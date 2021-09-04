«Вещи постирал, искупался»: как стрелок из казанского лифта прятал следы и каялся на аресте

Советский суд Казани отправил под стражу фигуранта бизнес-сделки с кровавым исходом

Фото: Ирина Плотникова

Попросил прощения за убийство человека и пожаловался на мучающие с детства головные боли сегодня в казанском суде 36-летний Марат Низамов. Его задержали после неудачной сделки на 6 млн рублей, обернувшейся расстрелом бизнесмена Рафаэля Дускаева в лифте дома на улице Минской. На суде стрелок против ареста не возражал, но ждет его колония или психушка — будет зависеть от результатов проверки на дееспособность в психиатрическом стационаре. Правда, один из свидетелей рассказал, что сразу после убийство Низамов пытался сочинить версию, что сам чуть не стал жертвой.

«Искренне прошу прощения»



Стрелка доставили в зал Советского райсуда Казани еще до 9 часов утра. Само заседание началось с небольшой задержкой — ждали адвоката. Интересы обвиняемого в стрельбе представляет договорной защитник Борис Савельев.

На заседании суда адвокат первым делом попросил приобщить свидетельства о рождении сына и дочки подозреваемого 2013 и 2017 годов. А кроме того, представил заключение магнитной резонансной томографии головного мозга о признаках атеросклероза у своего клиента. Это обследование Марат Низамов проходил в декабре 2020-го.

На заседании суда адвокат первым делом попросил приобщить свидетельства о рождении сына и дочки подозреваемого 2013 и 2017 годов

Согласно представленным характеристикам с места жительства и от участкового, ни в чем предосудительном подозреваемый в кровавом преступлении замечен не был, даже административных правонарушений за ним не числилось. В суде Низамов представился аппаратчиком с «Оргсинтеза». А на вопрос о наличии заболеваний сказал: «Иногда — головные боли».

Из пояснений адвоката на процессе стало ясно — боли эти появились после некой травмы, полученной еще в детстве. Более того, защитник постарался заронить сомнение в том, что на момент преступления Низамов полностью осознавал свои действия. «Он многое помнит, многое не помнит. Он со всем соглашается. Фактически он нуждается в лечении», — заявил защитник, возражая против удовлетворения ходатайства следствия о водворении Низамова в СИЗО.

Сам задержанный на протяжении всего процесса произнес лишь несколько фраз, старательно отворачиваясь от камер и пряча лицо под маской и курткой. Большую часть часового заседания вообще просидел согнувшись, глядя в пол. Возможно, от стыда.

Большую часть часового заседания задержанный вообще просидел согнувшись, глядя в пол

— Что я могу сказать... Сожалею, что такое произошло. Я не хотел такого. Искренне прошу прощения, — тихо произнес Низамов перед уходом судьи в совещательную комнату.

Свидетель: «Низамов пояснил — его хотели убить»

За пару дней расследования силовикам удалось почти детально восстановить не только события 2 сентября, но и обстоятельства давнего знакомства Низамова с его будущей жертвой.

Отец подозреваемого Рафис Низамов рассказал, что ранее вел совместный бизнес с Рафаэлем Дускаевым — занимались выделкой овчины, однако боле пяти лет назад на фоне кризиса свернули производство, «разошлись на мирной ноте и общение прекратили».

В этом году у Низамова-младшего появилось желание возродить меховое производство, и он договорился с Дускаевым о выкупе двух участков и цеха. 2 сентября ранним утром они встретились в здании многофункционального центра, где оформили договор. Затем поехали на Минскую, 57 — домой к Марату Низамову, чтобы пересчитать деньги. На выходе из машины Низамов захватил с собой ружье «Сайга». В лифт продавец с покупателем вошли вместе.

На выходе из лифта на 15-м этаже Дускаев был застрелен

По данным Росгвардии, до случившегося Низамов три года числился законопослушным владельцем двух огнестрельных охотничьих ружей — «Сайга» и «Иж». Ни одна проверка, включая последнюю, нарушений условий хранения и использования оружия не выявляла. Обнародованная видеозапись с места преступления свидетельствует о грубейшем и опасном нарушении — владелец заходит в лифт с уже готовым к стрельбе оружием в руках, тогда как переноска охотничьего ружья «Сайга» допустима лишь в чехле и в разобранном виде.

На выходе из лифта на 15-м этаже Дускаев был застрелен — «из резко возникших неприязненных отношений», как сообщил на допросе признавшийся в убийстве стрелок. Предварительно установлено — убийство произошло примерно в 10 часов, но погибшего на лестничной клетке между 14-м и 15-м этажами обнаружили лишь через два часа — на это и был расчет преступника, который специально оттащил тело от лифтов через общий балкон на лестницу и скрылся с места преступления на авто «Лада Ларгус».

Спустя еще пару часов после обнаружения тела подозреваемого задержали в отцовской иномарке, причем в тот момент машиной управлял Низамов-старший. Также сотрудники СК установили свидетеля, который видел стрелка вскоре после убийства. «Низамов приехал 2 сентября, на его одежде были следы крови. Он пояснил, что его хотели убить», — рассказал знакомый силовикам. Дальше, с его слов, Марат «вещи постирал, сам искупался». Переоделся и поехал на свою квартиру на Адоратского — жилье на Минской он снимал. Эта информация была оглашена сегодня в Советском суде при исследовании материалов дела.

Дускаев решил пересчитать разницу курсов доллара, евро и рубля и обнаружил подмену, что и стало причиной ссоры в лифте

Ценной информацией со следствием поделился и один из соседей-приятелей Низамова-младшего. С его слов, накануне убийства тот рассказывал — «хочет кинуть незнакомого мужчину на земельные участки».

В машине Низамова была найдена «кукла» с имитацией денежных знаков — за два участка он должен был отдать Дускаеву 6 млн рублей, однако решил расплатиться липовыми валютными купюрами из «банка приколов». Но Дускаев решил пересчитать разницу курсов доллара, евро и рубля и обнаружил подмену, что и стало причиной ссоры в лифте. Впрочем, информацией о причинах конфликта следователи располагают пока со слов задержанного. А вот сам не подписанный сторонами договор о сделке и «кукла» с деньгами уже приобщены к материалам дела.

Как и протокол осмотра места происшествия — лифта и лестничной площадки, где были обнаружены «следы крови и фрагменты головного мозга».

После ареста стрелку предъявили обвинение

Поначалу по этому делу работала целая группа следователей, затем его принял к производству следователь по особо важным делам Арсен Мамаев из отдела СК по Советскому району Казани. Именно он сегодня просил суд арестовать Низамова на два месяца. «Низамов был допрошен. Вину в совершении указанного преступления признал полностью, раскаялся», — пояснил он, далее сослался на доказательства причастности к преступлению и объяснил, что на свободе стрелок может попытаться скрыться.

Поначалу по этому делу работала целая группа следователей, затем его принял к производству следователь по особо важным делам Арсен Мамаев из отдела СК по Советскому району Казани

«С ходатайством согласен, — заявил суду сам подозреваемый. — Извиняюсь в том, что произошло».

Помощник прокурора Казани Яна Подольская полностью поддержала следствие, отметив обстоятельства и характер совершенного преступления.

Возражал лишь адвокат подозреваемого Борис Савельев. «Ваша честь, считаю, что в отношении моего подзащитного будет неверно избирать меру пресечения в виде содержания под стражей. Почему? Этот молодой человек жил, работал, в детстве перенес травму головы. В дальнейшем у него постоянно были головные боли... Он нуждается в лечении фактически. Я бы просил избрать в отношении него домашний арест».

Судья Ирина Сухова удалилась в совещательную комнату и почти через полчаса огласила результат заседания — арестовать до 2 ноября.

Сразу после заседания Марата Низамова увезли в Следком — для предъявления обвинения в убийстве.

1 / 14 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова