Юлия Прохорова: «Рынок Кыргызстана недостаточно освоен, поэтому конкурентов почти нет»

Эксперт рынка недвижимости Юлия Прохорова — о больших возможностях российского бизнеса в центральноазиатской стране

С потерей западных партнеров российский бизнес активно ищет новые возможности, и в этой связи наши компании привлекают потенциально объемные рынки сбыта, развитая индустриальная база и выгодное географическое положение ряда центральноазиатских республик. Расширению торгово-экономического сотрудничества содействовала и недавняя Международная промышленная выставка Expo-Russia Kyrgyzstan, прошедшая в Бишкеке. О большом потенциале этой страны для российских компаний в очередной колонке для «Реального времени» пишет управляющий партнер Perfect RED Юлия Прохорова.

Обзор. Киргизская Республика

Киргизия (на киргизском Кыргызстан, официально — Киргизская Республика) — государство, расположенное в Средней Азии и граничащее с Казахстаном на севере, с Узбекистаном на западе, с Таджикистаном на югозападе, с Китаем на востоке и юго-востоке.

Государственный язык — киргизский, официальные — киргизский, русский.

Денежная единица — киргизский сом.

Киргизия является членом ООН, СНГ, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, международной организации тюркской культуры «Тюрксой».

Республика относится к категории аграрноиндустриальных стран. Согласно исследованию Global Competitiveness Report 2020, по уровню национальной конкурентоспособности страна занимает 96-е место в мире.

Фото: Prianxi / wikipedia.org

Согласно данным официальной статистики, объем ВВП за 2021 год составил 723 млрд сомов, увеличившись, по сравнению с показателем прошлого года, на 3,6%. Наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (45,2%), на 2-м месте в структуре ВВП — доля промышленности (18,4%), далее — сельское хозяйство (14,7%). Доля строительства в ВВП составляет 8,3%.

Географически Киргизия обладает сравнительными преимуществами, такими как комфортные природноклиматические условия и экологически чистая окружающая среда. В республике имеется значительный потенциал для развития энергетики, горнодобывающей промышленности, агропромышленного сектора, туризма.

Страна имеет малые масштабы рынка и поэтому любой успешный реализованный инвестиционный проект становится весомым вкладом в развитие всей экономики и дает возможность обеспечения «быстрого эффекта» для инвестора. Рынок Кыргызстана по многим отраслям экономики пока недостаточно освоен инвесторами, поэтому на нем практически отсутствуют конкуренты. Для инвестора существует возможность быстрого повышения эффективности производства и сокращения затрат путем замены устаревшей технологии, имеющей место в ключевых сферах экономики.

Наличие крупных стран-соседей позволяет инвесторам в перспективе расширить рынок для своих товаров и услуг. Дешевая и квалифицированная рабочая сила позволяет обеспечить хорошие прибыли для инвесторов.

Фото: Kalpak Travel / wikipedia.org

Главной целью новой инвестиционной политики в стране является создание и максимальное использование конкурентных преимуществ страны для обеспечения активного привлечения прямых инвестиций в экономику.

Размер иностранных инвестиций в страну в 2021 году составил 698 405,2 тысячи долларов США, 33,6% из которых — непосредственно в город Бишкек. Наиболее крупными инвесторами выступают Китай, Россия и Турция.

Согласно исследованию инвестиционной привлекательности Foreign Direct Investment, ежегодно проводимого World Bank Group, Киргизия занимает 161-е место в мире.

Анализ основных социально-экономических показателей

Бишкек — столица Киргизии и крупнейший город страны. Составляет особую административную единицу. Город расположен на севере Киргизской Республики, в Чуйской долине.

1 074 100 человек численность населения города в 2021 году, согласно официальной статистики.

127 кв. км территория города

В Кыргызстане наблюдается относительно невысокий уровень безработицы — на начало 2022 года показатель по стране составил 2,9% при численности экономически активного населения в 2 595 400 человек. В городе Бишкек — наиболее низкий уровень показателя по стране равный 1,2%.

Уровень заработной платы в столице республики — один из наиболее высоких в стране. В 2021 году показатель составил 24 931 сом, что приблизительно равно 24 183 рублям (по состоянию на апрель 2022 года курс киргизского сома к российскому рублю равен 1 к 0,97).

Анализ сферы жилищного строительства

Жители Бишкека долгое время наблюдали строительный бум в столице. Темпы строительства в Бишкеке, начиная с 2006 года, по данному показателю стали стремительно опережать все другие территории страны. В 2017 году был достигнут пик в данном секторе: на долю Бишкека пришлось 47% всего жилья, сданного в эксплуатацию за год по всей стране. В тот год в столице было введено в эксплуатацию почти 700 тыс. квадратных метров жилых площадей.

Однако в последующие годы наблюдалось значительное снижение объема вводимого жилья.

Говоря о покупательной активности, стоит отметить, что с начала 2022 года в городе Бишкеке наблюдалась активность рынка недвижимости по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Количество сделок купли-продажи с жилыми домами увеличилось на 11,8%, с квартирами — на 24,1%.

По данным экспертов, на оживление рынка повлияло снижение процентных ставок госипотечной компании до 4% годовых. Спрос на недвижимость сразу вырос, это отразилось и на ценах.

Анализ цен. Жилищное строительство

Расчет средней стоимости проводился на основании открытых данных, исследования предложения на рынке, а так же результатов исследования портала Sputnik за март 2022 г.

Курс доллара в марте 2022 составлял около 98 сомов.

Рынок вторичной недвижимости представлен в городе типовыми домами 104-й, 105-й, 106-й серий, а так же «хрущевками» и домами индивидуального типа.

Новостройки в большинстве продаются без отделки. Большая часть недвижимости, в том числе квартиры, продается в долларах.

Наибольшим спросом пользуется недвижимость в центре и южных микрорайонах города в связи с развитой инфраструктурой.

Востребована также недвижимость возле столичных вузов. Там часто покупают квартиры для сдачи в аренду.

Есть спрос и на район «Восток-5», и на район Ошского рынка, и на «Аламедин-1» и «Тунгуч».

«Микрорайон «Тунгуч» является менее сейсмоактивной зоной. Люди, которые боятся землетрясений, покупают квартиры именно там.

Кыргызстанцы, которые живут в Кара-Балте, Беловодском, Каинде, приобретают жилье ближе к Ошскому рынку. Потому что при въезде в столицу их встречает именно это место и им не хочется ехать дальше, там привычнее и удобнее.

Большее влияние на стоимость квартир стало оказывать состояние ремонта в связи с ростом цен на стройматериалы на 15—50%.

Юлия Прохорова