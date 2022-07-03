Инспектор ГИБДД: «Форма стала более удобной»

Сергей Криворогов — о службе, приеме на работу, новой форме, погонях и о том, что безнаказанными от сотрудников инспекции практически никто не уходит

Фото: Артем Гафаров

Ежедневно днем и ночью на дорогах Казани свою службу несут инспекторы ГИБДД. Они следят за соблюдением правил дорожного движения круглосуточно и в любую погоду. А для того чтобы стать сотрудником Госавтоинспекции, нужно обладать отменным здоровьем и пройти службу в армии. «Реальное время» пообщалось с инспектором ДПС 1-го взвода 2-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани старшим лейтенантом полиции Сергеем Кривоноговым, который сегодня отмечает профессиональный праздник, и расспросило его о тонкостях службы.

«Смены у нас по 12 часов, но это все рабочие моменты — привыкаешь»

— Что вообще собой представляет служба в ГИБДД?

— Работа в ГИБДД — это несение службы на дороге: наряд выезжает с утра, осматривает пост, докладывает дежурному о прибытии и начинает несение службы. В ходе работы поступают заявки о ДТП, которые мы отрабатываем, оформляем. Выявляем нарушения дорожного движения, предупреждаем их совершение, в том числе и пешеходами.

Привлекают наше внимание и велосипедисты, в последнее время еще и на электросамокаты обращаем внимание. В зоне нашей ответственности не только водители автомобилей, автобусов, грузовиков — мы полностью охватываем весь транспортный поток в Казани.

— Сколько длится одна смена?

— Смены у нас два через два дня по 12 часов. Одна идет с 7 утра до 19 вечера, а вторая, соответственно, с вечера до утра. В течение почти всей смены экипаж находится в патрулировании.

— Насколько вообще тяжело физически, морально 12 часов в день быть в патрулировании, на работе?

— Привыкаешь. Это все рабочие моменты, все нормально.

— Наверное, все во время обучения как-то отрабатывается: привыкание к рабочему времени, акклиматизация?

— У человека на гражданской службе всегда другая специфика работы. А здесь инспектор должен следить и за личной безопасностью, и за своим транспортным средством, чтобы правильно его поставить, маячки включить, обозначить место ДТП, оказать помощь, если там есть пострадавшие. Важна также медицинская подготовка, умение оказать первую помощь — у нас это все входит в обязательное обучение. Моменты бывают разные, и человек должен быть психологически готов ко всему.

На месте ДТП важно быстро сориентироваться и понять, что именно нужно делать: вызвать врачей скорой помощи, если это еще не сделано, сообщить дежурному о количестве пострадавших. И в плане личной безопасности инспектор, когда останавливает транспортное средство, не знает, кто за рулем находится: там может быть нормальный, адекватный водитель, который где-то отвлекся, нарушил ПДД, а может быть водитель, на которого есть ориентировка о розыске за совершение какого-то преступления.

Если в течение смены поступает информация, инспектору нужно и запись вести, чтобы посмотреть, та ли это машина. Всю эту информацию нужно в течение дня держать в голове, а ее бывает очень много. Предположим, у нас есть ориентировка на белую «Приору», а номер не указан — тут нужно все такие автомобили останавливать, ведь водитель, например, может человека насильно удерживать или кражу совершил. Такие моменты бывают.

Фото: Илья Репин

«Здоровье должно быть идеальным, практически как у космонавта»

— Как вообще стать инспектором ГИБДД, то есть где нужно учиться или сначала можно устроиться, а потом обучение идет, как это все происходит?

— Я окончил военное училище в Екатеринбурге. Были обстоятельства, и я решил пойти в ГИБДД. Здесь тоже стабильный заработок, престижная служба, общение с людьми — работа интересная. Кроме того, я вам скажу, после двух-трех лет службы можно получить бесплатно второе высшее юридическое образование в Казанском юридическом институте по заочной форме.

Я получил второе образование высшее, находясь здесь, на службе: у нас специально выделяется учебный отпуск, когда инспекторы освобождаются от службы и занимаются чисто учебой. Да, есть такие, кто педагогическое образование получил — они на протяжении двух-трех лет проходят обучение, им тоже предлагают. Главное, чтобы у человека было желание работать инспектором, а все условия для этого будут созданы.

— Все равно в самом начале службы есть какой-то период стажировки, обучения?

— Стажировка у нас от четырех до шести месяцев. За это время проходят различные тестирования, да и мы смотрим на человека. К тому же у кандидатов должно быть отменное здоровье, и обязательной является служба в армии. Также возможен вариант обучения на военной кафедре при университетах, после этого выдают удостоверение офицера запаса.

— Какие вообще требования предъявляются к кандидатам?

— Обязательно прохождение военной службы или учеба на военной кафедре при университетах во время освоения гражданской специальности. Также важна высшая категория здоровья — без этого человек на службу в ГИБДД попасть не сможет. Здоровье должно быть идеальным, практически как у космонавта: не должно быть никаких отклонений, плоскостопия, искривления позвоночника, зрение должно быть идеальным. Также важно, чтобы и с весом все было в порядке.

— Отбор получается даже серьезнее, чем в армию…

— Конечно.

— Как вообще проходит обучение у человека, который вот только-только заступает на службу в ГИБДД?

— К таким людям в обязательном порядке прикрепляются наставники из числа наиболее опытных сотрудников ГИБДД, кто имеет большой служебный стаж. Наставник его уже обучает, как правильно себя вести, как общаться с участниками дорожного движения, например, что нужно представляться. Все это, конечно, изучается и раньше. В Федеральном законе «О полиции» указано, как сотрудник должен себя вести.

За каждым молодым сотрудником закрепляется наставник, который, можно сказать, отвечает за него, то есть он обучает всем навыкам и умениям, рассказывает о каких-то нюансах службы. Не бывает такого, чтобы стажер в первый день самостоятельно выходит или чтобы его оставили одного. Руководство старается ставить в наставники наиболее опытных и подготовленных сотрудников, которые смогут обучить молодых всему необходимому.

— То есть первое время человек просто наблюдает?

— Стажеры вообще просто наблюдают и вникают в особенности службы. Административные материалы они не составляют, потому что право на это есть только у тех, кто уже, так скажем, полностью заступил на службу и стал инспектором.

Фото: Артем Гафаров

— Сколько времени проходит между тем, как человек стал стажером, и тем, как стал инспектором?

— Стажировка идет от четырех до шести месяцев, а потом уже ставят на службу. Бывшие стажеры надевают форму, получают нагрудный знак и удостоверение. С этого момента уже инспектор несет службу и выявляет административные правонарушения.

— Для стажеров какая-то своя форма есть или они просто в гражданской одежде ходят?

— Да, они ходят в своей обычной гражданской повседневной одежде, еще им выдается жилет с надписью «ДПС».

— Вот сейчас, по вашим наблюдениям, кто в основном идет на службу в ГИБДД? Это больше городское население или люди, которые из районов приезжают?

— У нас нет какого-то прямо разделения, все сбалансированно. Примерно поровну — и городские на службу приходят, и те, кто приезжает из сельской местности. Самое главное — желание.

— Я правильно понял, что нет специализированного заведения, где учат на инспекторов ГИБДД именно до поступления на службу?

— По-моему, в Орле есть. Но смотрите, когда инспекторы приходят сюда, их посылают в учебный центр МВД, чтобы пройти необходимую программу. Он находится в Набережных Челнах, там именно на инспекторах ГИБДД специализируются. Программа длится до шести месяцев, за это время изучают всю нормативную, правовую дисциплину, идут занятия по физической и боевой подготовке. Жилье всем предоставляют, по сути, это практически те же казармы.

— Почему в Челнах, а не в Казани?

— Как вам правильно сказать… Так уже давно пошло. Раньше там был учебный центр, в котором готовили не только инспекторов ГИБДД, но и других сотрудников полиции, но со временем центр начал специализироваться только на инспекторах.

«Стало больше светоотражающих элементов»

— В ГИБДД ввели новую летнюю форму. Не расскажете, что поменялось?

— Шевроны теперь из белого материала — они отражаются в ночное время. Также добавили другие отражающие элементы. Раньше мы в зимнее и летнее время надевали жилеты, чтобы нас было видно в темное время суток. Сейчас вместо этого теперь у нас вставки на форме появились, то есть жилет стало носить необязательно. Сейчас мы еще и футболку белого цвета носим, то есть стало больше отражающих элементов в форме, чтобы нас было издалека видно. Кантик на брюках раньше был стандартный красный, а сейчас белый и тоже отражает свет. Да и в целом форма стала более удобной.

Сергей Кривоногов. Фото: Артем Гафаров

«Электросамокаты очень опасны, поэтому им уделяется большое внимание»

— Сейчас электросамокаты стали очень злободневной темой. Те, кто ими управляет, часто нарушают ПДД?

— Достаточно часто, да. Те, кто управляет электросамокатами, сейчас рассматриваются как пешеходы, и при наличии тротуара они должны двигаться по нему. Но несмотря на это, многие двигаются по проезжей части и создают аварийные ситуации, потому что водители могут не заметить такой транспорт. Электросамокаты очень травмоопасны, поэтому мы им большое внимание уделяем.

ГИБДД совместно с кикшеринговыми компаниями, которых сейчас две крупных в Казани, работает и ежедневно проводит мероприятия. Мы напоминаем, с ними, с жителями общаемся и в парках, где места скопления прокатов электросамокатов. Такие мероприятия у нас проходят постоянно. Дело в том, что у сервисов проката есть свои правила, которые не все соблюдают, — не все читают правила условия пользования, кто-то и вдвоем катается, кто-то и детей сажает. Поэтому, чтобы травмоопасность снизить, мы каждый день с ними проводим профилактические мероприятия. К тому же у служб проката есть свои санкции за различные нарушения.

— Их как-то к административной ответственности привлекают?

— Да, у них как пешеходов ответственность идет по статье 12.29, часть 1, то есть там либо предупреждение, либо штраф в 500 рублей.



Фото: Ринат Назметдинов

«При обнаружении затора инспектор самостоятельно приступает к регулировке»

— Недавно на М-7 скопилась пробка длиной в 21 км из-за того, что ограничили движение по крайней полосе. Здесь хотелось бы узнать, может ли экипаж ГИБДД самостоятельно принять решение о том, что в каком-то месте не обойтись без помощи регулировщика, и начать управлять потоками автомобилей?

— В Казани в целом таких ситуаций не особо много бывает. ГИБДД также принимает участие в городских массовых мероприятиях с закрытием дорог. Мы обеспечиваем безопасность дорожного движения и размещаем информационные стенды с информацией, какие дороги перекрыты и как лучше будет объехать тот или иной участок. В СМИ также сообщения об этом появляются.

Вообще, мы всегда работаем на опережение. Если приближаются, например, новогодние праздники, выходные дни, какие-то массовые мероприятия, заранее посты уже планируются. И вот уже непосредственно в эти дни в заранее выбранных местах устанавливаются посты, которые могут начать регулировку при необходимости. О сложившейся ситуации также докладывают дежурному по нашему подразделению.

— То есть в основном регулировка проходит в рамках каких-то мероприятий?

— Да. Но если по нашему регламенту смотреть, то при обнаружении затора, например, из-за отключенного светофора или ДТП инспекторы ГИБДД самостоятельно приступают к регулировке на данном участке. При этом они информируют дежурную часть о том, какая ситуация сложилась на определенном участке дороги.

«Рейды и мероприятия проходят ежедневно по всему городу»

— А как часто вообще ГИБДД проводит рейды или подобные им мероприятия?

— У нас рейды проводятся на постоянной основе, например, до этого уже говорили о ежедневных мероприятиях, связанных с самокатами. Оперативные профилактические мероприятия (ОПМ) идут практически безостановочно: закончились одни и сразу же начались другие, например «Уступи дорогу». «Встречная полоса» у нас часто проходит. Вот, например, проходила с 23 июня по 2 июля.

Недавно прошло мероприятие «Уступи дорогу», когда просто скорая помощь едет и смотрит вместе с нами, чтобы водители уступали дорогу и прижимались в сторону. Бывают ведь случаи, когда на машины не обращают внимания или не останавливаются на перекрестках. Попутно мы выявляем водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Это самое грубое нарушение. Мы в целом стараемся наиболее полно охватывать весь транспортный поток, а заодно выявлять тех водителей, которые управляют автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

— Такие мероприятия проходят по всему городу?

— Да, такие мероприятия ежедневно проходят по всему городу. Ежедневно в каждом районе день и ночь работают экипажи, у них у всех есть свои закрепленные посты. Бывают, например, случаи, когда дежурному поступает информация о подозрительном водителе от бдительных граждан. Сообщают, что едет водитель, похоже, что в нетрезвом состоянии… На это сообщение выезжает экипаж и задерживает нарушителя. Бывает, информация подтверждается, бывает — просто показалось водителю, что перед ним едет автомобиль, которым управляет человек в нетрезвом состоянии. Бдительные граждане на самом деле очень сильно помогают выявлять таких людей, которые управляют автомобилем в нетрезвом виде.

Фото: Илья Репин

«Мы можем проверить светопропускание стекол и шум двигателя, для остального есть технадзор»

— Насколько я понимаю, у нас инспекторы ГИБДД также имеют право проверять состояние транспортных средств. Не расскажете, как это происходит?

— Техническое состояние транспортного средства мы проверяем на том уровне, который нам доступен. У нас, экипажей, сами знаете, есть средства, которые проверяют затонированные стекла, то есть их светопропускаемость на соответствие техническому регламенту. На боковых передних окнах она должна быть не менее 70%, на лобовом — 75%. При нарушении на водителя составляется административный протокол и назначается штраф в размере 500 рублей. За повторное нарушение возможен и административный арест.

— А если говорить об автомобилях, которые, например, попали в ДТП и по техническому состоянию не должны находиться на дороге?

— На этот случай мы можем прибегнуть к помощи инспекторов технадзора, у которых есть соответствующее оборудование. Они могут, например, агрегаты автомобиля проверить, люфт руля и так далее. А если говорить о тех средствах, которые есть у экипажей ГИБДД… Автомобили и мотоциклы бывают, у которых уровень шума, издаваемый при работе двигателя, превышает установленные нормы — 96 децибел. Вы сами, наверное, раз в городе живете, слышите по ночам мотоциклы. В этом отношении у нас тоже ведется работа: выявляют такие транспортные средства, мотоциклы, автомобили, и замеряют уровень шума. В случае нарушения составляется административный материал.

— Как вообще проходит вся эта процедура проверки с технадзором: их нужно вызывать или это все в рамках заранее запланированных мероприятий происходит?

— Сотрудники ГИБДД в рамках проверки могут с помощью приборов измерить уровень шума или светопропускание стекол. У технадзора спектр больше. Если бывает какая необходимость, например, проверить техническое состояние автобуса, есть станция технического осмотра для грузовых и легковых транспортных средств. Транспорт перемещается туда вместе с водителем, и там уже проверяется техническое состояние.

— Легковые автомобили также отправляют?

— В том случае, если это невозможно проверить приборами на месте, да.

Фото: Илья Репин

«Местам с повышенной концентрацией ДТП уделяется повышенное внимание»

— У нас на разных дорогах количество нарушений может заметно отличаться. На каких-то крупных, с большим трафиком, их больше, на тихих — меньше. Это учитывается при составлении маршрутов экипажей ГИБДД?

— Конечно, учитывается. У экипажей имеется специальная карточка маршрута патрулирования, в которой указаны места концентрации ДТП. Например, если какое-то место выделено красным — там их достаточно много происходит, и поэтому экипаж больше времени находится на этом участке, чтобы предотвратить и предупредить возможные происшествия. Сами знаете, где-то у нас есть участки с большим количеством видеокамер, которые фиксируют нарушения: выезды за стоп-линию, проезды на красный сигнал светофора, то есть грубые нарушения. Еще, например, возле пересечения проспекта Победы и Ямашева установлены видеокамеры, которые фиксируют нарушения правила проезда. Там стоит знак «движение прямо и направо», а водители совершают поворот, то есть создают аварийные ситуации.

— Получается, у экипажей ГИБДД в течение дня меняется место несения службы?

— Да, экипаж никогда не стоит весь день на одном месте. Он же, например, ДТП оформляет и реагирует на те нарушения, которые происходят в его зоне видимости. Могут пешеходы неправильно дорогу переходить — тогда инспекторы к ним перемещаются.

— А если, например, куда-то отойти надо во время дежурства?

— Если во время нахождения в патрулировании нужно прерваться, то дежурному делается отметка об отвлечении от службы. Обычно и надо-то прерваться буквально на 15 минут, там много не нужно. Потом отметка убирается. Поесть — то же самое. Сначала дежурному дается отметка, что экипаж ушел на обед, а уже по окончании сообщается, что снова приступили к несению службы.

Фото: Илья Репин

«Безнаказанными водители каршерингов не уходят»

— Наверное, после ухода из Казани «Яндекс. Драйва» с каршерингами ситуация намного проще стала?

— Есть такие моменты, что каршеринговыми автомобилями могут управлять недобросовестные водители. Кто-то может в целом агрессивно управлять автомобилем, кто-то превышает скорость, ДТП тоже происходят.

Бывают даже такие, кто скрывается с места происшествия. У нас по городу установлено много обычных камер видеонаблюдения, поэтому несложно отследить и увидеть, кто именно управляет автомобилем. Затем отправляется запрос в компанию, которая предоставила автомобиль в аренду, а оттуда приходят данные на водителя, который и привлекается к административной ответственности. Безнаказанными они не уходят. Бывают еще случаи, когда водители берут машины на себя, но с другого аккаунта.

— Зачем это делается и как проверяется?

— В автомобилях каршерингов установлены специальные информационные планшеты, да и сами водители показывают со своего телефона, что они взяли этот автомобиль в аренду. Так что выяснить на месте, со своего ли аккаунта человек арендовал транспорт, не проблема. В основном этим занимаются те, кто потерял право управления транспортным средством, поэтому со своего аккаунта машину он арендовать не может. Таких водителей привлекают по ч. 2 ст. 12.7, то есть за управление автомобилем, будучи лишенным прав. За такое нарушение предусмотрен арест до 15 суток.

Фото: Илья Репин

«При погоне чаще всего водители останавливаются сами»

— В погонях приходилось участвовать?

— Приходилось. В основном пытаются скрыться водители, которые лишены права управления или находятся в состоянии алкогольного опьянения и не хотят быть привлеченными к ответственности, но удается им это очень редко. Мы тоже подготовлены и стараемся догнать таких нарушителей и быстрее остановить, чтобы в процессе погони он не совершил никакого ДТП. Ну и, соответственно, все равно привлекаем к ответственности.

— Как вообще остановить водителя, который пытается скрыться?

— Сначала мы пристраиваемся параллельно автомобилю, чтобы посмотреть, кто сидит за рулем. Бывает такое, что после остановки автомобиля водитель пытается убежать. Или, например, когда несколько человек одновременно с одной стороны выбегают, может быть сложно понять, кто именно управлял транспортным средством. Также мы по громкоговорителям требуем у водителей остановиться.

У нас все экипажи принимают сигналы по радиостанции, и если приходит сообщение о погоне — присоединяются все, кто находится рядом. Есть также средства принудительной остановки. В частности «Еж-Диана». Но здесь важно проследить, чтобы на улице, где оно применяется, не оказалось какого-то другого автомобиля. Где-то улица может перекрываться автомобилями с включенными маячками. Тут уже водитель видит, что деться ему некуда, и все равно останавливается.

—А что насчет применения оружия?

— По ст. 23 закона «О полиции», у нас есть право применения огнестрельного оружия. Но в городе надо понимать опасность его использования. В Казани очень интенсивное движение и бывают большие скопления граждан, на что сотрудник должен ориентироваться. Поэтому тут применение огнестрельного оружия может быть опасно для окружающих — могут пострадать какие-то случайные лица.

Фото: пресс-служба ГИБДД Татарстана

— В основном водитель останавливается сам или из-за того, что попал на перекрытую дорогу?

— Да, чаще всего они попадают в заторы или на перекрестки с красным сигналом светофора. Водитель же не будет через другие транспортные средства ездить. Тут уже прибегает инспектор и вытаскивает нарушителя на улицу из автомобиля. Бывают случаи, когда водители запираются в салоне — тут уже инспектор по закону может разбить стекло, чтобы вытащить нарушителя наружу.

— К какой в итоге ответственности привлекают водителя, который пытался скрыться от сотрудников полиции?

— Если водитель не остановится по требованию полиции, то это ч. 2 ст. 12.25 КоАП, то есть невыполнение законного требования об остановке транспортного средства по сигналу свистка и жезла. В качестве наказания предусмотрен административный штраф в 800 рублей. Если же водитель при составлении административного материала хочет убежать, скрыться — там применяется ст. 19.30 «Невыполнение законных требований сотрудника полиции». Например, приглашают патрульный автомобиль для составления, он отказывается, хочет скрыться, убежать — такие моменты тоже бывают, это в основном водители которые уже лишены прав или в нетрезвом состоянии находятся и могут не отдавать отчет своим действиям.

— Если, например, водитель еще при погоне на красный сигнал проехал, штрафы суммируются?

— Да. Бывают длительные погони, во время которых и ни один проезд на красный свет. Все это фиксируется, и по всем нарушениям составляется административный протокол.

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