«Выстроилась очередь из желающих попасть в «Стрелу»

Первым в очереди оказался лучший регбист Казани XXI века Герман Давыдов

После небольшого перерыва регбисты казанской «Стрелы» возвращаются к любимому делу. Уже на этой неделе состоится первый тур чемпионата России по регби-7, а 16 июля запланирована первая игра сезона в регби-15. «Реальное время» в предвкушении матчей нового сезона знакомит своих читателей со звездным новичком «Стрелы».

И звезд купили, и почки сохранили



Перед встречей с журналистами представители «Стрелы» всячески интриговали насчет личности звездного новичка команды. Честно: удивили. В свете последних событий можно было предположить всякое — у нас фигуристки боксируют, хоккеисты забивают футбольные голы, разве что уточки не заквакали, а курочки не закрякали, как предрекал Корней Чуковский. Да и сама «Стрела» на этапе становления клуба шла по пути поиска популярности, подписывая контракт с бойцом смешанных единоборств Ринатом Фахретдиновым. Но звезда этого года оказалась как минимум европейского масштаба, при этом вполне себе логичная: воспитанник казанского регби Герман Давыдов. Ваш корреспондент 3 года назад уже задавал вопрос Джей Пи Нилу об этом игроке и получил тогда следующий ответ:

— На мой взгляд, он входит в топ-3 российского регби, обладая талантом и способностями в такой степени, что их надо реализовывать в сильном европейском чемпионате. Ради того, чтобы он играл за нас, вернувшись в родной город, я мог бы продать свою почку, но, боюсь, и этого не хватит. В любом случае мы постараемся вернуть его в команду родного города. Но для того, чтобы делать такие предложения, надо зарекомендовать себя в элите российского регби.



— Джей Пи, понятно, что с почкой это шутка, но неужели цены настолько высоки?



— Да, это особенно заметно с приходом в руководство федерации регби России Игоря Артемьева. Сейчас все клубы страны развиваются, имея возможность подписывать в свои составы и сильных легионеров и удерживать своих регбистов от массового отъезда за рубеж.

Но звезда этого года оказалась как минимум европейского масштаба, при этом вполне себе логичная: воспитанник казанского регби Герман Давыдов. Фото: vk.com/strelarugby

К счастью, и почка тренера, и его чувство юмора остались на месте, зато Казань вернула себе «блудного», не путать с блудливым, сына Германа. Благо, что он месяц тому назад внес серьезный вклад в то, чтобы огорчить Казань, выступая в составе команды «ВВА-Подмосковье» и обыграв в их рядах «стрелков» в матче за бронзовые медали. Подобный шаг предпринял, кстати, и футбольный «Рубин», пригласив к себе экс-футболиста «Уфы», но это они сделали в моменте, когда совместно вылетели из Премьер-лиги в ФНЛ. Мы же вспомним о другом, более приятном, усилении Казани из команды недавнего соперника. В 2002 году в «Ак Барс» пригласили Сергея Королева, который неделями ранее противостоял Казани в финале чемпионата России, выступая за «Локомотив» из Ярославля.

ДавЫдов и ДавУдовы

Кстати, тему хоккея мы затронули не случайно, подвязав ее еще к одному новичку «Стрелы». Это Егор Зыков, уроженец Красноярска, который до 21 года играл в хоккей. Выступал он за красноярский «Сокол» (восемь матчей в ВХЛ) и его фарм-клуб «Красноярские рыси» (111 матчей в ВХЛ).

Еще один новичок — Егор Зыков, уроженец Красноярска, который до 21 года играл в хоккей. Фото: vk.com/strelarugby

Возвращение Германа в родные пенаты несколько усложнит восприятие сторонними болельщиками состава «Стрелы», поскольку появился Давыдов (а у нас уже есть братья Магомед и Шамиль Давудовы), который делился своим мнением по поводу небольшой готовности команды к старту нового сезона:



— Такого промежутка времени, когда мы могли бы что-то серьезно забыть в игре, или растерять спортивную форму, не было. Пусть мы практически не отдохнули, зато не надо готовиться к чемпионату. Команда в хорошем настроении, сейчас заняты тем, что вспоминаем некоторые комбинации и рвемся в бой.



Кстати, нашлись соперники, которые обвиняли «Стрелу» в том, что они идут в бой в прямом смысле этого слова. Автору известно, что перед полуфиналом в Пензе с командой общались судьи, попросив не быть слишком агрессивными на поле. Или что-то вроде этого.

— О нас складывается некий стереотип, что «Стрела» — грубая команда, у которой много карточек, но если ознакомиться со статистикой, то можно увидеть, что это не так, — ответил Джей Пи. — Да, у нас такой стиль игры, когда мы не отдаем ни пяди пространства, играя очень жестко, но все это в рамках правил, когда нет цели травмировать соперника. Если такое и происходило, то было связано с некой спецификой, когда наш игрок был выше соперника и шел в обычный захват, но это получался высокий захват, что недопустимо правилами.

Любопытно, что Джей Пи, напоминая, что регби — игра настоящих мужчин, сказал, что это «не балет», а Магомед Давудов уточнил, что «это не шашки», о чем надо помнить и судьям, которые ввели в практику «заходить в раздевалку и игрокам что-то предъявлять до игры». Такое впечатление, что в свободное время «стрелки» сходили на балет Арама Хачатуряна «Спартак», где есть запоминающийся момент танца с саблями (шашками).

Джей Пи Нил: «О нас складывается некий стереотип, что «Стрела» — грубая команда, у которой много карточек, но если ознакомиться со статистикой, то можно увидеть, что это не так». Фото: minsport.tatarstan.ru

Герман Давыдов: «Рад вернуться домой»

— Частенько нас упрекают в том, что в клубе большая текучка, когда человек по десять приходят-уходят в межсезонье, но это болезнь роста... Четыре года назад мы начинали с нуля как команда высшей лиги. Раньше мы подписывали игроков просто для того, чтобы набрать состав, сейчас берем лучших из лучших, — комментировал изменения в составе Джей Пи Нил. Кстати, также среди приобретений Максим Аскаров из Краснодара, Никита Вавилин и Степан Хохлов из «Славы».

Вавилин отметил: «Наслышан о профессионализме «Стрелы» и хочу скорее опробовать его на себе». Но основной интерес был, конечно же, к Герману Давыдову:

— Я рад вернуться домой, не терпится поработать с Джей Пи, я слышал, он тоже давно этого хотел (не исключено, что в этот момент у наставника «Стрелы» дала знать о себе почка, а то и две, он же не уточнял, какой готов лишиться ради Германа, — прим. автора). С ребятами знаком, со многими играл вместе, пересекался в других клубах. Начали разговаривать о переходе года три назад, но на тот момент у меня были контрактные обязательства перед другим клубом. Когда срок контракта завершился, я решил вернуться в Казань.

Герман Давыдов: «Я рад вернуться домой, не терпится поработать с Джей Пи». Фото: minsport.tatarstan.ru

Директор клуба Альфред Хисамов подчеркнул, что с каждым сезоном становится все легче общаться с потенциальными новичками, которые видят перед собой команду, а не проект-однодневку: «Раньше приходилось уговаривать, а сейчас выстроилась очередь из желающих перейти в Казань».

Магомед Давудов: «Все на рахате»

В нынешнем сезоне молодой команде «Стрела» пошел четвертый год, а казанскому регби, к истокам которого зачастую обращается руководство клуба, будет 55 лет. Руководство клуба поблагодарило известного спортивного архивариуса Александра Цыбина за то, что он документально подтвердил дату зарождения клуба газетными вырезками. Впервые в своей истории команда закончила сезон на таких высоких местах, как четвертая позиция и в регби-15 и в регби-7, но ранее в ее истории были и более успешные сезоны, только в регби-13.

Пока «все на рахате», как подчеркнул Магомед Давудов некую внутреннюю клубную тему, но к концу сезона к рахату должен добавиться и какой-нибудь лукум в виде медалей чемпионата, возможно, и в обоих регбийных вариантах.

Можем предположить, что у «Стрелы»-2022 есть все для того, чтобы совершить качественный шаг вверх. В команде остались три игрока Эдмунд Людик, Йохан Тромп и Гуга Хантадзе, выбранные Федерацией регби России в символическую сборную сезона. Потери — Сергей Беленков, Мераб Маткава, Дмитрий Сипкин, у которого завершилась аренда, и два легионера, отданные в аренду, — Хайнрих Кронье и Джастин Ламберт. В стартующем сезоне последние двое будут представлять дзержинский «Химик», который образован в 2021 году в Нижегородской области и был участником дивизиона «Поволжье» чемпионата высшей лиги по регби. Кронье и Ламберт были отданы, в том числе и потому, что ужесточается лимит на легионеров.

— Это не было для нас новостью, мы знали об этом с февраля и готовились, — пояснил Хисамов.— Ребята адаптировались, начали показывать неплохой уровень, и мы с ними не прощаемся, отдавая в аренду. Будем двигаться от игры к игре, побеждать в каждой встрече, а цели руководство озвучит нам в ближайшее время при встрече. Хотя других задач

у нас в республике, кроме побед, нет, — уточнил директор клуба.

Директор клуба Альфред Хисамов подчеркнул, что с каждым сезоном становится все легче общаться с потенциальными новичками, которые видят перед собой команду. Фото: minsport.tatarstan.ru

Начнется чемпионата со встречи с московской «Славой». С ней у «стрелков» предстоит игра уже 16 июля.

Джаудат Абдуллин