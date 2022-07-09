«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 12-я. «Как вызвать дьявола в домашних условиях»

Почему Михаил Меркушин до сих пор не снялся в полнометражном кино?

Фото: Кадр из фильма

Если бы существовала некая база татарстанского кино, она бы представляла собой странное зрелище. С одной стороны — крупные госкартины, снятые на материале с национальным колоритом, а также комедии, рассчитанные на мифического массового зрителя. С другой — авторское кино, которое порой выглядит доступнее полнометражных образцов. Один из таких примеров — короткометражка Тимура Садыкова.

В этой части мы говорим о мечтах Садыкова

Садыков родился в 1975 году, окончил КГТУ, был режиссером рекламы на «Эфире», работал на частной студии, снимал и писал сценарии. В 2004-м основал свою студию «Механика продакшн». Основная его деятельность — съемки телевизионной рекламы. При этом, к примеру, в интервью «Реальному времени» в 2017 году он собщает, что пишет три сценария, по которым надеется снять фильмы. «Благо они короткометражные и денег на их производство практически не требуется». В одном сценарии действующий герой — глухой музыкант. Во втором — гениальный режиссер. Третий — о новых «людях в черном».

В 2019-м на мастер-питчинге III Всероссийского форума «Время кино» он предлагал проект «Братья», рассказывающий правдивую историю о «казанском феномене». О нем он также говорил с 2017-го, в Сети можно найти объявления о кастинге актеров в веб-сериал, требовались молодые люди и девушки от 13 до 18 лет.

В 2015-м Садыков начал снимать «Частоту 843», о звуках города, в частности, зафиксировав размышления музыканта Мити Бурмистрова, объявив, что в планах — дирижеры Рустам Абязов, Александр Сладковский, певица и культуртреггер Ольга Скепнер, композиторы Софья Губайдуллина и Радик Салимов. Недавно в Сети появилось объявление, что он работает над картиной «про казанских музыкантов, про звучание Казани, про влияние музыки» и ищет героев.



В этой части Садыков показывает истинное лицо

«Как вызвать дьявола в домашних условиях» — не то кино, которое рассматриваешь как отдельное произведение, скорее, как многообещающий эпизод несуществующего фильма. Но не факт, что полнометражная картина смотрелось бы так же интересно.

В первую очередь, это демонстрация таланта актера казанского ТЮЗа Михаила Меркушина, с его неподражаемой мимикой и амплуа провинциального неудачника. На камеру Меркушин, выпускник Горьковского театрального училища, играет без лишних эмоций (к слову, у него еще и диплом театрального режиссера и драматурга, что отразилось в его основной карьере).

Его герой, Савелий Богатырев, с детства вызывал дьявола. И вот он пришел. Внезапно, по имени Аркадий Георгиевич, с бутылкой и претензиями. Ярослава Хорошкова вы могли видеть в сериале «Мент в законе 9». А еще он озвучивал иностранные фильм.

Садыков внимателен к деталям, он заманивает зрителя перестуком клавиш (вбивают в поисковик по слову — а вылезает всякая дичь). В коротком фильме достаточно много локаций, поскольку, видимо, способов вызвать дьявола немало — от свиста в стакан с монетой до общения с котом в помойке.

Кадр из фильма

Только вот дьяволу такая душа не нужна — от человека, живущего в неприбранной квартире, без женщины, не пишущего стихов.

Героя отправляют на перевоспитание, а под песню основателей фестиваля Kremlin LIVE, Валерия Короткова и Инны Городецкой, в исполнении Валерия Чигарева картина заканчивается. Что мы узнаем в итоге? Чтобы понравиться женщине, нужно ей купить телефон в кредит.

Помимо обозреваемой картины, Садыков снял в 2015-м короткометражку «Быстро», также его можно увидеть в картине Влады Васильевой «Момент» по рассказу Виктории Токаревой. Играет он там режиссера.