«Казань ставит очень высокие цели, нельзя становиться на пути»

Как легендарный волейболист и тренер едва не стал футболистом и хоккеистом

Наш собеседник Юрий Нечушкин 50 (!) лет работает с одной командой, 10 лет посвятив ей в качестве игрока МВТУ и 40 лет тренируя команду, которая сейчас носит название МГТУ. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» он вспоминал советское прошлое и оценивал российское настоящее.

«Тренировался в футболе под руководством олимпийского чемпиона Николая Тищенко»

— Юрий Васильевич, вы родились в Мытищах, не самом волейбольном, как кажется, городе Советского Союза. Как же вы стали заниматься волейболом?

— Я родился не в самых Мытищах, на тот момент в черту города входил только роддом, а родители мои жили в Мытищинском районе. Касаемо развития волейбола, у нас был город Калининград, сейчас переименованный в Королев, самым известным клубом которого был «Вымпел», выступавший в высшей лиге чемпионата СССР по хоккею с мячом. Но тогда это был целый спортклуб, с большим количеством видов спорта, и я после занятий акробатикой и гимнастикой, легкой атлетикой и лыжами пришел туда играть в футбол за юношескую команду. Ну а зимой был хоккей с мячом, поскольку игроки этой команды были нашими кумирами, как наиболее сильная команда города. И 3-е место в чемпионате страны занимала, и со сборной страны играла в товарищеских матчах, поэтому мы видели их и в своих командах, и в одной сборной — Дуракова, Измоденова, Осинцева, Папугина, нашего Громакова, который как раз играл за наш «Вымпел». Играя в футбол, я начал ездить с компанией ребят в Москву, в Сокольники, на тренировки «Спартака», где наставником у нас был Николай Тищенко.

— Олимпийский чемпион, который знаменит тем, что сломал ключицу в матче с болгарами, но не ушел с поля, поскольку тогда замены были запрещены.

— Точно так, так вот с компанией ребят мы туда ездили, и в результате в футбол пробился Юрий Пудышев, который играл в московском «Динамо», а с минским «Динамо» стал чемпионом СССР 1982 года. Помимо этого я еще и в баскетбол играл до восьмого класса, даже на уровне сборной Московской области. Но волейбол всегда был популярен, кстати. Мой помощник по МВТУ — Володя Маслов, сам из Калининграда, откуда попал в московское «Динамо» еще времен чемпионата СССР. Как раз из баскетбола в волейбол меня и перетащил Николай Герасимов, игравший в ЦСК МО с уже возрастным тогда Ревой и начинавшим Чесноковым и работавший тренером в те годы. Николай Николаевич и привил мне любовь к волейболу, где быстро стало получаться, я попал в юношескую сборную РСФСР, там, кстати, был Саша Ермилов из Иваново.

Команда «Вымпел» г. Калининграда по хоккею с мячом. Фото: kaliningradka-korolyov.ru

«Боксер с академиком добились того, чтобы волейбол перевели в МВТУ»

— Ермилов затем стал олимпийским чемпионом Москвы, выступая уже за ленинградский «Автомобилист».

— Да, и я тоже был в той команде. Поступал учиться в МАИ, где был сильный волейбол (бронзовый призер чемпионата СССР 1960 года), и еще более сильный гандбол с одноименной командой высшей лиги. Но волейбол, повторюсь, тоже был очень сильный, достаточно сказать, что там учился будущий игрок сборной страны Владимир Чернышев. Но затем мы вместе оказались в МВТУ, где куратором нашей команды стал завкафедрой Валерий Владимирович Попенченко, олимпийский чемпион по боксу, очень умный, приятный в общении человек. Настоящий педагог. Он-то, вместе с ректором Георгием Александровичем Николаевым и добился того, чтобы команду «Буревестник» перевели в МВТУ в 1972 году. Академик Николаев был еще депутатом Верховного Совета СССР, и своим волевым решением он заявил, что «МГУ — это водное поло, МАИ — пусть будет гандбол, уже позже СКИФ, спортклуб института физкультуры стал развивать женский хоккей на траве. А волейбол переведите в МВТУ».

— То есть студенческие спортивные команды Москвы были при разных вузах столицы.

— Да, в том же МВТУ на первенство самого вуза собиралось до 30 команд из студентов, преподавателей, мужских и женских. Начинал эту работу такой организатор, как Гайказ Акопович Хачатуров. В итоге в вузе выросли Дмитрий Воскобойников, олимпийский чемпион 1964 года, другие видные волейболисты. Мы тоже очень быстро добились успеха, выиграв Кубок СССР 1972 года под руководством вашего земляка Нила Фасахова. К сожалению, мне не так много удалось поработать с Нилом Шафиковичем, который приглашал меня еще из команды МАИ, но я тогда отказался, сказав, что надо год поучиться и закрепиться в команде. Для меня учеба долгое время была на первом месте, на сборы ездил с двумя сумками, в одной была спортивная форма, а в другой — книги, в результате экзамены по таким точным наукам, как матанализ, сопромат сдавал на одни пятерки, получая повышенную стипендию вплоть до четвертого курса, когда был приглашен в состав сборной СССР и готовился к Олимпиаде в Монреале 1976 года, но для этого надо было еще и в ЦСКА перейти.

— Ваш одноклубник Владимир Уланов перешел.

— А я выбрал учебу и остался в МВТУ. Там была система, когда можно было перейти в ЦСКА в качестве служащего, а затем уже получать погоны. Отказавшись от ЦСКА, получается, что отказался и от Олимпиады.

Команду «Буревестник» перевели в МВТУ в 1972 году. Фото: pastvu.com

«На Олимпиаде в Монреале судьбу золота решил один мяч»

— Ту Олимпиаду проиграли полякам.

— Ну, они были чемпионами мира 1974 года, а перед Олимпиадой мы со сборной Москвы обыграли их в Варшаве — 3:1. По сути, сборная Москвы — это Старунский, Савин, Полещук, Зайко из ЦСКА и два из МВТУ Чернышев и я. Но проигрыш той Олимпиады это — 2:3 по партиям, когда все решил буквально один мяч. Зайцеву было указание пасовать Чернышеву, который до этого буквально все забивал, но в тот момент поляки были готовы к его атаке, заблокировали. Считаю, что состав у нас был хороший, ребята были достойными, чтобы победить, но поляки тоже были мастеровитой командой, с тренером Вагнером, хорошим составом Босек, Войтович, Гавловский, Госциняк. Они взяли все лучшее, что было в советском волейболе, переняли систему подготовки, учились у нас в прямом смысле, их менеджер учился в нашем РГУФКе, проходил практику в МВТУ. Как сейчас они подняли волейбол, все это не просто так. Многие иностранцы, те же итальянцы, аргентинцы с Хулио Веласко, американцы, словами их главного тренера Дага Билла признают, что учились у нас.

— А вы были в команде, в которой играли и учились в прямом смысле слова. Не получилось сыграть со сборной СССР на Олимпиаде, зато получилось дважды со сборной Москвы на Спартакиадах народов СССР.

— Да, в 1975 году мы победили под руководством тогдашнего тренера МВТУ Важи Качаравы, который сменил Фасахова. Тогда Важа Соломонович собрал команду из двух шестерок ЦСКА и МВТУ. А в 1979 году, на спартакиаде, которая уже была международной (с участием Алжира, Кубы, Польши и Японии) тогдашний тренер ЦСКА Валерий Клигер, который пригласил в сборную девять армейцев и только троих из МВТУ — Чернышева, Игоря Макарова и меня. И опять мы обыграли Польшу на этот раз — 3:0.

— Тогда в Польше начиналось антиправительственное движение «Солидарность». Это не поменяло ваши взаимоотношения?

— Нет, у нас всегда с ними было хорошее общение, изменения в их стране никаким образом не сказывалось на наших взаимоотношениях. С той же Чехословакией, с которой якобы испортились отношения, после Пражской весны, мы каждый год ездили на турнир «17 листопада» (ноября), посвященный акциям протестов местных студентов против нацистской оккупации в 1939 году. Мы много лет ездили на этот турнир и не чувствовали никакого неприязненного отношения к себе.

Олимпийский огонь в Монреале, 1976 год. Фото: Associated Press / wikipedia.org

«Стал главным тренером команды в 29 лет»

— Примерно в те же годы распались команды из Ворошиловграда, причем как женская «Искра», так и мужская «Звезда». Помните ту историю?

— Эти команды курировал секретарь обкома партии Владимир Шевченко, что позволяло игрокам команды иметь большие льготы. Как раз в 1977 году мы в Ворошиловграде в присутствии Шевченко обыграли его команду и впервые стали бронзовыми призерами чемпионата СССР. У Ворошиловграда была мощная команда — Кривов, Лащенов, которые затем стали олимпийскими чемпионами, плюс Алешин, Раздабара, но мы убрали их своей тактикой в решающем матче за бронзу.

— 70-е годы — это время переездов команд. Так московское «Динамо» в 1977 году переезжает в область, становясь «Динамо», Московская область. А лучшая команда Эстонии переезжает из столицы Таллина в Маарду, повторяя такой же переезд баскетбольной команды из Таллина в Тарту. С чем были связаны подобные переезды во времена Советского Союза?

— Наверное, с финансированием, проблемы которого проще решались в провинции. Причем «Калев» представлял Маарду, а играли мы его домашний тур в Пярну. А «Динамо» в Мособласть не переезжало, так и продолжая играть в Москве, просто за финансирование команды отвечала Московская область, которая относилась к РСФСР. Дубль «Динамо» Мособласть располагался в Малаховке, на базе спортинститута, где преподавателем работал Виктор Радин, впоследствии главный тренер «Динамо» и первый наставник сборной России.

— А как сложилось то, что вы в 29 лет стали главным тренером команды высшей лиги?

— Достаточно спонтанно. Тогда Важа Качарава завершил работу тренером, и встал вопрос с тем, кто будет руководить. Как раз в то время мы во второй раз выиграли Кубок СССР, проходивший в Севастополе, и на какое-то время остались без тренера. Я был капитаном команды и во время сборов мне пришлось взять процесс подготовки к сезону под свой контроль. Потому, что за исключением Володи Чернышева и Игоря Макарова, все остальные ребята в команде были достаточно молодыми. И в итоге, кто проявил инициативу, тот ее и реализовывает, поскольку руководство спортобщества «Буревестник» предложило мне возглавить команду. Поначалу я был категорически против и в первый сезон выполнял обязанности играющего тренера. Уточню, что заработная плата была одна. Ну а на следующий год партком МВТУ имени Баумана поставил мне партийное задание стать тренером, при этом приняв в кандидаты в члены КПСС. С тех пор, с 1982 года, я и работаю, с годами игры в команде получается полтинник.

Фото: volley.ru

— Одним из ваших партнеров по команде был Владимир Чернышев, который уехал за границу одним из первых волейболистов. Правда, заграница представляла из себя Болгарию, поскольку Чернышев женился, но уже оттуда он перешел в чемпионат Италии, а это было еще до перестройки.

— Володя в начале 80-х выиграл с МВТУ Кубок страны, собирался уже уезжать, но тут руководство спорткомитета Москвы попросило принять участие в Спартакиаде народов СССР 1983 года, где у Москвы была достаточно молодая команда, которая в итоге уступила сборной Латвийской ССР, читай рижскому «Радиотехнику». После чего переехал в «Левски Спартак».

— У нас, помимо хоккеистов, мало кто уезжал играть за границу.

— Изначально с этим были сложности. Была такая организация «Совинтерспорт», которая заправляла процессами выступления за границей, но, уезжая туда, наши спортсмены получали на руки нищенские зарплаты. Это уже в конце 80-х коснулось и первых волейболистов, тот же Вячеслав Зайцев так уезжал.

«Казань курировал президент федерации Валентин Жуков»

— Увы, практически до развала Союза вы провели на уровне первой лиги чемпионата СССР.

— Смена поколений, о которой я упоминал, не прошла безболезненно. В команду сразу влилось очень много молодых игроков, уровень которых на тот момент не соответствовал высшей лиге чемпионата СССР, и мы не удержались в ней, уступив команде ленинградского «Динамо». Тогда динамовцы находились под патронатом Вячеслава Платонова, который видел в этой команде фарм-клуб своего «Автомобилиста». Вернулись мы уже в год развала СССР, выиграв переходной турнир, который проходил в Туле, и опередив там харьковский «Локомотив». Но сам развал СССР сказался на том, что ранее развалились спортивные общества, курировавшие команды мастеров, в частности наше студенческое общество «Буревестник». К счастью, у нас была прямая связь с вузом, а это давало нам инфраструктуру, игровой и тренажерный залы плюс бассейн и манеж. Но начались проблемы с финансированием, а это зарплаты, командировочные и т. д. Понятно, что ресурсов вуза на это не могло хватить, и мы снова вылетели в низшую лигу, теперь уже чемпионата России. Было сложно в один период — это сезон 1998—1999 годов. Мы просто еле удержались от развала, но на наше счастье у команды в то время появился куратор Валерий Семенченко, работавший завкацелярией, первым заместителем главы администрации у тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Семенченко — фанат волейбола, он был мастером спорта, про связи Бориса Николаевича и волейбола говорить лишний раз, думаю, не надо. Семенченко в итоге договорился с хозяином «Лужников» Владимиром Алешиным о том, что его структуры возьмут над нами опеку, и команда была переименована в «МГТУ-Лужники».

— В 2000 году вы стали чемпионами России.

— Можно найти записи финальных матчей с Екатеринбургом, когда видны полные трибуны спорткомплекса, но не видно, как уже с остановки ближайшей станции метро люди спрашивали лишние билетики. Тогда был период, когда Москва потеряла свое первенство в волейболе, после регресса у ЦСКА, и столичные любители нашей игры соскучились по ней. Не только они, даже в Белгороде завзятые любители волейбола благодарили нас за возвращения волейбола в столицу, говоря, что без Москвы настоящего развития волейбол в России не получит. Успех в чемпионате страны мы едва не развили на европейской арене, попав в одну группу Лиги чемпионов с мощнейшим на то время «Сислеем» из итальянского Тревизо, собравшим в своем составе вариант сборной мира тех лет. И мы дважды обыграли эту команду в группе, однако в четвертьфинале уступили греческому «Олимпиакосу». Там был несчастный случай, когда в начале матча получил травму один из ведущих игроков Руслан Олихвер. Кстати, вскоре он перешел в Казань, сказав, что ему поступило очень интересное предложение на исходе карьеры, что он хотел бы его принять. Я вошел в положение Руслана, и, по сути, «отпрашивал» его у Алешина, поскольку Владимир Владимирович настаивал на выполнении действующего контракта. Я объяснял, что «Русик за всю свою карьеру доказал, что он очень порядочный человек. Сейчас и у него хорошее предложение, и сама Казань ставит очень высокие цели, нельзя становиться на пути». Говоря так о Казани, мы в Москве уже видели, как здесь уделяют большое внимание развитию спорта и волейбола в том числе. У города были традиции, возвращаюсь к личности все того же Нила Фасахова. Тогда местное «Динамо» тренировал Витя Сидельников, которого я хорошо знал, Кабарда, прозвище полученное им за место рождения в Нальчике, где он начинал, кстати, на позиции футбольного вратаря. Помимо того, я знал много людей, которые начинали в Казани, и понимал, что волейбол здесь — не последний вид спорта (лишнее доказательство этому в том, что нынешним капитаном МГТУ является Макар Бестужев, воспитанник казанского волейбола). А уж когда нашему виду спорта стали уделять внимание на уровне правительства, то все стали понимать, что его подъем это дело времени, тем более что Казань курировал тогдашний президент федерации волейбола России Валентин Жуков, который рассказывал о большом внимании к команде.

Джаудат Абдуллин