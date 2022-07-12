К радости Юрия Гагарина

Ретро-история волейбольных чемпионатов мира

Из-за решения ФИВБ Россия потеряла право на проведение чемпионата мира по волейболу среди мужских команд и на участие в нем. У нас отняли турнир, но не смогут отнять историю. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные первенства планеты.

Приключения иностранца в Советской России

К домашнему чемпионату мира 1962 года советский волейбол продолжил расширять границы развития. В 1959 году на Спартакиаде СССР 3-е место заняла сборная Азербайджана, читай, команда Баку. При этом ранее два бакинца Владлен Бусалаев и Лев Мильман перешли в команду Свердловска, как и казанец Нил Фасахов, а в числе запасных числился Борис Ельцин.

Команду Баку тренировал настоящий иностранец Ринальдо Эррико. По его судьбе есть несколько вазимоисключающих историй. Одни пишут, что Эррико — испанец из числа детей-беженцев, прибывших в СССР в годы Гражданской войны в Испании в 1938 году. Другие утверждают, что его отец итальянец Иван Эррико осел в Советском Азербайджане, сын — Ринальдо — во время войны был приговорен к спецпоселению с 1944 по 1946 годы. Вернувшись, он развивал волейбол работая в команде «Буревестник». Причем на спецпоселении Эррико был в Челябинской области, где затем развивал женский волейбол один из его лучших подопечных — Анатолий Макагонов, одна из звезд Азербайджана вместе с Октаем Агаевым, Феликсом Мамедовым на той Спартакиаде.

Лыхны и волейбол

В 1961 году в высшей лиге чемпионата СССР дебютировала команда «Спартак» из Грозного. Фронтовики Анатолий Барамыков, Юрий Погуляев были в числе тех, кто развивал волейбол в столице Чечено-Ингушской АССР. Забегая вперед: на Спартакиаде 1963 года 3-е место займет Грузия, с Важей Качаравой в числе лидеров.

Москвич Михаил Амалин, о котором стоит поговорить отдельно, стал главным тренером рижского «Радиотехника» и не чурался приглашать в команду молодых волейболистов со стороны: Иван Бугаенков из Волгоградской области, Станислав Люгайло из Сухуми. Люгайло, а затем и еще одного олимпийского чемпиона Владимира Дорохова воспитал бывший учитель физкультуры в абхазском селе Лыхны Роберт Диленян. Сейчас Лыхны известны только одноименным вином, а вот во времена СССР, страны куда более огромной, чем Россия, были на слуху благодаря как раз этому тренеру.

Бугаенков с партнером по команде Яном Лабуцкасом стал серебряным призером чемпионата СССР, уступив флагману национального волейбола ЦСКА. Бронзовые медали завоевал московский «Буревестник» (Дмитрий Воскобойников и Анатолий Цирков). Ранее эта команда называлась МАИ, в будущем она станет МВТУ. Еще один сборник, Геннадий Гайковой, представлял ленинградский СКА, а Юрий Поярков и Эдуард Сибиряков, студенческие команды Украины, соответственно, харьковский и одесский «Буревестник».

Впервые чемпионат страны растянулся на 2 года, и по его итогам определяли 24 сильнейших волейболистов страны. Также впервые между чемпионатами мира не вклинивался чемпионат Европы.

Спорт продолжил идти в фарватере мировой политики

Волейбол продолжал захватывать всё новые территории. С 1957 года начали проводить Средиземные игры, в которых принимали участие Италия и Испания, Франция и Югославия, Греция и Турция, и другие. Что касается чемпионата мира (12-26 октября), то он пришелся на Карибский кризис (14-28 октября). В итоге в СССР (а чемпионат проводили в четырех городах — Москве, Ленинграде, Киеве и Риге) не приехали американцы, что логично, а также индусы и турки, которые планировали это сделать. Удивительно, но приехали Китай и Албания, несмотря на то, что генсек ЦК КПСС Никита Хрущев продолжал портить отношения на международной арене.

В 1960 году лидер ЦК КПК Мао Цзедун, будучи недалёк от истины, обозвал Никиту Хрущева «современным ревизионистом», повинным в реставрации капитализма в СССР. Официальный разрыв отношений произошел 22 июня 1960 года. В декабре 1961 года были разорваны отношения между СССР и Албанией, поскольку Хрущев и Энвер Ходжа перестали понимать друг друга. Но Китай приехал (в его составе молодой тогда Юань Вэйминь, в будущем знаменитый тренер) и даже играл в группе с СССР, а албанцы выступали в группе с ГДР и Японией, которым отказываться от чемпионата было никак нельзя. Через два года Стране восходящего солнца необходимо было принимать первый в истории олимпийский турнир, и готовить сборную страны. Прибыли на ЧМ и хозяева прошлого чемпионата мира бразильцы, экстенсивно начавшие развивать волейбол.

Стоит отметить, что чемпионаты мира 1956 и 1960-го годов связывал еще «Турнир трёх континентов», который проходил в 1959 году с разъездами, в девяти городах четырех стран-участниц ЧМ, плюс Сенегал и Швейцария. Бразилия хотела развивать волейбол, и проехала по Европе и Африке, как и Китай, а вот США, как и Япония, хотели, но не нашли средств. В том же 1959 году бразильцы участвовали в волейбольном турнире первой летней Универсиады в Италии. Там первенствовали чехословаки, а бразильцы получили бесценный опыт.

Антиревизионистский плакат времён культурной революции: «Люди всего мира, объединяйтесь для свержения американского империализма! Долой советский ревизионизм! Долой реакционеров всех стран!» Источник wikipedia.org

Гагарин, как легальный «допинг»

Незадолго до чемпионата мира в СССР произошло событие, которое игроки запомнили на всю жизнь. На предсезонный сбор ЦСКА пришел Юрий Гагарин. Произошло это в Кудепсте, где располагалась спортивная база, на которой армейцы готовились к матчу с соперником из Болгарии, которые предложили сыграть на открытой площадке, а в Москве из-за плохой погоды можно было тренироваться играть только в зале. Вот они и выехали в Кудепсту, где и состоялась встреча с первым космонавтом.

Тогда это подействовало на наших сборников, большинство из которых (Буробин, Венгеровский, Коваленко, Мондзолевский, Чесноков) представляли ЦСКА, как обещание двойных премиальных в наши времена.

Перед стартом чемпионата мира 5 июля 1962 года Алжир объявил о своей независимости от Франции. Это большая потеря для французского волейбола. В чемпионате страны 1959 года два первых места заняли команды CAS BNCI Alger и GSA Hydra Alger из города Гидра. CAS BNCI Alger даже успел поучаствовать на первом Кубке европейских чемпионов. У команды спонсор в лице федерального банка коммерции и индустрии, который сейчас превратился в BNP Paribas, банк, спонсирующий теннисный Ролан Гаррос. В 1961 году CAS BNCI Alger был расформирован, а чемпионат Франции разбился на двое, когда на континентальной её части победил «Стад Франсе», а в Алжире чемпионом стал клуб «Оран».

Сборные Соцлагеря продолжили лидировать в мировом волейболе, поскольку практически не пропускали подобных турниров, они же учредили первые еврокубки, расширяя сотрудничество даже до момента создания европейской федерации волейбола в 1963 году. В Москву приехали еще и экзотические для волейбола сборные КНДР и Монголия, плюс Югославия, которой не было в СССР на ЧМ 1952 года. Здесь уже необходимо говорить о восстановлении отношений между СССР и лидером Югославии Йосипом Броз Тито, который ранее вдрызг разругался с тёзкой Иосифом Сталиным.

В отличие от ЧМ-1952 года, который проходил только в Москве, сейчас матчи чемпионата принимали еще Киев, Ленинград и Рига. Чемпионат мира в Москве открывал Генсек ЦК КПСС Никита Хрущев, стоит отметить это, поскольку пятью годами ранее он не имел никакого отношения к домашнему чемпионату мира по хоккею с шайбой, не будучи ни на одном матче.

1962 год. Чемпионат мира. Москва. Лужники. Гиви Ахвледиани со своими подопечными. Фото wikipedia.org

Соцлагерь формирует элиту мирового волейбола

Все эти политико-спортивные варианты из разряда «а если бы», не сработали, но рвануло в итоге в другом месте. Сборная Туниса, африканский представитель арабского мира, приехала в Москву, сыграла пять матчей, но не вышла на противостояние с Израилем. В итоге Тунис был исключён из числа участников чемпионата ему засчитали поражения — 0:3 во всех оставшихся матчей.

Среди шокирующих ныне результатов — разгром итальянцев силами сборной КНДР — 3:0, через четыре года этот успех повторят их футбольные коллеги, обыграв Италию на чемпионате мира. Это поражение внесло крутой перелом, поскольку федерация приняла правило о лимите на легионеров. Что касается волейбола, тут, скорее, наоборот, Италия начала активно привлекать в клубный чемпионат легионеров.

Между тем, из середины турнирной таблицы в элиту тихонько начали двигаться сборные ГДР, блиставшие достаточно недолго, и Польша.

Сборная СССР успела дать «мастер-класс» Тунису, затем обыграла Голландию (один из сетов завершился со счетом — 15:0) и Китай, с которым пришлось всерьёз попотеть. В финальном этапе холодным душем стала встреча с Японией — 3:2.

Остаётся загадкой, как в те годы развивался волейбол на Азиатском континенте. Международные контакты можно было поддерживать благодаря Азиадам, но они проводились в те времена крайне редко. Причем, на первой Азиаде 1951 года волейбол в программу не включили, проведя его только на третьей Азиаде, в 1958 году в Японии, куда приехал и Израиль, который на тот момент входил в азиатскую конфедерацию. Японцы выиграли его, как и следующий турнир, проходивший весной 1962 года в Индонезии. Но там уже был совсем слабый уровень.

Японцы уже готовы были начать поступательное движение, благодаря переходу на международные волейбольные правила, и финансовой поддержке клубных команд. Фото fivb.org

Тем не менее, японцы смогли блистательно сыграть на домашней Олимпиаде, женская сборная и вовсе выиграла её, в то время, как мужская команда финишировала третьей. Ютака Демати, Цутому Кояма («Фуджифилм планет»), выступали на обеих Азиадах, Масаюки Минами («Асахи Касей Вокал»), Тэрухиса Морияма («Мацушита Электрик») только на второй.

Японцы уже готовы были начать поступательное движение, благодаря переходу на международные волейбольные правила, и финансовой поддержке клубных команд, благодаря предприятиям металлургии, электроники и других секторов индустриального развития страны. Но пока сборная СССР обыграла их, последовательно побеждая всех конкурентов по финальному этапу, и только в последнем туре встретила яростное сопротивление сборной Польши — 3:2. Это стало заключительной точкой очередного победного чемпионата мира для сборной СССР.

P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно.

В Болгарии выступал уникальный волейболист Александр Шаламанов, который принял участие в двух чемпионатах мира по футболу, а как горнолыжник стартовал на зимней Олимпиаде 1960.

Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. В Иваново начинали свои карьеры будущий олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Ермилов, а также Евгений Кулигин. Во Владимире стартовали Владимир Хлыстунов (все трое «Автомобилист», Ленинград) и Сергей Цветнов, в будущем игрок и легендарный тренер одинцовской «Искры». Из Саратова вышел Олег Запорожец. Из Сочи родом Владимир Кондра, олимпийский и чемпион мира. В дальнейшем он выступал за ростовский СКА и ЦСКА. Его соперником был земляк Владимир Воронов из ленинградского «Автомобилиста». В ЦСКА партнёром Кондры стал Леонид Зайко, тоже призёр Олимпиады и чемпионата мира, начавший занятия волейболом в приморском городе Советская Гавань. Александр Маликов родом из города Лебедянь, Липецкой области, затем играл за московское «Динамо», как и уроженец Воронежа Владимир Ишков.

Чемпионат мира 1962, СССР. 21 участник. Золото СССР, серебро Чехословакия, бронза Румыния.



Джаудат Абдуллин