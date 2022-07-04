Первый татарин в волейбольной сборной СССР

И Египет как участник чемпионата Европы. Из истории мировых первенств по волейболу

После двух побед на старте волейбольных чемпионатов мира сборная СССР потеряла золотые медали. В дни, когда Казань могла бы принять аналогичный турнир, «Реальное время» вспоминает предыдущие мировые первенства планеты.

Чемпионат с участием 24 команд

Чемпионат мира 1956 года проходил в Париже с участием рекордных для того времени 24 команд. Ознакомительная командировка руководства КНР на предыдущий чемпионат мира в Москву привела к тому, что во Франции дебютировала мужская сборная этой страны. У хозяев чемпионата солировал Фред Арройо, уроженец Алжира, который на тот момент принадлежал Франции. Кстати, и в будущем за волейбольную команду будут блистать Лоран Тилли и Ален Фабиани, также родившиеся во французском Алжире, а первым президентом Национального волейбольного центра был еще один уроженец Алжира — Жак Шоу, чьим именем назван дворец спорта, где играет команда КНВБ.

Во второй раз принимала участие в чемпионате сборная Израиля. В ее составе дебютант, которого волейбольный мир узнает позже как Ари Селинджера, наставника сборных США и Голландии. Уже после чемпионата мира почти вся команда была призвана в ряды Вооруженных сил Израиля. Известна история экс-сборника Реувена Таля, который после окончания спортивной карьеры участвовал в шестидневной войне (арабо-израильский военный конфликт 1967 года), на которой и погиб.

Дебют Югославии

ЧМ во Франции стал дебютным для сборной Югославии. Годом ранее «плави» одержали великую для того времени победу на румынском чемпионате Европы над сборной СССР — 3:1, свидетелями которой стали 50 тысяч зрителей стадиона «Динамо» в Бухаресте.

Если говорить о составе югославов, сборную тренировали серб Драгомир Сиротанович и хорват Биян Странич, а в команде, как и положено, были игроки из разных республик: словенец Владо Скербинек, хорват Драшко Салопек, сербы Слободан Милосавлевич, Иван Попович, Слободан Стефанович, Боголюб Стоймирович. Югославские волейболисты позднее работали в разных отраслях. Петар Бойич стал доктором, Боголюб Стоймирович — инженером, Владо Скербинек занялся бизнесом, как и Иван Попович, занимавший высокий пост в югославском турагентстве «Юготурс».

Впервые в соревнованиях приняли участие команды с американского континента, где годом ранее состоялась премьера волейбола в рамках Панамериканских игр. Америку во Франции представляли Бразилия, Куба и США. Любопытным событием этого чемпионата мира стало участие в нем сборных ГДР и ФРГ, которые МОК не признавал за две разные сборные, и на Олимпиаде 1956 года они выступали в качестве ОГК, Объединенной германской команды.

Мятеж в Будапеште

В целом этот чемпионат стал первым, матчи которого проходили в залах и где в полной мере присутствовали сборные стран капиталистического, социалистического строя, а также развивающихся стран. Это было огромное достижение во времена, которые принято характеризовать как период холодной войны. Уже через полтора месяца идиллия, ненадолго установившаяся в середине XX века, прекратилась после начала антиправительственного мятежа в венгерском Будапеште 23 октября 1956 года.

Мятеж в Будапеште совпал с проведением Олимпиады в австралийском Мельбурне, где попросили политического убежища 11 членов сборной Венгрии, почти десятая часть всей спортивной делегации. Из уехавших спортивную карьеру продолжил только Эрвин Задор, ставший в США одним из тренеров знаменитого пловца Марка Спитца. Нас же среди них заинтересует Ласло Кирали, входивший в юниорскую сборную своей страны, но выбравший поначалу карьеру врача, а затем эмиграцию в США. В 1961 году у него родится сын, фамилия которого будет записана на американский манер — Карч Кирай.

Бои в Будапеште, 1956 год. Фото: FORTEPAN / Berkó Pál / wikipedia.org

Неудачный период советского волейбола

Сборная СССР прибыла во Францию не в качестве главного фаворита. Годом ранее наши волейболисты настолько неудачно выступили на чемпионате Европы в Румынии, что не попали даже в число призеров: ЧССР, Румыния, Болгария. Кстати, на том чемпионате Европы выступал Египет, что было достаточно привычно для тех лет, но не он стал камнем преткновения для серьезно омолодившейся команды.

В 1956 году чемпионат мира в первый и в последний раз совпал с проведением летней Спартакиады СССР. Ее призеры — Украина (Анатолий Закржевский, Георгий Мондзолевский, Эдуард Унгурс, все «Буревестник», Одесса; Иван Тищенко, «Локомотив», Харьков), Москва (Константин Рева, Семен Щербаков, Нил Фасахов, все ЦСКА) и Ленинград (Геннадий Гайковой, Марат Шаблыгин, «Спартак»). Плюс Владимир Куринный и Герман Смольянинов, оба «Динамо», Москва, а также Анатолий Макагонов, «Буревестник» из Баку.

Самая несчастная команда — московский «Локомотив», которую в те годы обдирали дружины ведомств Сталина и Берии и даже Большой театр. В ВВС МВО играли бывшие «железнодорожники» Гайлит, Нефедов, Мирон Винер, в «Динамо» оказались экс-локомотивцы Щагин, Валентин Китаев, Виктор Мальцман. Наконец, в Большой театр перешел Иван Краузе, ставший там солистом Иваном Петровым. Министерством путей сообщения в то время начал руководить легендарный Борис Бещев, при котором развивались волейбол и хоккей (в сборной СССР целая тройка оттуда: Цыплаков, Козин, Якушев, плюс будущие легенды: «Спартака» — Евгений Зимин, ЦСКА — Борис Михайлов. Будущий тренер «Ак Барса» Владимир Плющев годами позже также заканчивал играть в этой команде). Но любимым видом спорта Бещева был футбол, ему он и покровительствовал все 30 лет, которые возглавлял министерство с 1948 по 1977 год.

Смерть Иосифа Сталина и политическая опала его сына Василия привели к тому, что команда ВВС МВО была переформирована в армейскую дружину ЦДСА. Развитие волейбола в Латвии привело к тому, что серьезную силу набрала команда ОДО (Областной дом офицеров) в Риге, откуда в сборную на «Европу» были приглашены сразу три игрока: Юрий Вейскоп, Эдуард Либинь, Герберт Луцис. Кстати, до чемпионата мира в Париже эта троица не «доживет». Для татарстанских любителей волейбола важнейшим событием стал дебют в сборной СССР казанца Нила Фасахова, которого легендарный Анатолий Эйнгорн называл одним из сильнейших игроков того времени. Вячеслав Платонов в своей книге «Уравнение с шестью известными» упомянул Фасахова в шестерке лучших игроков своего детства, настолько он производил на него впечатление своей техникой, что великий тренер считал его своим кумиром.

Для татарстанских любителей волейбола важнейшим событием стал дебют в сборной СССР казанца Нила Фасахова. Фото sport24.ru

Олимпийские перспективы

Помимо Фасахова, в числе лучших волейболистов Эйнгорн выделял Константина Реву, который был в числе немногочисленных ветеранов сборной на ЧЕ-1955 года, после чего ушел из сборной. Георгий Мондзолевский в интервью Team Russia также говорил о смене поколений, когда в сборной закончили выступать такие знаменитые игроки, как Воронин, Пименов, Якушев, Щагин, Эйнгорн. В итоге Щагин потерпел неудачу на чемпионате Европы, и на чемпионат мира команду повез Эйнгорн, собрав, по сути, команду с молодыми, необстрелянными волейболистами. Они заняли в Париже третье место. Причем все складывалось для нашей сборной достаточно хорошо, пока сборная Румынии, а в заключительном матче и действующие чемпионы Европы чехословаки не стали камнем преткновения. В результате тройка призеров сложилась из команд ЧССР, Румынии и СССР.

В 1957 году на конгрессе МОК решался вопрос о включении волейбола в программу Олимпиады в Риме 1960 года, но хозяева выступили против. Они объяснили это нехваткой времени для подготовки, поскольку французский чемпионат впервые прошел в спорткомплексе, которого в Италии на тот момент не было. Хотя ответ мог быть в том, что Италия не видела перспектив у национальной сборной, поскольку на парижском ЧМ сборная заняла всего лишь 14-е место. Олимпиада до сих пор мстит итальянцам за тот отказ, ни разу не дав им стать чемпионами Олимпийских игр.

Ряд известных волейболистов того времени хотелось бы отметить дополнительно. Гиви Ахвледиани побеждал на чемпионатах мира и в качестве игрока, и в качестве тренера, успешно работал и с мужской, и c женской сборными. Иван Тищенко ранее переехал из Тбилиси в Киев, где у него затем родилась дочь Елизавета, в будущем игрок сборной России, а ныне Елизавета Тищенко-Брахт, сотрудник ФИВБ.

Упомянем игрока сборной Болгарии и в два периода тренера сборной (1951—1952 и 1957—1958 годы) Димитара Еленкова, профессора химии, члена-корреспондента Академии наук.

Волейболист сборной Франции Мишель Константен, урожденный Константин Хохлов, вскоре начал карьеру киноактера, растянувшуюся на 38 лет. Причем 10 лет из них он совмещал съемки в кино с работой главным тренером волейбольной команды «Рэсинг Клаб».

Мишель Константен в фильме «Жил-был полицейский». Источник: kino-teatr.ru

В Киргизии начинали такие известные волейболисты, как армеец Георгий Лежачев, игрок харьковского «Локомотива» Петр Чухраев, будущий актер Суйменкул Чокморов, который сыграл в кинофильмах «Дерсу Узала», «Седьмая пуля» и других, будущий игрок сборной СССР Валерий Лосев и Ольга Хохлова, в будущем Ольга Вербова, мама наставника команды «Зенит-Казань» Алексея Вербова.

Чемпионат мира — 1956. Франция. 24 участника. Золото — Чехословакия, серебро — Румыния, бронза — СССР.



Джаудат Абдуллин