ СКР

По данным источников «Реального времени», затонувший теплоход — 1994 года постройки. Владельцем судна является бизнесмен Морозов.

По факту происшествия в Центральном МСУТ СКР завели уголовное дело о ч.1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».

Пострадавших в результате ЧП нет. Источники «Реального времени» утверждают, что на борту теплохода вместе с членами экипажа находились по меньшей мере 37 человек. Они были спасены экипажем проходившего мимо речного судна «Добрый».