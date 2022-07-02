День в истории: первая психиатрическая лечебница, полет на воздушном шаре и казанская кинопленка

Какие события 2 июля в мире попали в историческую хронику?

Каждую первую субботу июля в мире с 1993 года отмечается День кооперативов, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Свой профессиональный праздник уже в 27-й раз 2 июля отмечают спортивные журналисты. Международная ассоциация спортивной прессы сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов из 130 государств. В исторической хронике России этот день ознаменован первым успешным полетом на воздушном шаре, основанием города Владивостока, а в Казани открылась первая психиатрическая больница и было подписано постановление о строительстве фабрики кинопленки. Также в этот день родились мать «солнца русской поэзии» Надежда Ганнибал и африканский борец за независимость Патрис Лумумба. В Казани на свет появились Александр Зайцев — химик-органик, член-корреспондент Петербургской Академии наук, который своими открытиями прославил имя Императорского Казанского университета, Кадим Нуруллин — директор Татарской государственной филармонии имени Тукая, а в Самарканде — солист Татарской филармонии, залуженный артист РСФСР Эмиль Залялетдинов. Умерли 2 июля французский врач, ученый и предсказатель Нострадамус, автор скандально известной «Лолиты», писатель, поэт и переводчик Владимир Набоков и нобелевский лауреат по литературе, американский писатель Эрнест Хемингуэй. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Первая российская психиатрическая лечебница и уникальная пленка «Тасмы»

1 июля 1613 года была подписана грамота об образовании в Казанском воеводстве монастырского села Троицкое-Мамадыш. Основано оно было на месте старой Мамадышской пустоши. Затем село вошло в состав Казанской губернии как центр Мамадышского уезда. Через 4 года архимандриту Заинского монастыря Корнилию в селе Мамадыш было разрешено «строить крепость для защиты от ногайских набегов». Впервые в летописях Мамадыш упоминался еще в 1151 году. Они свидетельствовали о том, что между Мамадышем и Киевской Русью существовали торговые связи.

Фото: mamadysh.net.ru

1 июля 1869 года в Казани открылся «Дом скорби» — окружная психиатрическая лечебница на 700 коек. Она стала первой в России и действует до сих пор. Именно здесь впервые в России профессор-психиатр Александр Фрезе внедрил в практику систему нестеснения душевнобольных — мягкое и гуманное отношение к пациентам. В начале 60-х годов в стране началась реформа призрения душевнобольных — для них было решено открыть окружные лечебницы — по одной на несколько губерний. Первую начали строить в Казани на средства городских купцов. В клинике применяли самые передовые в то время технологии — буйных пациентов не связывали, а помещали в комнату-изолятор, где стены и дверь были обиты плотным мягким материалом



1 июля 1933 года Совнарком СССР подписал постановление о строительстве в Казани фабрики кинопленки. До этого страна не имела ни одного метра собственной кинопленки — лидером по ее выпуску был американский «Кодак». Спустя 2 года на казанской фабрике уже получили первые образцы пленки, еще через год освоили выпуск кинопленки, на которой в 1936 году был снят легендарный фильм «Мы из Кронштадта». В годы войны казанский завод был единственным в отрасли действующим в Союзе. В 1952 году здесь выпустили первую цветную пленку, а через 6 лет фабрику переименовали в Казанский химзавод им. В. Куйбышева. В 1964 году на пленках его производства впервые в мире робот на Луне запечатлел ее обратную сторону, Млечный Путь и спиральную галактику. Каждый второй художественный фильм в СССР снимался на казанской пленке, которая еще и поставлялась в 38 стран. В 1974 году химзавод им. Куйбышева получил название «Тасма» — «Татарские светочувствительные материалы». В 2006 году на базе цехов и производств «Тасмы» был создан индустриальный парк «Химград». В 2014 году «Тасма» была единственной в СНГ, производящей кинофотоматериалы и пленку.

В цеху фабрики №8, 1945 г. Фото из Центрального государственного архива аудиовизуальных документов РТ

1 июля 1990 года в Москве открылся последний в истории партии, ХХVIII съезд КПСС. На нем был избран новый состав Политбюро, куда вошел первый секретарь Татарского обкома Минтимер Шаймиев. До этого в ЦК входили лишь партийные руководители союзных республик. Генеральным секретарем вновь избран Михаил Горбачев — из 4 683 делегатов против него проголосовали 1 116 человек. К этому времени партия фактически раскололась на сторонников радикальных реформ и тех, кто обвинял Горбачева в отказе от коммунистической идеологии, за полтора года партия уменьшилась на миллион человек. Буквально через пару месяцев — 29 августа, Верховный Совет СССР приостановил деятельность КПСС на всей территории СССР, а указ о полном ее запрете президент РСФСР Борис Ельцин подписал 6 ноября 1991 года.

1 июля 2021 года «Реальное время» писало о том, что продолжительный зной стал причиной смертельной опасности для домашних животных. Зооклиники Казани сообщали о росте обращений владельцев собак и кошек, пострадавших от аномальной жары. Ветеринары ежедневно принимали по несколько домашних питомцев, которых приходилось спасать от перегрева.



Источник wikipedia.org

Первый полет на воздушном шаре и основание Владивостока

1 июля 1803 года в Санкт-Петербурге французский воздухоплаватель Андре Гарнерен со своей женой совершили первый в России полет на воздушном шаре. Аэростат поднялся с Васильевского острова и благополучно пролетел над городом и опустился в лесу на Малой Охте. Посмотреть на дивное историческое зрелище стоило по тем временам ужасно дорого — 2 рубля серебром, но Ботанический сад все равно не мог вместить всех желающих.



1 июля 1860 года генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский открыл в заливе Петра Великого бухту, предложив назвать ее Золотой Рог, и приказал основать там военный пост, который получил название Владивосток. Эта дата стала днем рождения города. В 1871 году во Владивосток из Николаевска-на-Амуре перенесли главный российский порт на Тихом океане. В городе стали строиться административные и жилые здания, промышленные предприятия, появились крупные торговые компании. С 1958 года Владивосток стал морской базой советского флота и на протяжении 30 лет, до 1992 года, был закрыт для посещения иностранцев. В 2010 году ему было присвоено почетное звание «Город воинской славы»

Источник wikipedia.org

1 июля 1947 года на экраны страны вышел фильм Григория Александрова «Весна» с Любовью Орловой, Николаем Черкасовым, Фаиной Раневской в главных ролях. На его заставке впервые появился логотип «Мосфильма» со скульптурой «Рабочий и колхозница», а на Венецианском кинофестивале картина была удостоена Международной премии за оригинальный сюжет и режиссуру. Первый вариант сценария был готов за два дня до начала войны, за 6 лет, прошедших до премьеры картины, он претерпел немало изменений. Снимали фильм в павильонах киностудии Праги, так как «Мосфильм» к тому времени еще не был восстановлен.

«Падение инопланетян» в Розуэлле

1 июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл в штате Нью-Мексико упал странный объект. По одной из версий, там разбилась летающая тарелка с инопланетянами. Спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, и пока у уфологов нет возможности подтвердить или опровергнуть гипотезу. Эта дата стала основанием для международного Дня уфолога. Научное сообщество пока не признало уфологию наукой, но во многих странах мира действуют крупные организации и центры уфологических исследований, где трудятся вполне авторитетные ученые.

1 июля 1976 года было официально объявлено об объединении Северного и Южного Вьетнама и провозглашении Социалистической Республики Вьетнам, принята ее новая конституция. В честь первого коммунистического вождя северян Хо Ши Мина бывшая столица южан Сайгон была переименована в Хошимин, а столицей государства стал Ханой.